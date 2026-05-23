Đạp xe đi phượt, 2 học sinh rơi xuống vực sâu 50m khi qua đèo Buôn Krông

Thứ Bảy, 19:36, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 23/5, nhóm 5 học sinh ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk rủ nhau đạp xe đi phượt, hai em không may bị mất lái, lao xuống vực sâu 50m, đoạn qua đèo Buôn Krông, xã Dur Kmăl.

Theo thông tin ban đầu, sáng 23/5, nhóm 5 học sinh gồm: Đ.S.D.H (SN 2011), N.T.H (SN 2011), N.P.Q.H (SN 2009), N.H.T (SN 2009) và P.M.Q (SN 2012) cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột đi xe đạp đi phượt, mỗi em một xe. Đích đến là xã Dur Kmăl (thuộc huyện Krông Ana cũ), khoảng cách gần 40km.

Dap xe di phuot, 2 hoc sinh roi xuong vuc sau 50m khi qua deo buon krong hinh anh 1
Lực lượng chức năng và người dân địa phương nhanh chóng tổ chức cứu hộ cứu nạn. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Khi di chuyển đến khu vực đèo Buôn Krông, xã Dur Kmăl, hai em đi đầu đoàn là Đ.S.D.H và N.T.H không làm chủ được tay lái, lao xuống vực sâu khoảng 50 mét.

Vụ tai nạn khiến em Đ.S.D.H bị đa chấn thương; em N.T.H bị gãy tay và trầy xước ở hai chân. Hai xe đạp bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng công an và người dân địa phương đã nhanh chóng tổ chức cứu hộ cứu nạn, đưa các em bị nạn đến bệnh viện cứu chữa, đồng thời thông báo đến gia đình để đưa các em còn lại về nhà.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
Tin liên quan

3 người thoát chết thần kỳ khi ô tô bị đất đá cuốn xuống vực sâu ở Sa Pa
VOV.VN - Một câu chuyện hy hữu đã xảy ra tại phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai, khi một chiếc ô tô chở 3 người bị đất đá sạt lở cuốn xuống vực sâu khoảng 100m, nhưng tất cả đều may mắn sống sót một cách thần kỳ.

VOV.VN - Một câu chuyện hy hữu đã xảy ra tại phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai, khi một chiếc ô tô chở 3 người bị đất đá sạt lở cuốn xuống vực sâu khoảng 100m, nhưng tất cả đều may mắn sống sót một cách thần kỳ.

Công an xã Púng Luông (Lào Cai) kịp thời cứu hai du khách rơi xuống vực sâu
VOV.VN - Công an xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai vừa nhận thư cảm ơn của anh Trần Đức Lộc (SN 2005, trú tại tỉnh Ninh Bình) - du khách không may rơi xuống vực sâu được lực lượng công an xã kịp thời cứu hộ an toàn.

VOV.VN - Công an xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai vừa nhận thư cảm ơn của anh Trần Đức Lộc (SN 2005, trú tại tỉnh Ninh Bình) - du khách không may rơi xuống vực sâu được lực lượng công an xã kịp thời cứu hộ an toàn.

Xuyên đêm giải cứu tài xế mắc kẹt trong cabin dưới vực sâu
VOV.VN - Một tài xế xe container mắc kẹt trong cabin do xe lao xuống vực sâu đêm qua (17/7) vừa được các lực lượng giải cứu thành công.

VOV.VN - Một tài xế xe container mắc kẹt trong cabin do xe lao xuống vực sâu đêm qua (17/7) vừa được các lực lượng giải cứu thành công.

