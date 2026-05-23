Đạp xe đi phượt, 2 học sinh rơi xuống vực sâu 50m khi qua đèo Buôn Krông

Theo thông tin ban đầu, sáng 23/5, nhóm 5 học sinh gồm: Đ.S.D.H (SN 2011), N.T.H (SN 2011), N.P.Q.H (SN 2009), N.H.T (SN 2009) và P.M.Q (SN 2012) cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột đi xe đạp đi phượt, mỗi em một xe. Đích đến là xã Dur Kmăl (thuộc huyện Krông Ana cũ), khoảng cách gần 40km.

Lực lượng chức năng và người dân địa phương nhanh chóng tổ chức cứu hộ cứu nạn. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Khi di chuyển đến khu vực đèo Buôn Krông, xã Dur Kmăl, hai em đi đầu đoàn là Đ.S.D.H và N.T.H không làm chủ được tay lái, lao xuống vực sâu khoảng 50 mét.

Vụ tai nạn khiến em Đ.S.D.H bị đa chấn thương; em N.T.H bị gãy tay và trầy xước ở hai chân. Hai xe đạp bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng công an và người dân địa phương đã nhanh chóng tổ chức cứu hộ cứu nạn, đưa các em bị nạn đến bệnh viện cứu chữa, đồng thời thông báo đến gia đình để đưa các em còn lại về nhà.