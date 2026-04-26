Xe chở đoàn du khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La: Thêm một nạn nhân tử vong

Chủ Nhật, 21:22, 26/04/2026
VOV.VN - Liên quan vụ xe khách lao xuống vực sâu 100m tại Sơn La, lãnh đạo xã Vân Hồ xác nhận có thêm một nạn nhân tử vong, nâng số người chết lên 2 người.

Chiều 26/4, lãnh đạo UBND xã Vân Hồ xác nhận thêm 1 nạn nhân tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu trong vụ xe khách chở 25 người lao xuống taluy âm sâu khoảng 100m tại xã Vân Hồ (tỉnh Sơn La).

xe cho doan du khach lao xuong vuc sau 100m o son la them mot nan nhan tu vong hinh anh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: C.T.)

Khoảng 10h30 cùng ngày, xe khách mang biển số Hà Nội đi trên tuyến đường liên bản Niên - Nà Bai, đoạn đường có mặt cắt hẹp khoảng 2,5m.

Thời điểm trên, trên xe có 26 người, tính cả tài xế là ông L.V.T. (SN 1985, trú tại xã Đại Thanh, Hà Nội). Đoàn khách đang di chuyển từ khu vực phường Kim Liên (Hà Nội) lên xã Vân Hồ. Khi đến Km 04+200, ô tô khách bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 100m.

Vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ. Một nạn nhân khác bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Ngoài ra, 6 người bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Mai Châu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng Công an xã Vân Hồ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Các lực lượng tổ chức tìm kiếm, đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu.

Song song với công tác cứu nạn, hiện trường vụ tai nạn được bảo vệ, giao thông khu vực được phân luồng để đảm bảo an toàn.

xe cho doan du khach lao xuong vuc sau 100m o son la them mot nan nhan tu vong hinh anh 2
Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La hỏi thăm tình hình sức khỏe của những người bị thương. (Ảnh: C.T.)

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ tai nạn xuất phát từ đặc điểm tuyến đường có nhiều khúc cua, độ dốc lớn và mặt đường hẹp. Trong khi đó, tài xế không quen địa hình nên dẫn đến mất kiểm soát phương tiện.

Cơ quan chức năng tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định.

Viên Minh/VTC News
Lào Cai: Xe khách lật trên tỉnh lộ, lực lượng chức năng xuyên đêm cứu hộ
VOV.VN - Rạng sáng ngày 25/4, trên Tỉnh lộ 155 thuộc địa phận xã Cốc San, tỉnh Lào Cai đã xảy ra tai nạn giao thông một chiếc xe khách lật nghiêng khi đang xuống dốc. Sau khi xảy ra sự cố, công tác cứu nạn và điều tiết giao thông đã được triển khai khẩn trương.

Xe khách chở hơn 40 người lật nghiêng khi xuống dốc ở Lào Cai
VOV.VN - Khi xuống dốc trên Tỉnh lộ 155 (Lào Cai), xe khách chở hơn 40 người bất ngờ tông vào cống ven đường rồi lật nghiêng, khiến 2 người bị thương.

Xe khách lao vào nhà dân ở Ninh Bình
VOV.VN - Ô tô khách lao vào nhà dân ven đường giữa trời mưa lớn, khiến đầu xe móp méo, cổng nhà bị hư hỏng.

Tông vào lan can bên đường, xe khách bị lật ở Quảng Ngãi
Vụ lật xe khách xảy ra ở Quảng Ngãi khi chiếc xe khách tông vào lan can bên đường rồi lao xuống rãnh thoát nước, rất may 9 hành khách và tài xế trên xe đều an toàn.

Bé trai 5 tuổi trong vụ xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo qua cơn nguy kịch
VOV.VN - Sáng 13/4, Bệnh viện Việt Đức thông tin về trường hợp bé trai 5 tuổi, một trong những nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo xảy ra cuối tháng 3 vừa qua. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, nguy kịch. Tuy nhiên, sau 15 ngày được điều trị tích cực, sức khỏe của bé đã dần hồi phục.

