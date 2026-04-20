中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đô thị hóa gắn với an sinh, từ thực tiễn điều hành ở cơ sở

Thứ Hai, 15:02, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tốc độ đô thị hóa nhanh tại khu vực ven đô đang tạo ra diện mạo mới nhưng đặt ra yêu cầu cao với công tác quản lý. Thực tiễn tại xã Vĩnh Thanh cho thấy, yếu tố then chốt không chỉ nằm ở nguồn lực đầu tư mà còn ở năng lực điều hành, kết nối với người dân của đội ngũ cán bộ, trong đó vai trò của các cán bộ nữ.

Áp lực thực tiễn và yêu cầu về năng lực lãnh đạo

Việc phát triển các khu đô thị hiện đại là xu thế tất yếu. Tuy nhiên, tại các địa phương đang trong quá trình chuyển đổi mô hình chính quyền, áp lực đặt ra không chỉ là phát triển hạ tầng mà còn phải bảo đảm sự đồng bộ giữa khu vực quy hoạch mới và khu dân cư hiện hữu.

Một trong những thách thức lớn là công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là việc di dời nghĩa trang phục vụ dự án đô thị thông minh. Đây là vấn đề phức tạp, liên quan đến phong tục, tập quán và tâm lý người dân, đòi hỏi chính quyền địa phương phải xử lý thận trọng, đúng quy định và bảo đảm sự đồng thuận.

Trong bối cảnh đó, năng lực lãnh đạo ở cơ sở được thể hiện rõ qua việc ra quyết định trong những vấn đề nhạy cảm, điều phối các bên liên quan và kiểm soát tiến độ thực hiện các dự án.

Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Phó Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thanh, việc điều hành cần gắn chặt với thực tiễn và nhu cầu của người dân. “Trước hết, đó là yêu cầu chuyển mạnh từ phương thức quản lý truyền thống sang quản lý trên nền tảng số, dựa trên dữ liệu. Điều này không chỉ giúp tăng tính công khai, minh bạch mà còn nâng cao hiệu quả điều hành của chính quyền” - bà Linh nói.

Thực tế triển khai cho thấy, đội ngũ cán bộ ở cơ sở đã chủ động thích ứng với yêu cầu mới, tham gia trực tiếp vào các khâu tổ chức thực hiện, giám sát và xử lý vướng mắc. Trong quá trình này, nhiều cán bộ nữ không chỉ tham gia triển khai mà còn trực tiếp đảm nhiệm vai trò điều hành, tham gia vào quá trình ra quyết định đối với các nhiệm vụ phát triển tại địa phương.

Gắn phát triển với an sinh và quản trị nguồn lực

Song song với phát triển hạ tầng, xã Vĩnh Thanh xác định bảo đảm an sinh xã hội là nhiệm vụ trọng tâm. Trong bối cảnh diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi, việc ổn định sinh kế cho người dân trở thành yêu cầu cấp thiết.

Các chương trình đào tạo nghề, hỗ trợ chuyển đổi việc làm được triển khai nhằm giúp người dân thích ứng với điều kiện phát triển mới. Quá trình này đòi hỏi chính quyền địa phương phải đánh giá đúng nhu cầu, phân bổ nguồn lực hợp lý và tổ chức thực hiện chính sách một cách hiệu quả.

“Việc định hướng nghề nghiệp cho thế hệ trẻ cần sự quan tâm cụ thể để họ không bị bơ vơ khi mất đi tư liệu sản xuất truyền thống” - bà Linh chia sẻ.

Bên cạnh đó, việc xây dựng chính sách ngày càng chú trọng đến tác động đối với các nhóm dân cư khác nhau, trong đó có phụ nữ, lao động mất đất sản xuất và thanh niên, nhằm bảo đảm các giải pháp an sinh phù hợp với thực tiễn.

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả điều hành

Trong bối cảnh mới, chuyển đổi số được xác định là công cụ quan trọng giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công mà còn giúp cơ quan quản lý theo dõi, đánh giá và điều hành công việc dựa trên dữ liệu.

“Việc số hóa, cơ quan dân cử có thể nhận diện trực tiếp kết quả công việc, chỉ số hài lòng của dân và tiến độ giải quyết thủ tục hành chính mà không cần nhất thiết phải ban hành các quyết định kiểm tra trực tiếp” - bà Linh cho biết.

Thực tiễn cho thấy, chuyển đổi số đang góp phần thay đổi phương thức làm việc, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả giám sát. Đồng thời, quá trình này cũng đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ, từ năng lực sử dụng công nghệ đến quản trị dữ liệu và tổ chức thực thi chính sách trong môi trường số.

Trong quá trình triển khai, đội ngũ cán bộ ở cơ sở đã chủ động thích ứng, tham gia trực tiếp vào các nhiệm vụ quản trị mới và từng bước nâng cao năng lực điều hành. Thực tế cũng cho thấy, khi cơ hội tham gia và đảm nhiệm vai trò quản lý được mở rộng, cán bộ ở nhiều vị trí, trong đó có các cán bộ nữ, đang phát huy rõ vai trò trong tổ chức thực hiện và góp phần nâng cao hiệu quả chính sách tại địa phương.

Qua đó có thể thấy, chuyển đổi số không chỉ là công cụ kỹ thuật mà còn là động lực thúc đẩy nâng cao năng lực lãnh đạo, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở hoạt động hiệu quả, minh bạch và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.

CTV Thảo Hương/VOV.VN
Tag: đô thị hóa an sinh cơ sở Vĩnh Thanh ven đô
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Phụ nữ tham chính: Hành trình lãnh đạo từ trách nhiệm đến cống hiến

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục