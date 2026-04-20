Đô thị hóa gắn với an sinh, từ thực tiễn điều hành ở cơ sở

Áp lực thực tiễn và yêu cầu về năng lực lãnh đạo

Việc phát triển các khu đô thị hiện đại là xu thế tất yếu. Tuy nhiên, tại các địa phương đang trong quá trình chuyển đổi mô hình chính quyền, áp lực đặt ra không chỉ là phát triển hạ tầng mà còn phải bảo đảm sự đồng bộ giữa khu vực quy hoạch mới và khu dân cư hiện hữu.

Một trong những thách thức lớn là công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là việc di dời nghĩa trang phục vụ dự án đô thị thông minh. Đây là vấn đề phức tạp, liên quan đến phong tục, tập quán và tâm lý người dân, đòi hỏi chính quyền địa phương phải xử lý thận trọng, đúng quy định và bảo đảm sự đồng thuận.

Trong bối cảnh đó, năng lực lãnh đạo ở cơ sở được thể hiện rõ qua việc ra quyết định trong những vấn đề nhạy cảm, điều phối các bên liên quan và kiểm soát tiến độ thực hiện các dự án.

Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Phó Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thanh, việc điều hành cần gắn chặt với thực tiễn và nhu cầu của người dân. “Trước hết, đó là yêu cầu chuyển mạnh từ phương thức quản lý truyền thống sang quản lý trên nền tảng số, dựa trên dữ liệu. Điều này không chỉ giúp tăng tính công khai, minh bạch mà còn nâng cao hiệu quả điều hành của chính quyền” - bà Linh nói.

Thực tế triển khai cho thấy, đội ngũ cán bộ ở cơ sở đã chủ động thích ứng với yêu cầu mới, tham gia trực tiếp vào các khâu tổ chức thực hiện, giám sát và xử lý vướng mắc. Trong quá trình này, nhiều cán bộ nữ không chỉ tham gia triển khai mà còn trực tiếp đảm nhiệm vai trò điều hành, tham gia vào quá trình ra quyết định đối với các nhiệm vụ phát triển tại địa phương.

Gắn phát triển với an sinh và quản trị nguồn lực

Song song với phát triển hạ tầng, xã Vĩnh Thanh xác định bảo đảm an sinh xã hội là nhiệm vụ trọng tâm. Trong bối cảnh diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi, việc ổn định sinh kế cho người dân trở thành yêu cầu cấp thiết.

Các chương trình đào tạo nghề, hỗ trợ chuyển đổi việc làm được triển khai nhằm giúp người dân thích ứng với điều kiện phát triển mới. Quá trình này đòi hỏi chính quyền địa phương phải đánh giá đúng nhu cầu, phân bổ nguồn lực hợp lý và tổ chức thực hiện chính sách một cách hiệu quả.

“Việc định hướng nghề nghiệp cho thế hệ trẻ cần sự quan tâm cụ thể để họ không bị bơ vơ khi mất đi tư liệu sản xuất truyền thống” - bà Linh chia sẻ.

Bên cạnh đó, việc xây dựng chính sách ngày càng chú trọng đến tác động đối với các nhóm dân cư khác nhau, trong đó có phụ nữ, lao động mất đất sản xuất và thanh niên, nhằm bảo đảm các giải pháp an sinh phù hợp với thực tiễn.

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả điều hành

Trong bối cảnh mới, chuyển đổi số được xác định là công cụ quan trọng giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công mà còn giúp cơ quan quản lý theo dõi, đánh giá và điều hành công việc dựa trên dữ liệu.

“Việc số hóa, cơ quan dân cử có thể nhận diện trực tiếp kết quả công việc, chỉ số hài lòng của dân và tiến độ giải quyết thủ tục hành chính mà không cần nhất thiết phải ban hành các quyết định kiểm tra trực tiếp” - bà Linh cho biết.

Thực tiễn cho thấy, chuyển đổi số đang góp phần thay đổi phương thức làm việc, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả giám sát. Đồng thời, quá trình này cũng đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ, từ năng lực sử dụng công nghệ đến quản trị dữ liệu và tổ chức thực thi chính sách trong môi trường số.

Trong quá trình triển khai, đội ngũ cán bộ ở cơ sở đã chủ động thích ứng, tham gia trực tiếp vào các nhiệm vụ quản trị mới và từng bước nâng cao năng lực điều hành. Thực tế cũng cho thấy, khi cơ hội tham gia và đảm nhiệm vai trò quản lý được mở rộng, cán bộ ở nhiều vị trí, trong đó có các cán bộ nữ, đang phát huy rõ vai trò trong tổ chức thực hiện và góp phần nâng cao hiệu quả chính sách tại địa phương.

Qua đó có thể thấy, chuyển đổi số không chỉ là công cụ kỹ thuật mà còn là động lực thúc đẩy nâng cao năng lực lãnh đạo, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở hoạt động hiệu quả, minh bạch và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.