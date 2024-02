Giá thịt heo ở TP.HCM tăng giá trong ngày cuối năm

Tại chợ truyền thống như: Đa Kao, Quận 1, chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, chợ Phước Long, TP.Thủ Đức, lượng người đến mua sắm rất đông. Giá rau, củ, quả ngày cuối cùng của năm không có nhiều biến động. Cụ thể, tại chợ Phước Long, TP.Thủ Đức giá: cà rốt, su hào 20.000 đồng/kg, đậu que 30.000 đồng/kg, cà chua từ 15.000 đồng -20.000 đồng/kg.

Chị Lê Thị Thảo, bán rau củ ở chợ Phước Long, TP.Thủ Đức cho biết: "Giá rau, củ quả bán như ngày thường không tăng giá. Tết này nguồn hàng cũng nhiều".

Tết nhiều người tiêu dùng mua thịt heo ba rọi thịt và thịt sườn nên các thịt này hút hàng. (Ảnh Lệ Hằng)

Tại khu vực chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh các loại thị tươi sống như: Thịt bò, thịt heo giá cả cũng ổn định. Trong đó giá thịt bò từ 200.000-280.000 đồng/kg. Thịt đùi heo giá từ 110.00-120.000 đồng/kg.

Riêng thịt ba rọi và sườn non, nhiều tiểu thương ở một số chợ truyền thống tăng giá. Trong đó, thịt ba rọi rút sườn và sườn non giá đến 220.000 đồng/kg, tăng từ 50.000-60.000 đồng/kg so với ngày thường, thịt ba rọi loại thường giá từ 180.000- 190.000/kg, tăng 30.000- 40.000/kg.

Nguồn rau củ về chợ nhiều nên giá khá ổn định trong ngày 30 Tết. (Ảnh Lệ Hằng)

Theo các tiểu thương, do hôm nay nhiều người mua 2 loại thịt này rất nhiều nên giá cũng tăng theo. Dù giá tăng cao nhưng thịt ba rọi rút sườn đến khoảng hơn 8h sáng, một số sạp thịt ở chợ đã hết sản phẩm.

30 Tết nhu cầu mua thịt bò nhiều nhưng giá vẫn ổn định. (Ảnh Lệ Hằng)

Anh Quyền bán thịt heo ở Bà Chiểu, Quận Bình Thạnh cho biết: "Hôm nay, giá thịt heo móc hàm giá như ngày thường, thịt đùi và xương không tăng giá, giá như ngày thường. Còn thịt ba rọi và sườn non thì tăng giá nhiều do ngày Tết khách mua nhiều, phần lớn khách mua 2 loại thịt này".