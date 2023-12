Hàng nghìn người dân Hà Nội đổ ra đường đón Giáng sinh

Từ 18h chiều 24/12, người dân ra đường mỗi lúc một đông hơn so với mọi ngày. Đông nhất là các khu vực có nhà thờ do giáo dân đến dự thánh lễ đêm Giáng sinh và người dân đến tham quan. Chị Nguyễn Thị Thu, quận Đống Đa dẫn các con đến chơi tại khu vực Nhà thờ lớn Hà Nội để hòa mình vào không khí náo nhiệt của đêm giáng sinh và nguyện cầu một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến với mọi người, mọi nhà.

Chị Thu cho biết: "Giáng sinh mang ý nghĩa ấm áp, mùa giáng sinh mang đến niềm vui của năm mới sắp tới, nên mình đưa con cái lên đây cảm thụ không khí cũng như các quang cảnh để cho các con cảm nhận được".

Người dân tập trung đông trước cửa Nhà thờ lớn Hà Nội

Trên các tuyến phố thủ đô được trang hoàng đèn hoa rực rỡ. Đặc biệt, tại các khu vực có Nhà thờ như: Nhà thờ lớn Hà Nội, Nhà thờ Hàm Long… được trang trí là các hang động, cây thông Noel lung linh sắc màu. Nhiều người dân, nhất là các gia đình, bạn trẻ đến các nhà thờ, xóm đạo để thăm quan, check- in lưu giữ lại khoảnh khắc Giáng sinh.

Đặc biệt, các em bé trong bộ cánh ông già Noel thích thú nô đùa cạnh các cây thông đầy sắc màu. Mùa Giáng sinh năm nay, gia đình chị Trần Phương Thảo, ở Tuyên Quang xúc động khi được tham dự chương trình “Hoan ca giáng sinh” tại Nhà thờ lớn Hà Nội.

"Gia đình tôi ở Tuyên Quang, hôm nay là ngày cuối tuần nên cho cả gia đình đi hưởng không khí Giáng sinh ở dưới này. Không khí náo nhiệt, cảm giác không khí giáng sinh rực rỡ hơn rất nhiều" - chị Thảo bày tỏ.

Trẻ em háo hức khi được đi chơi đêm Giáng sinh

Các nhà thờ trên địa bàn Hà Nội thu hút không chỉ những người theo đạo Công giáo, Tin lành, người dân….mà còn thu hút khách du lịch nước ngoài đến tham gia các hoạt động vui chơi, mừng Giáng sinh.

Chị Vanesa, du khách Đức chia sẻ: "Giáng sinh là khoảng thời gian rất đặc biệt, chúng tôi đi du lịch và quá cảnh ở Việt Nam vào đúng đêm Giáng sinh này, và lựa chọn đến Nhà thờ lớn, địa điểm đặc biệt. Tôi rất thích không khí lễ giáng sinh tại Việt Nam, bởi vì rất lung linh, rất đẹp, và không khác gì giáng sinh ở nước tôi".

Không khí Giáng sinh tràn ngập phố phường Hà Nội

Lễ Giáng sinh từ lâu đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một nghi lễ tôn giáo, trở thành một ngày lễ của đông đảo cộng đồng. Mọi người coi đây là dịp để tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí cũng như để trao đi thông điệp về yêu thương đến người thân, cộng đồng.