Hơn 500 đoàn viên, người lao động Cần Thơ hiến máu vì cộng đồng

Thứ Tư, 18:23, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 20/5, hơn 500 cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động Cần Thơ tham gia “Ngày hội hiến máu tình nguyện trong đoàn viên, người lao động năm 2026”. Hoạt động do Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chi nhánh thành phố, Bệnh viện Huyết học – Truyền máu thành phố tổ chức.

 

“Ngày hội hiến máu tình nguyện trong đoàn viên, người lao động năm 2026” nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026, đồng thời thực hiện kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện của thành phố.

Hơn 500 cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia hiến máu tình nguyện theo lời kêu gọi của Liên đoàn lao động TP. Cần Thơ

Theo Ban tổ chức, trong bối cảnh nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị ngày càng tăng, nhiều cơ sở y tế trên địa bàn khu vực ĐBSCL thường xuyên đối mặt với tình trạng thiếu nguồn máu dự trữ, đặc biệt vào các dịp hè và cao điểm khám, chữa bệnh. Vì vậy, việc tổ chức ngày hội hiến máu trong lực lượng đoàn viên, người lao động có ý nghĩa thiết thực, góp phần bổ sung nguồn máu an toàn, kịp thời cho các bệnh viện, giảm áp lực cho ngành y tế trong công tác cứu chữa người bệnh.

Hoat động nhằm góp phần giảm thiểu tình trạng khan hiếm máu dùng trong cấp cứu tại các bệnh viện khu vực ĐBSCL

Chị Nguyễn Thị Thùy Linh, công tác tại Trường phổ thông Việt Mỹ - Cần Thơ tham gia hiến máu đợt này cho rằng, hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống tương thân tương ái của dân tộc.

“Tôi rất là vui và cảm thấy đây là hành động có ý nghĩa để giúp mọi người. Trong trường nơi tôi đang công tác, các thầy cô cũng hưởng ứng việc này rất nhiều, ai cũng có lòng hiến máu cứu các bệnh nhân. Dĩ nhiên, bản thân tôi sẽ tiếp tục lan toả và hiến máu nhiều lần nữa” ­ - chị Nguyễn Thị Thùy Linh bày tỏ thêm.

Ban tổ chức trao 20 phần quà cho đoàn viên, người lao động tích cực tham gia hiến máu

Dịp này, Ban tổ chức trao 20 phần quà cho đoàn viên, người lao động tích cực tham gia hiến máu nhưng có hoàn cảnh khó khăn, nhằm động viên, tri ân những đóng góp vì cộng đồng.

Liên đoàn lao động TP. Cần Thơ sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền hiến máu trong đoàn viên, người lao động thời gian tới

Theo bà Lê Thị Sương Mai - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Cần Thơ, qua thời gian vận động, đông đảo đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố đã tích cực tham gia hiến máu tình nguyện với tinh thần “Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp vận động người lao động đủ điều kiện sức khỏe tham gia hiến máu, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao; đồng thời bảo đảm đầy đủ các chế độ chăm sóc sức khỏe, tư vấn sau hiến máu và khen thưởng kịp thời các cá nhân tiêu biểu.

Cần Thơ tiếp nhận gần 680 đơn vị máu trong ngày “Chủ nhật đỏ”

VOV.VN - Ngày 22/3, Thành đoàn Cần Thơ, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ, Báo Tiền Phong phối hợp tổ chức chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ 18 năm 2026, với chủ đề “Hiến máu cứu người - mỗi giọt máu cho đi – một cuộc đời ở lại”. Tại chương trình, Ban tổ chức tiếp nhận 673 đơn vị máu.

Hồng Phương/VOV-ĐBSCL
Cần Thơ phát động hiến máu tình nguyện và Lễ hội Xuân hồng năm 2026

VOV.VN - Ngày 13/1, tại Cần Thơ, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào hiến máu tình nguyện năm 2025 và Lễ phát động hưởng ứng “Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng” năm 2026.

