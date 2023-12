Honda Việt Nam tổ chức “Cùng Honda giữ mãi màu xanh Việt Nam”

Honda Việt Nam tuyên dương các HEAD xuất sắc trong đào tạo An toàn giao thông

VOV.VN - Là một trong những nhà sản xuất ô tô, xe máy hàng đầu tại Việt Nam, Honda Việt Nam (HVN) không chỉ nỗ lực cung cấp các sản phẩm chất lượng cao với những tính năng an toàn tiên tiến mà còn cung cấp các kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn (LXAT) cho khách hàng và người dân Việt Nam, như một sản phẩm trọn gói đem lại sự an toàn và niềm vui cho khách hàng.