Huyện Triệu Phong, Quảng Trị sẽ xử lý vụ tranh cãi giữa bộ đội biên phòng và CSGT sau nghỉ lễ

Theo báo cáo của Công an huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, tối ngày 22/4, Tổ Tuần tra kiểm soát chuyên đề nồng độ cồn của Đội Cảnh sát Giao thông, Công an huyện Triệu Phong tiến hành tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 49C đoạn qua xã Triệu An, huyện Triệu Phong. Theo báo cáo, vào khoảng 20h30 phút, Tổ công tác tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với một người điều khiển mô tô nhưng người này không chấp hành. Sau đó, Tổ công tác đã lập biên bản, giữ phương tiện về lỗi "không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ". Người bị lập biên bản là một cán bộ Đồn Biên phòng Triệu Vân thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị.

Sau khi sự việc xảy ra, một số cán bộ Đồn Biên phòng Triệu Vân thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đến hiện trường, nơi Tổ công tác của Cảnh sát Giao thông làm việc. Hai bên tranh cãi, lời qua tiếng lại trong đêm trước sự chứng kiến của người dân. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Triệu Phong cho rằng, cán bộ Bộ đội Biên phòng đã cản trở hoạt động của Tổ tuần tra kiểm soát. Sự việc gây dư luận xấu, gây ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa 2 lực lượng.

Trong khi đó, báo cáo của Đồn Biên phòng Triệu Vân cho biết, vào thời điểm trên, lực lượng đơn vị tổ chức tuần tra địa bàn thì phát hiện 6 người mặc trang phục Cảnh sát Giao thông. Do Đồn chưa nhận được thông báo theo quy định nên Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Triệu Vân yêu cầu những người này xuất trình các loại giấy tờ theo quy định. Những người của hai lực lượng tranh cãi nhau trong đêm, được người dân chứng kiến, quay clip rồi đưa lên mạng xã hội gây dư luận không tốt.

Liên quan vụ việc, ông Phan Văn Linh, Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết, lãnh đạo huyện đã nhận được báo cáo vụ việc. Tuy nhiên, do đang thời gian nghỉ lễ nên đề nghị các lực lượng trước mắt tập trung phối hợp, tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân trong các ngày lễ, sau đó sẽ làm rõ và xử lý theo quy định.

“Hiện nay, công an và biên phòng đều có báo cáo với UBND huyện. Cả hai đơn vị đều có tuần tra kiểm soát nhưng chắc cũng có sự hiểu nhầm. Về chuyên môn, nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát đúng hay sai thuộc ngành dọc quản lý. Huyện giao cho 2 đơn vị làm việc với nhau để giải quyết vụ việc, thông tin rõ ràng, tránh sự hiểu nhầm. Hiện nay, huyện đang tập trung công tác phục vụ lễ, yêu cầu 2 lực lượng phối hợp với nhau đảm bảo an ninh trật tự phục vụ hoạt động lễ”, ông Phan Văn Linh cho biết./.