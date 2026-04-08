Lào Cai chủ động phòng bệnh từ cơ sở

Bà Lù Thị Say, 64 tuổi, ở thôn Khe Trung, xã Phong Dụ Hạ trước đây thường xuyên mệt mỏi, sút cân. Tin theo quảng cáo trên mạng, bà đã tự mua thuốc về uống nhưng sức khỏe không cải thiện, thậm chí bị sút gần 10kg.

Sau khi được người thân và cán bộ y tế cơ sở tư vấn, bà đến Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên khám và được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường. Nhờ tuân thủ hướng dẫn điều trị, chế độ ăn uống và theo dõi định kỳ, sức khỏe bà đã dần ổn định.

Bệnh nhân Lù Thị Say trao đổi với bác sĩ Đặng Hồng Hường về quá trình điều trị bệnh tiểu đường. Nhờ tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ và theo dõi định kỳ, sức khỏe của bà đã ổn định trở lại

"Trước thì người yếu lắm. Xem trên điện thoại thấy người ta bảo có bà Minh ở Hà Nội có thuốc tốt, nói uống hết 1,3 triệu tiền thuốc của bà là sẽ khỏi. Rồi cuối cùng uống một thời gian thì sắp chết, gầy hết người. Xong rồi lại đi bệnh viện, bác sĩ khám thì bảo bị tiểu đường. Theo lời bác sĩ, về đến nhà uống thuốc: trước ăn cơm uống một loại, còn hai loại thì sau ăn cơm mới được uống. Bác sĩ cũng dặn không được uống nước ngọt, đồ ngọt cũng không được ăn. Làm theo lời bác sĩ thì sức khỏe mới khá lên, giờ người cũng khỏe lại rồi", bà Say chia sẻ.

Người dân chủ động đến cơ sở y tế khám bệnh, thể hiện sự thay đổi nhận thức trong chăm sóc sức khỏe (Ảnh: Người dân kiểm tra sức khỏe tại Trạm y tế xã Tân Hợp)

Xác định phòng bệnh tốt hơn chữa bệnh, Trạm Y tế xã Tân Hợp thời gian qua đã tăng cường truyền thông trực tiếp tại cộng đồng thông qua họp thôn, bản, hệ thống loa truyền thanh và tư vấn tại trạm Y tế xã. Nội dung tập trung vào hướng dẫn người dân hình thành thói quen sinh hoạt lành mạnh như ăn uống hợp lý, giữ vệ sinh cá nhân, tiêm chủng đầy đủ và khám sức khỏe định kỳ.

Bà Phạm Thị Kim Chung, Phụ trách Trạm Y tế xã Tân Hợp cho biết, địa bàn có gần 12.000 dân, hơn 83% là đồng bào dân tộc thiểu số, vì vậy các nội dung chăm sóc sức khỏe thường được lồng ghép vào sinh hoạt cộng đồng để người dân dễ tiếp cận và thực hiện.

Bác sĩ Phạm Thị Kim Chung khám, tư vấn sức khỏe cho người dân. Đây là một trong những hoạt động góp phần phát hiện sớm bệnh và nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến cơ sở.

"Qua những buổi truyền thông đấy, chúng tôi thấy người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể là ngày càng quan tâm đến sức khỏe của mình hơn, đi khám sức khỏe định kỳ, không còn tâm lý cứ có bệnh thì mới đi khám như trước. Ý thức tập thể dục thể thao, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường cũng được nâng lên. Trẻ em được tiêm chủng đầy đủ. Đặc biệt là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm được chú ý hơn, nhiều năm qua trên địa bàn xã không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào", bà Phạm Thị Kim Chung cho biết thêm.

Tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên, công tác phòng bệnh được triển khai theo hướng tăng cường sàng lọc, phát hiện sớm và quản lý các bệnh mãn tính ngay tại địa phương. Trung tâm hướng dẫn các trạm y tế xã theo dõi sức khỏe người dân định kỳ, thực hiện đo huyết áp, xét nghiệm đường huyết, đánh giá nguy cơ bệnh không lây nhiễm để kịp thời tư vấn điều chỉnh lối sống.

Các Trung tâm Y tế, bệnh viện tại Lào Cai thường xuyên truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, hướng dẫn người dân khám sức khỏe định kỳ, hình thành thói quen sống lành mạnh để phòng bệnh hiệu quả. (Ảnh: Bác sĩ CKI Đặng Hồng Hường – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên tư vấn về sức khỏe cho người dân)

Bác sĩ CKI Đặng Hồng Hường – Phó Giám đốc Trung tâm cho biết, đơn vị thực hiện chăm sóc, bảo vệ và điều trị bệnh trên địa bàn với khoảng 130 nghìn dân. Nhiều kỹ thuật tiên tiến như phẫu thuật nội soi, siêu âm tim, chạy thận nhân tạo, chẩn đoán hình ảnh… được triển khai tại đây, giúp người bệnh được điều trị ngay tại tuyến cơ sở, hạn chế chuyển tuyến và giảm chi phí. Hồ sơ bệnh nhân được số hóa giúp theo dõi tình trạng sức khỏe liên tục, hỗ trợ bác sĩ phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, từ đó có phương án can thiệp phù hợp.

Song song với đó, công tác tuyên truyền được chú trọng. Từ năm 2025 đến nay, Trung tâm đã thực hiện gần 40 nghìn lượt truyền thông trực tiếp và gián tiếp về bảo vệ sức khỏe. Nhờ đó, công tác y tế dự phòng đạt kết quả tích cực, không ghi nhận ổ dịch lớn; tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi đạt trên 99%; hơn 94% người dân được quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử...

Sau khi khám, người dân được cấp phát thuốc và hướng dẫn theo dõi sức khỏe lâu dài thông qua hồ sơ sức khỏe điện tử, giúp quản lý bệnh mạn tính hiệu quả.

"Các hoạt động trên đã giúp nâng cao nhận thức và tính tự giác của người dân. Người dân hiểu rõ hơn tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng của bản thân để điều chỉnh chế độ ăn uống cho phù hợp. Việc cài đặt và sử dụng ứng dụng trên điện thoại cũng giúp họ có cảm giác kiểm soát được tài sản lớn nhất của mình, đó là sức khỏe. Đồng thời, việc này giúp đơn vị nắm chắc dữ liệu dân cư trên địa bàn, quản lý dịch bệnh và các bệnh mãn tính hiệu quả hơn, cũng như có cơ sở dữ liệu để dự báo xu hướng bệnh tật và phân bổ nguồn lực y tế hợp lý", Bác sĩ CKI Đặng Hồng Hường – Phó Giám đốc Trung tâm cho biết.

Ông Lục Hậu Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết, các đơn vị trong ngành tiếp tục tăng cường khám sàng lọc, tư vấn dinh dưỡng, hướng dẫn người dân khám sức khỏe định kỳ và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử.

Riêng trong tháng 4/2026, hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 với chủ đề “Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, Sở Y tế Lào Cai đã chỉ đạo mỗi đơn vị triển khai ít nhất một hoạt động thiết thực trong đợt cao điểm từ 4 đến 10/4. Thời gian tới, ngành tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết 72 của Trung ương về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

"Ngành cũng đã tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện củng cố tuyến y tế cơ sở để nâng cao năng lực, đồng thời tập trung vào các nội dung theo Nghị quyết 72. Chuyển trọng tâm từ điều trị sang phòng bệnh, thực hiện phòng bệnh cho người dân theo chu kỳ vòng đời, từ khi bà mẹ mang thai, đến trẻ em rồi người trưởng thành, người cao tuổi, nhằm nâng cao sức khỏe nhân dân và kéo dài tuổi thọ của người dân", ông Giang thông tin thêm.

Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên, bác sĩ Cao Ngọc Thắng (người đứng) trực tiếp tham gia khám, chữa bệnh cho người dân. Việc lãnh đạo các đơn vị cùng tham gia chuyên môn không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tuyến cơ sở mà còn thể hiện sự quan tâm sát sao đến công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân ngay tại địa phương.

Từ thay đổi nhận thức của người dân đến việc nâng cao năng lực y tế cơ sở, công tác phòng bệnh tại Lào Cai đang mang đến những hiệu quả rõ rệt. Khi người dân chủ động theo dõi sức khỏe và được phát hiện bệnh sớm ngay tại địa phương, gánh nặng điều trị sẽ được giảm bớt, đồng thời, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng một cách bền vững.