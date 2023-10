Phẫu thuật xuyên đêm cứu sống người bị rơi vào cọc gỗ xuyên thân dưới

Bệnh nhân nữ tên V. T. P., sinh năm 1975, địa chỉ ở tỉnh Vĩnh Long chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vào lúc 15 giờ 40 phút ngày 11/10/2023 với vết thương phức tạp vùng tầng sinh môn vị trí 11 giờ cạnh hậu môn, kích thước 2x4 cm phù nề, nham nhở.

Theo gia đình bệnh nhân, trước đó, chị P. trèo cây cà na ở vườn nhà hái quả, không may nhánh cây bị gãy, chị P. ngã từ trên cao rơi xuống ngay vị trí cọc gỗ cố định ở bờ sông với tư thế ngồi. Người nhà chủ động hỗ trợ tách bệnh nhân ra khỏi chiếc cọc và đưa đến bệnh viện cấp cứu. Người nhà còn cho biết bệnh nhân có tiền sử xơ gan khoảng 10 năm.

Đánh giá tổn thương phức tạp, các bác sĩ khoa Cấp cứu vừa hồi sức và hội chẩn các chuyên khoa, bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật cấp cứu với chẩn đoán: vết thương hở của bụng, lưng dưới và chậu hông, vết thương phức tạp tầng sinh môn trên bệnh nhân xơ gan gồm 3 ê-kíp phối hợp.

Nhiều ê-kip tham gia phẫu thuật 5 giờ liền để cứu sống bệnh nhân

Lần lượt ê-kíp khoa Ngoại Tổng hợp thám sát vết thương cạnh phải lỗ hậu môn lệch ra phía trước, tổn thương trực tràng, rách thành bên trước âm đạo, trong mô nham nhở vết thương có dị vật dạng vỏ cây mục. Vào bụng đường giữa trên qua rốn 20cm, bụng có 600ml máu loãng không đông, 200gr máu cục, vết thương xuyên giữa bàng quang, tử cung vào ổ bụng, đâm lên thành bụng trước làm toác cơ thành bụng trước, tổn thương 3 lỗ mạc treo và đứt đôi ruột non, cắt đoạn ruột non thiếu máu nuôi khoảng 60cm và khâu nối ruột non.

Ê-kíp Ngoại Thận – tiết niệu thám sát thấy bàng quang thủng 2 lỗ, lỗ vào thông thành trước âm đạo, lỗ ra vào ổ bụng, kích thước 3x3 cm, tách rời thành âm đạo. Ê-kíp khoa Phụ sản thực hiện cắt tử cung toàn phần do tử cung bị rách phức tạp không thể bảo tồn, đóng mỏm âm đạo. Tiếp tục tiến hành khâu lại bàng quang, bơm kiểm tra 200 ml nước không rỉ, trong quá trình thám sát thấy lỗ rách vùng tam giác gần 2 niệu quản nên đã đặt thông JJ niệu quản.

Sau khi chuyên khoa Ngoại Thận – Tiết niệu và Phụ sản xử trí tổn thương, ê-kíp khoa Ngoại Tổng hợp tiếp tục phẫu thuật đem đại tràng sigma làm hậu môn nhân tạo, dẫn lưu theo dõi…. Phẫu thuật đã thành công sau 5 giờ căng thẳng.

Tình trạng hiện tại (ngày 24/10), bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, vết mổ khô, các ống dẫn lưu đã rút chỉ duy trì ống mở bàng quang ra da, tổng trạng bệnh nhân ổn định, bệnh nhân đã ăn uống được, phục hồi tốt, được điều trị và theo dõi tại khoa Ngoại Tổng hợp.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, trong sơ cứu và cấp cứu các trường hợp bị vật nhọn đâm vào cơ thể không được rút dị vật ra, ngay cả tại phòng cấp cứu. Vì trong các trường hợp chấn thương mạch máu, dị vật có tác dụng như một nút cầm máu tạm thời. Nếu rút ra, sẽ làm cho tổn thương mạch máu, thần kinh thêm trầm trọng, bệnh nhân có nguy cơ tử vong vì chảy máu ồ ạt. Ngoài ra, khó khăn cho thầy thuốc khi xử trí tổn thương. Rút dị vật chỉ được thực hiện trong phòng mổ bởi phẫu thuật viên.

Lưu ý khi muốn sơ cứu, cấp cứu, chỉ nên băng cố định dị vật (bằng băng thun, vải hoặc vật liệu tương tự) nhằm không cho vật nhọn xê dịch, tránh chảy máu nhiều, giảm đau đớn cho bệnh nhân. Sau đó đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu và xử trí.