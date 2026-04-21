  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Sẽ triển khai dự án kiểm soát nguồn nước Nam Bến Tre với 18 cống hở tại Vĩnh Long

Thứ Ba, 07:13, 21/04/2026
VOV.VN - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 1005 giao thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án “Đồng bộ hệ thống kiểm soát nguồn nước khu vực Nam Bến Tre”.

Bộ giao Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 10 lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định. Nguồn vốn thực hiện từ đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý, cùng các nguồn vốn hợp pháp khác.

Dự án triển khai trên địa bàn các xã Phú Phụng, Chợ Lách, Vĩnh Thành, Hưng Khánh Trung, Nhuận Phú Tân, Thành Thới, Hương Mỹ, Tân Thành Bình và phường Bến Tre (tỉnh Vĩnh Long), thời gian đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2027. Về quy mô, dự án sẽ xây dựng 18 cống hở để khép kín hệ thống, với khẩu độ mỗi cống từ 3 - 40m.

Vĩnh Long sẽ được đầu tư Dự án “Đồng bộ hệ thống kiểm soát nguồn nước khu vực Nam Bến Tre”

Theo định hướng, dự án nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống thủy lợi vùng ngọt hóa Nam Bến Tre, nâng cao năng lực kiểm soát, điều tiết nguồn nước, đáp ứng yêu cầu sản xuất trong bối cảnh hạn, mặn ngày càng diễn biến phức tạp.

Dự án khi hoàn thành, hệ thống sẽ phục vụ tưới ổn định cho khoảng 24.000ha cây ăn trái và hoa kiểng, tạo điều kiện để người dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng giá trị cao, đồng thời góp phần phát triển nông nghiệp - thủy sản an toàn, bền vững. 

Ngoài mục tiêu sản xuất, dự án còn hướng đến cải thiện môi trường nước, kết hợp phát triển hạ tầng giao thông nội đồng, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cho toàn vùng.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL
Hối hả trên công trường cầu Long Thành 2, giải cứu cao tốc TP.HCM - Long Thành
VOV.VN - Hàng trăm kỹ sư, công nhân đang tăng tốc thi công cầu Long Thành 2 bắc qua sông Đồng Nai, tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thiện mố, trụ cầu trước mùa mưa, hướng tới mục tiêu hợp long cuối năm 2026. Công trình được kỳ vọng góp phần tháo gỡ điểm nghẽn trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Đường Nguyễn Cảnh Dị ở Hà Nội thi công dở dang, công trường bỏ không ngập rác
VOV.VN - Chỉ còn 10 ngày tới thời hạn "chốt" hoàn thành, dự án cải tạo 600 m đường Nguyễn Cảnh Dị vẫn dang dở. Rác thải ngổn ngang, công trường “án binh bất động”, trong khi cống, cửa ga nhô cao tiềm ẩn nguy cơ ngập úng và mất an toàn giao thông.

Nhan nhản lòng đường, vỉa hè ngang nhiên bị lấn chiếm dù đang có lệnh thanh tra
VOV.VN - Mặc dù Công an TP Hà Nội đang thanh tra trên địa bàn nhưng nhiều nơi tại phường Hoàng Mai vẫn xảy ra tình trạng vi phạm trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông

