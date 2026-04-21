Sẽ triển khai dự án kiểm soát nguồn nước Nam Bến Tre với 18 cống hở tại Vĩnh Long

Bộ giao Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng thủy lợi 10 lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định. Nguồn vốn thực hiện từ đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý, cùng các nguồn vốn hợp pháp khác.

Dự án triển khai trên địa bàn các xã Phú Phụng, Chợ Lách, Vĩnh Thành, Hưng Khánh Trung, Nhuận Phú Tân, Thành Thới, Hương Mỹ, Tân Thành Bình và phường Bến Tre (tỉnh Vĩnh Long), thời gian đầu tư trong giai đoạn 2026 - 2027. Về quy mô, dự án sẽ xây dựng 18 cống hở để khép kín hệ thống, với khẩu độ mỗi cống từ 3 - 40m.

Vĩnh Long sẽ được đầu tư Dự án “Đồng bộ hệ thống kiểm soát nguồn nước khu vực Nam Bến Tre”

Theo định hướng, dự án nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống thủy lợi vùng ngọt hóa Nam Bến Tre, nâng cao năng lực kiểm soát, điều tiết nguồn nước, đáp ứng yêu cầu sản xuất trong bối cảnh hạn, mặn ngày càng diễn biến phức tạp.

Dự án khi hoàn thành, hệ thống sẽ phục vụ tưới ổn định cho khoảng 24.000ha cây ăn trái và hoa kiểng, tạo điều kiện để người dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng giá trị cao, đồng thời góp phần phát triển nông nghiệp - thủy sản an toàn, bền vững.

Ngoài mục tiêu sản xuất, dự án còn hướng đến cải thiện môi trường nước, kết hợp phát triển hạ tầng giao thông nội đồng, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cho toàn vùng.