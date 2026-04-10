Sư đoàn 330, Quân khu 9 thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2026

Tại chùa Soài Chếk, xã An Cư, Đại tá Lê Văn Giúp, Phó Chính ủy Sư đoàn 330, Quân khu 9 gửi lời chúc tốt đẹp đến Ban Quản trị chùa, chư tăng, phật tử và đồng bào Khmer đón năm mới an khang, thịnh vượng. Đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao vai trò của sư cả, Ban Quản trị chùa cùng chư tăng, phật tử trong việc đồng hành phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Sư đoàn 330, Quân khu 9 tổ chức các đoàn công tác đến thăm, chúc Tết các chùa Nam tông Khmer

Phó Chính ủy Sư đoàn 330 Quân khu 9 cho biết, thời gian qua, dù còn nhiều khó khăn, song mối quan hệ gắn bó giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền và các chùa trên địa bàn luôn được duy trì, củng cố. Công tác dân vận, hỗ trợ phát triển kinh tế, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương được triển khai hiệu quả. Sư đoàn xác định công tác dân vận, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân là nhiệm vụ quan trọng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Thăm, tặng quà nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026 của đồng bào Khmer.

Đại diện chùa Soài Chếk, Đại đức Chau Phênl cảm ơn sự quan tâm của Sư đoàn 330 đối với các chùa trên địa bàn; đồng thời mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phối hợp hỗ trợ địa phương bảo đảm an ninh, an toàn khu vực đóng quân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.