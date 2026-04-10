Sư đoàn 330, Quân khu 9 thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2026

Thứ Sáu, 16:34, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 10/4, Sư đoàn 330, Quân khu 9 tổ chức các đoàn công tác đến thăm, chúc Tết các chùa Nam tông Khmer trên địa bàn các xã Núi Cấm, An Cư và phường Chi Lăng, tỉnh An Giang nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026 của đồng bào Khmer.

Tại chùa Soài Chếk, xã An Cư, Đại tá Lê Văn Giúp, Phó Chính ủy Sư đoàn 330, Quân khu 9 gửi lời chúc tốt đẹp đến Ban Quản trị chùa, chư tăng, phật tử và đồng bào Khmer đón năm mới an khang, thịnh vượng. Đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao vai trò của sư cả, Ban Quản trị chùa cùng chư tăng, phật tử trong việc đồng hành phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Sư đoàn 330, Quân khu 9 tổ chức các đoàn công tác đến thăm, chúc Tết các chùa Nam tông Khmer

Phó Chính ủy Sư đoàn 330 Quân khu 9 cho biết, thời gian qua, dù còn nhiều khó khăn, song mối quan hệ gắn bó giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền và các chùa trên địa bàn luôn được duy trì, củng cố. Công tác dân vận, hỗ trợ phát triển kinh tế, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương được triển khai hiệu quả. Sư đoàn xác định công tác dân vận, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân là nhiệm vụ quan trọng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Thăm, tặng quà nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2026 của đồng bào Khmer.

Đại diện chùa Soài Chếk, Đại đức Chau Phênl cảm ơn sự quan tâm của Sư đoàn 330 đối với các chùa trên địa bàn; đồng thời mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phối hợp hỗ trợ địa phương bảo đảm an ninh, an toàn khu vực đóng quân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ chúc Tết Chôl Chnăm Thmây ở Vĩnh Long

VOV.VN - Sáng 9/4, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy đã đến thăm, chúc mừng Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer tại phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc Khmer, nhất là trong dịp Tết cổ truyền.

Phạm Hải - CTV Hữu Ngọc/VOV-ĐBSCL
Tag: Sư đoàn 330 Quân khu 9 chúc Tết các chùa Nam tông Khmer xã Núi Cấm An Cư và phường Chi Lăng tỉnh An Giang Chôl Chnăm Thmây đồng bào Khmer
Đồng bào Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây
VOV.VN - Với sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào Khmer nói chung và tại tỉnh Sóc Trăng nói riêng không ngừng khởi sắc, phum sóc thay da đổi thịt, giúp bà con đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của dân tộc mình vui tươi, phấn khởi.

Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc Quốc hội thăm và chúc Tết Chôl Chnăm Thmây
VOV.VN - Chiều nay 13/4, Đoàn công tác của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm làm Trưởng đoàn đến thăm và chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Chùa Pô Thi Vongsa tỉnh Hậu Giang.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo chúc Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer
VOV.VN - Ngày 11/4, tại huyện Tri Tôn, Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Y Thông làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết người có uy tín và các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo là người dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Nam bộ năm 2025.

