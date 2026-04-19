Thái Nguyên chủ động phòng, chống dịch tả lợn châu Phi từ cơ sở

Chủ Nhật, 20:31, 19/04/2026
VOV.VN - Khi dịch tả lợn châu Phi vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát trong thời điểm giao mùa với diễn biến thời tiết phức tạp, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã chủ động và quyết liệt triển khai công tác phòng, chống dịch từ cơ sở.

Là hộ chăn nuôi quy mô lớn với nhiều năm kinh nghiệm, ông Trần Văn Oanh (xã Thành Công, Thái Nguyên) ý thức rõ mức độ nguy hiểm của dịch tả lợn châu Phi đối với đàn vật nuôi cũng như cộng đồng. Thông qua các buổi tuyên truyền, tập huấn của địa phương, ông Oanh nắm vững quy trình xử lý khi có dịch bệnh xảy ra: “Khi đã kiểm tra, xét nghiệm và xác định dương tính với dịch tả lợn châu Phi, tôi không bán ra ngoài vì sợ lây lan ra cộng đồng. Gia đình sẽ báo ngay với chính quyền để tiến hành tiêu hủy theo quy định”.

Còn với gia đình ông Hoàng Trung Kiên (xóm Dinh, xã Phú Bình), trong quy trình chăn nuôi, ông đặc biệt coi trọng công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Nhận thức rõ “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, gia đình ông Kiên chủ động tiêm vắc xin cho đàn vật nuôi, đồng thời áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sinh học, khử khuẩn chuồng trại định kỳ nhằm hạn chế mầm bệnh.

Ông Hoàng Trung Kiên cho biết: “Dù nuôi khoảng chục hay hai chục con thôi cũng phải tiêm đầy đủ vắc xin từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành. Trước hết là không cho người lạ vào khu vực chăn nuôi. Thứ hai, mình đi đâu về cũng phải thay quần áo, giày dép, khử trùng xong mới vào chuồng. Với lợn mới mua về phải nuôi cách ly một thời gian, theo dõi ổn định rồi mới đưa vào khu chăn nuôi chính”.

Người chăn nuôi ở tỉnh Thái Nguyên nâng cao ý thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch trên đàn gia súc, gia cầm

Tổng đàn lợn của tỉnh Thái Nguyên hiện đạt trên 830.000 con với hơn 60 trang trại nuôi tập trung, còn lại chủ yếu là chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ. Năm 2025, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại gần 5.000 hộ dân, thuộc hơn 900 thôn, xóm, buộc phải tiêu hủy gần 36.000 con lợn, gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi.

Để hạn chế thiệt hại do dịch bệnh, công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống dịch luôn được đội ngũ cán bộ cơ sở chú trọng triển khai thường xuyên, liên tục. Nhờ vậy, ý thức của người dân trong việc khai báo, theo dõi đàn vật nuôi và chủ động áp dụng các biện pháp phòng dịch ngày càng được nâng lên.

Ông Đặng Văn Hồng, Trưởng xóm Cầu Cong, xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên cho biết: Qua tuyên truyền, người chăn nuôi đã hiểu rõ và chủ động trong công tác phòng, chống dịch, bảo vệ đàn vật nuôi của mình. “Người dân trong xóm thường xuyên kê khai số lượng lợn nuôi. Hàng tháng, hàng quý đều thực hiện tiêm phòng đầy đủ. Khi phát hiện hộ nào có lợn bị bệnh thì báo ngay cho chính quyền xóm, sau đó xóm báo lên xã để xử lý kịp thời, tổ chức tiêu hủy theo quy định. Bà con trong xóm thực hiện rất tốt công tác phòng, chống dịch”, ông Đặng Văn Hồng cho hay.

Cùng với các biện pháp tuyên truyền, ngành thú y Thái Nguyên cũng như chính quyền các xã, phường đều tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp từ tiêm phòng, tuyên truyền đến vệ sinh tiêu độc, khử trùng chuồng trại nhằm hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Bà Trần Thị Tuyên, Chủ tịch UBND xã Tân Khánh thông tin: “Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, trong tháng 4 này, UBND xã đã bố trí kinh phí, đồng thời triển khai kế hoạch tiêm phòng các loại vắc xin phòng bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi, nhằm đảm bảo khả năng miễn dịch, không để dịch bệnh xảy ra. Cùng với đó, chúng tôi tăng cường tuyên truyền, tập huấn cho bà con về vệ sinh, khử trùng chuồng trại, nhất là trong thời điểm giao mùa để hạn chế thấp nhất nguy cơ phát sinh dịch bệnh”.

Phòng dịch hơn chống dịch, đó không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là hướng đi bền vững đang được người chăn nuôi Thái Nguyên áp dụng, góp phần bảo vệ đàn vật nuôi, ổn định sinh kế và phát triển chăn nuôi an toàn.

Công Luận/VOV-Đông Bắc
Tag: nguy cơ bùng phát tỉnh Thái Nguyên phòng chống dịch khử trùng chuồng trại tiêm phòng tiêu độc vệ sinh chuồng trại tiêu hủy ngành thú y Thái Nguyên tiêm vắc xin
Tin liên quan

Thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi có an toàn khi nấu chín?
Thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi có an toàn khi nấu chín?

VOV.VN - Thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi được nấu chín có thực sự “vô hại”, hay vẫn âm thầm tiềm ẩn những rủi ro cho sức khỏe?

Thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi có an toàn khi nấu chín?

Thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi có an toàn khi nấu chín?

VOV.VN - Thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi được nấu chín có thực sự “vô hại”, hay vẫn âm thầm tiềm ẩn những rủi ro cho sức khỏe?

Khởi tố 6 đối tượng trong đường dây tiêu thụ lợn chết, lợn nhiễm dịch tả châu Phi
Khởi tố 6 đối tượng trong đường dây tiêu thụ lợn chết, lợn nhiễm dịch tả châu Phi

VOV.VN - Một đường dây thu mua, giết mổ và tiêu thụ hơn 7 tấn lợn chết, lợn nhiễm dịch tả châu Phi vừa bị Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá, 6 đối tượng đã bị khởi tố để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Khởi tố 6 đối tượng trong đường dây tiêu thụ lợn chết, lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Khởi tố 6 đối tượng trong đường dây tiêu thụ lợn chết, lợn nhiễm dịch tả châu Phi

VOV.VN - Một đường dây thu mua, giết mổ và tiêu thụ hơn 7 tấn lợn chết, lợn nhiễm dịch tả châu Phi vừa bị Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá, 6 đối tượng đã bị khởi tố để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Thái Nguyên từng bước khôi phục chăn nuôi sau dịch tả lợn châu Phi
Thái Nguyên từng bước khôi phục chăn nuôi sau dịch tả lợn châu Phi

VOV.VN - Sau các đợt bùng phát dịch tả lợn châu Phi thời gian qua, nhiều địa phương của tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tái đàn để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Thái Nguyên từng bước khôi phục chăn nuôi sau dịch tả lợn châu Phi

Thái Nguyên từng bước khôi phục chăn nuôi sau dịch tả lợn châu Phi

VOV.VN - Sau các đợt bùng phát dịch tả lợn châu Phi thời gian qua, nhiều địa phương của tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tái đàn để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Dịch tả lợn châu Phi đe dọa biên giới Pháp: Nghi vấn rò rỉ từ phòng thí nghiệm
Dịch tả lợn châu Phi đe dọa biên giới Pháp: Nghi vấn rò rỉ từ phòng thí nghiệm

VOV.VN - Dịch tả lợn châu Phi đang lan rộng sát biên giới Pháp, với ổ dịch mới ở Tây Ban Nha chỉ cách 120 km. Chính quyền Pháp triển khai biện pháp kiểm soát lợn rừng, săn bắt quy mô lớn, trong khi nghi vấn rò rỉ từ phòng thí nghiệm gây lo ngại.

Dịch tả lợn châu Phi đe dọa biên giới Pháp: Nghi vấn rò rỉ từ phòng thí nghiệm

Dịch tả lợn châu Phi đe dọa biên giới Pháp: Nghi vấn rò rỉ từ phòng thí nghiệm

VOV.VN - Dịch tả lợn châu Phi đang lan rộng sát biên giới Pháp, với ổ dịch mới ở Tây Ban Nha chỉ cách 120 km. Chính quyền Pháp triển khai biện pháp kiểm soát lợn rừng, săn bắt quy mô lớn, trong khi nghi vấn rò rỉ từ phòng thí nghiệm gây lo ngại.

