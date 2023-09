Tỉnh Đắk Lắk phát hành mini app "Đắk Lắk Trực Tuyến" trên Zalo

Hướng đến mọi người dân trên địa bàn tỉnh

Lễ ký kết Ứng dụng Zalo mini app trong công tác Chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk vừa diễn ra ngày 20/09/2023, đánh dấu mini app “Đắk Lắk Trực Tuyến” chính thức phát hành trên nền tảng công nghệ Zalo. Ứng dụng nhỏ này là sản phẩm công nghệ số được tỉnh Đắk Lắk triển khai nhằm giúp người dân có thêm một công cụ tiếp cận và sử dụng dịch vụ công một cách dễ dàng nhất.

Đại diện Sở TT&TT Đắk Lắk và đại diện Zalo ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác triển khai mini app “Đắk Lắk Trực Tuyến”

Được biết, trước đó, tỉnh Đắk Lắk đã phát hành native app “Đắk Lắk Trực Tuyến” trên 2 kho ứng dụng là CH Play và Apps Store. Tuy nhiên, việc thực hiện các thao tác tải ứng dụng, đăng nhập và cập nhật phiên bản mới,... lại là điểm bất lợi với những đối tượng yếu thế về công nghệ như người lớn tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số,... Đồng thời, dung lượng 90MB của ứng dụng cũng là trở ngại ở nhiều thiết bị hạn chế về dung lượng.

“Việc đem “Đắk Lắk Trực Tuyến” lên nền tảng Zalo sẽ khắc phục được các vấn đề thiết bị và khả năng sử dụng công nghệ. Người dân chỉ cần lên Zalo, tìm kiếm và chọn mini app để sử dụng các tiện ích chính quyền cung cấp. Tỉnh đã chú trọng xây dựng phiên bản mini app có đầy đủ các tính năng và tốc độ xử lý tương đương như ứng dụng gốc, với dung lượng rất ít, chỉ chưa tới 2MB”, ông Ra Lan Trương Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk cho biết.

Giao diện mini app “Đắk Lắk Trực Tuyến” trên nền tảng Zalo

Với đặc thù là địa phương có nhiều đồng bào dân tộc nhất cả nước (49 dân tộc), việc tuyên truyền, vận động người dân sử dụng các nền tảng số một cách đồng bộ là một thách thức của tỉnh Đắk Lắk. Do vậy, khi tận dụng Zalo - nền tảng quen thuộc, dễ sử dụng với đại đa số người dân - chính quyền tỉnh sẽ tiết kiệm được nguồn lực và thời gian tuyên truyền, hướng dẫn; đồng thời phát huy tối đa hiệu quả tương tác, xử lý yêu cầu giữa chính quyền và người dân, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk cũng cho biết thêm.

Đầy đủ, chi tiết những gì dân cần

Truy cập mini app “Đắk Lắk Trực Tuyến” trên Zalo, người dân có thể dễ dàng tìm thấy tiện ích phục vụ nhu cầu như: Phản ánh hiện trường, Tra cứu quy hoạch, Đặt lịch làm TTCH, Camera trực tuyến, Dịch vụ công Quốc gia, Dịch vụ công tỉnh, Danh sách địa chỉ trụ sở Công an, Địa chỉ cơ quan y tế,... Ngoài ra, mini app cũng là kênh quảng bá Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột, chương trình truyền thông bảo vệ động vật hoang dã… Các tính năng được phát triển vô cùng đa dạng với giao diện rõ ràng, dễ nhìn.

Chị Y Bôi Mlô (32 tuổi, ngụ xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar) là một trong những người đầu tiên của địa phương được giới thiệu mini app “Đắk Lắk Trực Tuyến” trên Zalo. Chị cho biết mình định dành nửa ngày đến ủy ban huyện chờ làm thủ tục đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, may mắn được người quen là cán bộ hướng dẫn cách bốc số trực tuyến bằng Zalo mini app. “Ban đầu tôi còn nửa tin nửa ngờ vì trước giờ tôi toàn dùng Zalo để gọi điện, chứ làm sao đặt lịch gì được. Đến lúc bốc số trực tuyến được, tôi bất ngờ, phấn khởi lắm vì từ nay về sau không còn vất vả đi xa, chờ đợi nữa”, chị Y Bôi Mlô chia sẻ.

Không chỉ đa dạng về tính năng, mini app “Đắk Lắk Trực Tuyến” cũng chú trọng tính chi tiết và phân loại. Đơn cử, ở tính năng “Phản ánh hiện trường”, người dân được phép chọn lĩnh vực thuộc vấn đề muốn phản ánh như: An toàn giao thông, An ninh trật tự đô thị, An toàn thực phẩm, Đất đai - xây dựng,... Việc phân loại các phản ánh theo lĩnh vực như trên giúp người dân được kết nối đúng cơ quan chức năng, đồng thời tinh gọn quá trình tiếp nhận, xử lý và công khai kết quả xử lý.

Được biết, mini app “Đắk Lắk Trực Tuyến” vẫn sẽ tiếp tục được phát triển hoàn thiện hơn để nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Đây được xem là mô hình bám sát với thực tế, thể hiện tỉnh có nhiều nỗ lực nhằm tháo gỡ những khó khăn cũng như nâng cao chất lượng cải cách hành chính.

“Ứng dụng là phương tiện cần thiết để cung cấp đến người dân các thông tin liên quan đến mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội, giúp cơ quan quản lý/tiếp nhận có thể hỗ trợ và giải quyết vướng mắc kịp thời”, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk cho biết.