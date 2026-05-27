TP.HCM sẽ thí điểm phần mềm cấp phép, thu phí sử dụng vỉa hè

Phần mềm quản lý, cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè do VNPT TP.HCM xây dựng, phục vụ cơ quan quản lý, người dân và doanh nghiệp với các chức năng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, xử lý cấp phép, quản lý hồ sơ điện tử, đồng thời kết nối với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng.

Toàn bộ hoạt động cấp phép sẽ được quản lý trên bản đồ số của TP.HCM, giúp cơ quan chức năng theo dõi trực quan các vị trí được sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè. Hệ thống cũng tích hợp tính năng thu phí, lệ phí, báo cáo thống kê và hỗ trợ công tác điều hành. Ứng dụng này dự kiến phát hành trên Play Store và Apple Store, tạo thuận lợi để người dân thao tác, nộp hồ sơ trên điện thoại thông minh.

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan cung cấp dữ liệu nền, gồm danh mục tuyến đường được phép sử dụng tạm thời, bản đồ ranh giới và mức thu phí để cấu hình hệ thống.

Vỉa hè tại trung tâm TP.HCM

Giai đoạn đầu, TP.HCM ưu tiên triển khai tại một số địa bàn đại diện cho khu vực trung tâm, ngoại thành hoặc nơi có nhu cầu sử dụng lòng đường, vỉa hè cao. Sau thời gian thí điểm 18 tháng, TP.HCM sẽ đánh giá toàn diện hiệu quả triển khai để xem xét phương án tiếp theo.

Theo quy định, chỉ có 6 nhóm trường hợp được xem xét cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè, gồm phục vụ sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao; phòng, chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ; thi công công trình; tập kết rác thải, vật liệu xây dựng; tổ chức tang lễ, đám cưới và trông giữ xe trong trường hợp cần thiết. Hoạt động kinh doanh, buôn bán không thuộc diện được cấp phép.

Sở Xây dựng TP.HCM cũng đề nghị các địa phương tăng cường quản lý, thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè. Lý do là nhiều trường hợp được cấp phép trước đây đã hết hiệu lực nhưng vẫn tồn tại, nhất là tại các điểm giữ xe, kinh doanh dịch vụ và buôn bán hàng hóa.

Do đó, Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị các đơn vị được giao quản lý tài sản công rà soát toàn bộ trường hợp sử dụng lòng đường, vỉa hè không đúng quy định theo Nghị định 165/2024/NĐ-CP để yêu cầu chấm dứt sử dụng, hoàn trả hiện trạng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Mới đây, phường An Đông (thuộc Quận 5 cũ) cũng thí điểm phần mềm “Cấp phép lòng đường, vỉa hè An Đông”. Đánh giá ban đầu phần mềm hoạt động khá ổn định.