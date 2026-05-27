English
/ TIN 24H
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TP.HCM sẽ thí điểm phần mềm cấp phép, thu phí sử dụng vỉa hè

Thứ Tư, 19:37, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa thống nhất chủ trương triển khai thí điểm phần mềm quản lý, cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố trong thời gian 18 tháng theo đề xuất của Sở Xây dựng.

Phần mềm quản lý, cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè do VNPT TP.HCM xây dựng, phục vụ cơ quan quản lý, người dân và doanh nghiệp với các chức năng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, xử lý cấp phép, quản lý hồ sơ điện tử, đồng thời kết nối với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng.

Toàn bộ hoạt động cấp phép sẽ được quản lý trên bản đồ số của TP.HCM, giúp cơ quan chức năng theo dõi trực quan các vị trí được sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè. Hệ thống cũng tích hợp tính năng thu phí, lệ phí, báo cáo thống kê và hỗ trợ công tác điều hành. Ứng dụng này dự kiến phát hành trên Play Store và Apple Store, tạo thuận lợi để người dân thao tác, nộp hồ sơ trên điện thoại thông minh.

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan cung cấp dữ liệu nền, gồm danh mục tuyến đường được phép sử dụng tạm thời, bản đồ ranh giới và mức thu phí để cấu hình hệ thống.

tp.hcm se thi diem phan mem cap phep, thu phi su dung via he hinh anh 1
Vỉa hè tại trung tâm TP.HCM

Giai đoạn đầu, TP.HCM ưu tiên triển khai tại một số địa bàn đại diện cho khu vực trung tâm, ngoại thành hoặc nơi có nhu cầu sử dụng lòng đường, vỉa hè cao. Sau thời gian thí điểm 18 tháng, TP.HCM sẽ đánh giá toàn diện hiệu quả triển khai để xem xét phương án tiếp theo.

Theo quy định, chỉ có 6 nhóm trường hợp được xem xét cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè, gồm phục vụ sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao; phòng, chống thiên tai, cứu nạn cứu hộ; thi công công trình; tập kết rác thải, vật liệu xây dựng; tổ chức tang lễ, đám cưới và trông giữ xe trong trường hợp cần thiết. Hoạt động kinh doanh, buôn bán không thuộc diện được cấp phép.

Sở Xây dựng TP.HCM cũng đề nghị các địa phương tăng cường quản lý, thu phí sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè. Lý do là nhiều trường hợp được cấp phép trước đây đã hết hiệu lực nhưng vẫn tồn tại, nhất là tại các điểm giữ xe, kinh doanh dịch vụ và buôn bán hàng hóa.

Do đó, Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị các đơn vị được giao quản lý tài sản công rà soát toàn bộ trường hợp sử dụng lòng đường, vỉa hè không đúng quy định theo Nghị định 165/2024/NĐ-CP để yêu cầu chấm dứt sử dụng, hoàn trả hiện trạng và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Mới đây, phường An Đông (thuộc Quận 5 cũ) cũng thí điểm phần mềm “Cấp phép lòng đường, vỉa hè An Đông”. Đánh giá ban đầu phần mềm hoạt động khá ổn định.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
Tag: TP.HCM cấp phép vỉa hè thu phí vỉa hè phần mềm quản lý Sở Xây dựng TP.HCM VNPT TP.HCM bản đồ số
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tủ đổi pin trên vỉa hè phải đáp ứng nhiều dòng xe và không cản trở người đi bộ
Tủ đổi pin trên vỉa hè phải đáp ứng nhiều dòng xe và không cản trở người đi bộ

VOV.VN - Doanh nghiệp tham gia lắp đặt tủ pin phải mua bảo hiểm trách nhiệm, lắp camera giám sát 24/7 và đảm bảo không gây cản trở lối đi bộ của người dân Thành phố. Tủ đổi pin có thiết kế linh hoạt, hỗ trợ pin dùng chung cho nhiều dòng xe của các hãng khác nhau hoặc cam kết giao thức kết nối mở.

Tủ đổi pin trên vỉa hè phải đáp ứng nhiều dòng xe và không cản trở người đi bộ

Tủ đổi pin trên vỉa hè phải đáp ứng nhiều dòng xe và không cản trở người đi bộ

VOV.VN - Doanh nghiệp tham gia lắp đặt tủ pin phải mua bảo hiểm trách nhiệm, lắp camera giám sát 24/7 và đảm bảo không gây cản trở lối đi bộ của người dân Thành phố. Tủ đổi pin có thiết kế linh hoạt, hỗ trợ pin dùng chung cho nhiều dòng xe của các hãng khác nhau hoặc cam kết giao thức kết nối mở.

TP.HCM tiếp tục thu phí vỉa hè, lòng đường
TP.HCM tiếp tục thu phí vỉa hè, lòng đường

VOV.VN - TP.HCM duy trì thu phí tạm thời vỉa hè, lòng đường do các nghị quyết hiện hành chưa bị bãi bỏ hay thay thế. Sở Xây dựng đề nghị UBND phường, xã và các cơ quan liên quan tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ theo quy định, không được từ chối người dân.

TP.HCM tiếp tục thu phí vỉa hè, lòng đường

TP.HCM tiếp tục thu phí vỉa hè, lòng đường

VOV.VN - TP.HCM duy trì thu phí tạm thời vỉa hè, lòng đường do các nghị quyết hiện hành chưa bị bãi bỏ hay thay thế. Sở Xây dựng đề nghị UBND phường, xã và các cơ quan liên quan tiếp nhận, hướng dẫn hồ sơ theo quy định, không được từ chối người dân.

Vỉa hè TP.HCM vừa cải tạo, lại biến thành quán ăn, bãi giữ xe
Vỉa hè TP.HCM vừa cải tạo, lại biến thành quán ăn, bãi giữ xe

VOV.VN - Sở Xây dựng TP.HCM vừa yêu cầu các địa phương và công an siết chặt xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè đang tái diễn tràn lan. Đáng nói, nhiều vỉa hè ở khu vực trung tâm vừa được đầu tư hàng tỷ đồng để cải tạo khang trang đã nhanh chóng biến thành quán ăn, bãi giữ xe...

Vỉa hè TP.HCM vừa cải tạo, lại biến thành quán ăn, bãi giữ xe

Vỉa hè TP.HCM vừa cải tạo, lại biến thành quán ăn, bãi giữ xe

VOV.VN - Sở Xây dựng TP.HCM vừa yêu cầu các địa phương và công an siết chặt xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè đang tái diễn tràn lan. Đáng nói, nhiều vỉa hè ở khu vực trung tâm vừa được đầu tư hàng tỷ đồng để cải tạo khang trang đã nhanh chóng biến thành quán ăn, bãi giữ xe...

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục