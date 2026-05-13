Phường đầu tiên tại TP.HCM thu phí đỗ xe “không chạm”, không cần nhân sự

Phường An Đông (Quận 5 cũ), TP.HCM đang thí điểm phần mềm “Cấp phép lòng đường, vỉa hè An Đông”, dự kiến áp dụng chính thức từ ngày 15/5.

Phần mềm hoạt động dưới dạng ứng dụng trực tuyến trên nền tảng website, cho phép người dân thực hiện 6 thủ tục đăng ký sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè theo Nghị định 165/2024/NĐ-CP (hiệu lực từ ngày 1/1/2025), bao gồm phục vụ hoạt động chính trị, văn hóa, thể thao; phòng chống, khắc phục thiên tai; cứu nạn cứu hộ; phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, còn có các thủ tục như thi công xây dựng; tập kết rác thải, vật liệu; tổ chức tang lễ, đám cưới; trông giữ phương tiện trong trường hợp cần thiết.

Các phương tiện đỗ xe dưới lòng đường tại Quận 5 cũ (ảnh: G.M)

Đáng chú ý, phần mềm tích hợp chức năng quản lý thu phí đậu xe ô tô dưới lòng đường theo quy trình tự động, không cần nhân sự vận hành trực tiếp.

Người dùng sử dụng CCCD gắn chip hoặc Giấy phép lái xe để quét khi bắt đầu và kết thúc đỗ xe. Hệ thống tự động tính thời gian, xác định mức phí và xuất hóa đơn thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt.

Quy trình thực hiện bắt đầu khi người dùng truy cập phần mềm, đăng ký thông tin phương tiện, thời gian đỗ, loại xe, hình ảnh xe vào và quét QR giấy tờ. Khi kết thúc, người dùng quét mã QR trên VNeID hoặc giấy tờ để hoàn tất. Hệ thống sẽ tự động tính phí và cung cấp mã QR động để thanh toán, đảm bảo không thể chỉnh sửa.

Quy trình thực hiện việc đậu đỗ xe và thanh toán tự động

Phần mềm có khả năng tự động hóa khoảng 90% khối lượng công việc hành chính, từ tiếp nhận hồ sơ, xử lý, tính toán đến dự thảo văn bản và cấp phép. Nhờ đó, cán bộ chỉ tham gia khâu kiểm tra, phê duyệt cuối cùng.

Được biết, hiện nay dù các khung pháp lý như Luật Đường bộ, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đặc biệt là Nghị định 165/2024/NĐ-CP đã quy định chi tiết việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè, nhưng việc triển khai thực tế vẫn gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt, trong bối cảnh tinh gọn bộ máy, không còn Đội Quản lý trật tự đô thị, nhiệm vụ này được giao cho Công an phường với lực lượng mỏng, trong khi địa bàn quản lý mở rộng, khiến công tác kiểm tra, xử lý vi phạm gặp nhiều áp lực.

Việc triển khai phần mềm nhằm giảm tải cho công chức, đồng thời nâng cao tính minh bạch và thuận tiện cho người dân. Hệ thống số hóa toàn bộ quy trình, đảm bảo tính pháp lý và phù hợp thực tiễn.

Khi có thể tự động hóa tới 90% khối lượng xử lý, phần mềm không chỉ giải quyết bài toán thiếu nhân sự mà còn hạn chế sai sót thủ công, ngăn ngừa tiêu cực.

Quan trọng hơn, đây là bước chuyển trong quản trị đô thị, góp phần thay đổi hành vi sử dụng không gian công cộng, thiết lập trật tự theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững, từ “quản lý hành chính thụ động” sang “quản trị đô thị chủ động”.

Phường An Đông là đơn vị hành chính mới được thành lập từ 1/7/2025, hợp nhất từ các Phường 5, 7, và 9 của Quận 5 cũ. Trên địa bàn phường có nhiều tuyến đường lớn như Võ Văn Kiệt, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, An Dương Vương, Ngô Gia Tự, Nguyễn Trãi, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Chí Thanh, Sư Vạn Hạnh…