TP.HCM tiến sát mốc 500.000 người được khám sức khỏe định kỳ miễn phí

Riêng tuần thứ 7 triển khai (từ ngày 6-12/7), thành phố thực hiện 120.086 lượt khám, cao nhất kể từ khi chương trình bắt đầu. Với tiến độ hiện nay, TP.HCM dự kiến sẽ vượt mốc 500.000 người được khám sức khỏe ngay trong tuần này.

Theo Sở Y tế TP.HCM, nhiều địa phương đã có cách làm linh hoạt, phù hợp thực tế. Đặc khu Côn Đảo tiếp tục dẫn đầu với 35,73% dân số được khám sức khỏe, tiếp theo là xã An Nhơn Tây (28,16%), xã Thạnh An (18,71%), xã Bắc Tân Uyên (16,21%) và xã Vĩnh Lộc (15,02%). Về số lượng, xã An Nhơn Tây đã khám cho hơn 12.700 người, phường Tăng Nhơn Phú hơn 10.700 người, xã Bà Điểm gần 10.700 người.

Bệnh viện Đa khoa Phú Nhuận khám tầm soát cho người cao tuổi ở Trạm y tế phường Đức Nhuận.

Tuy nhiên, tiến độ giữa các địa phương vẫn còn chênh lệch. Hiện vẫn còn 10 xã, phường có tỷ lệ người dân được khám sức khỏe dưới 1% dân số, gồm Bình Châu, Phú Giáo, Bàn Cờ, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Ngãi Giao, Lái Thiêu, An Phú, Trừ Văn Thố và Bàu Lâm.

Đội chăm sóc sức khoẻ liên tục gắn với địa bàn dân cư của xã Đất Đỏ thăm khám cho người dân cao tuổi. (Ảnh: Sở Y tế TP.HCM)

Theo PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, mục tiêu của chương trình không chỉ là tăng số lượng người được khám mà còn hình thành văn hóa chủ động chăm sóc sức khỏe, xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho mỗi người dân, phát hiện sớm bệnh tật và quản lý hiệu quả các bệnh không lây nhiễm.

Sở Y tế đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu tiếp tục huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh truyền thông, tạo điều kiện để các trạm y tế và cơ sở khám chữa bệnh phối hợp triển khai, phấn đấu hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe cho toàn bộ người dân trong năm 2026.