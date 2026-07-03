Vinamilk phục vụ người dân trong đêm hội 3D Mapping mừng 50 năm TP.HCM

Vinamilk là cái tên gây bất ngờ tại giải thưởng danh giá của ngành sữa thế giới

VOV.VN - Không phải những tập đoàn sữa lâu đời tại châu Âu hay Bắc Mỹ, cái tên được xướng lên nhiều nhất tại Giải thưởng Đổi mới Ngành sữa Thế giới (World Dairy Innovation Awards) 2026 lại đến từ Việt Nam. Vinamilk gây bất ngờ lớn khi giành chiến thắng áp đảo với 5 hạng mục giải thưởng.