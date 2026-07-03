English
/ TIN 24H
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vinamilk phục vụ người dân trong đêm hội 3D Mapping mừng 50 năm TP.HCM

Thứ Sáu, 20:51, 03/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giữa dòng người đổ về trung tâm TP.HCM để thưởng thức chương trình nghệ thuật và 3D mapping tối ngày 2/7, Vinamilk lặng lẽ góp mặt, hòa cùng niềm vui của người dân nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

vinamilk phuc vu nguoi dan trong dem hoi 3d mapping mung 50 nam tp.hcm hinh anh 1
Tối ngày 2/7, hàng nghìn người dân đổ về khu vực trung tâm TP.HCM để theo dõi chương trình biểu diễn nghệ thuật và trình chiếu 3D Mapping nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026). Điểm nhấn chương trình là màn trình chiếu 3D Mapping ngay trên mặt tiền trụ sở UBND TP.HCM, tái hiện hành trình chuyển mình của thành phố qua nửa thế kỷ
vinamilk phuc vu nguoi dan trong dem hoi 3d mapping mung 50 nam tp.hcm hinh anh 2
Giữa dòng người háo hức ấy, những trạm nhỏ của Vinamilk cũng góp mặt, mang theo hàng chục nghìn sản phẩm sữa tươi, sữa chua uống, sữa thực vật, nước suối… để hòa chung niềm vui của người dân thành phố.
vinamilk phuc vu nguoi dan trong dem hoi 3d mapping mung 50 nam tp.hcm hinh anh 3
Sau giờ làm việc, nhiều nhân viên Vinamilk đã tình nguyện có mặt tại các trạm tiếp năng lượng từ rất sớm để chuẩn bị sản phẩm gửi đến người dân. Dù cơn mưa bất chợt đổ xuống vào đầu giờ tối, những chiếc áo xanh Vinamilk vẫn kiên trì đứng tại các điểm phát sữa, tay trao từng hộp sữa, chai nước cùng những lời hỏi han, động viên thân tình
vinamilk phuc vu nguoi dan trong dem hoi 3d mapping mung 50 nam tp.hcm hinh anh 4
Là nhãn hiệu quen thuộc với nhiều thế hệ người dân Việt Nam, sữa tươi Vinamilk 100% thu hút khách tham dự sự kiện nhờ chất lượng tuân thủ tuyệt đối quy tắc “3 không”: không sử dụng hormone tăng trưởng, không sử dụng chất bảo quản, không dư lượng thuốc kháng sinh.
vinamilk phuc vu nguoi dan trong dem hoi 3d mapping mung 50 nam tp.hcm hinh anh 5
Nhờ đó, sữa tươi Vinamilk 100% là thương hiệu sữa tươi duy nhất tại Việt Nam đạt cú đúp giải thưởng quốc tế danh giá: chứng nhận An toàn & tinh khiết chuẩn Mỹ từ Clean Label Project và giải thưởng Vị ngon thượng hạng quốc tế (Superior Taste Award) (*tính từ năm 2022 đến ngày 23/3/2026, theo kết quả nghiên cứu thứ cấp trên các website của tổ chức International Taste Institute và Clean Label Project)
vinamilk phuc vu nguoi dan trong dem hoi 3d mapping mung 50 nam tp.hcm hinh anh 6
Không chỉ mang đến nguồn sữa tươi sạch, an toàn và tinh khiết, sữa tươi Vinamilk 100% còn không ngừng mở rộng danh mục hương vị sản phẩm, hướng đến chiều lòng mọi gu thưởng thức của các thành viên trong gia đình. Danh mục đa vị này vừa giúp Vinamilk 100% chinh phục hạng mục Sản phẩm sữa có hương vị xuất sắc nhất tại Giải thưởng Đổi mới ngành sữa toàn cầu 2026 (tại Tây Ban Nha)
vinamilk phuc vu nguoi dan trong dem hoi 3d mapping mung 50 nam tp.hcm hinh anh 7
Những công dân nhí còn được Vinamilk chiêu đãi các sản phẩm đa dạng từ nhãn hàng Susu như sữa chua uống, sữa trái cây và cacao lúa mạch, cung cấp các dưỡng chất bổ sung như canxi, vitamin D3, K2, A, B6, B12, cùng lợi khuẩn lactobacillus bulgaricus giúp hỗ trợ phát triển chiều cao và hệ tiêu hóa của trẻ.
vinamilk phuc vu nguoi dan trong dem hoi 3d mapping mung 50 nam tp.hcm hinh anh 8
Giữa ánh sáng rực rỡ từ màn trình chiếu 3D mapping, em bé ngồi yên trên vai mẹ, tay ôm hộp Susu, mắt chăm chú theo dõi từng chuyển động trên tòa nhà. Một hình ảnh giản dị nhưng đầy cảm xúc về niềm vui của các gia đình trong ngày hội của thành phố
vinamilk phuc vu nguoi dan trong dem hoi 3d mapping mung 50 nam tp.hcm hinh anh 9
Với hương vị độc đáo, hòa quyện giữa hạt đậu nành không biến đổi gen và dòng sữa tươi giàu dinh dưỡng, Vinamilk sữa đậu nành sữa tươi ít đường khiến nhiều bạn trẻ thích thú khi lần đầu nếm thử. Sản phẩm được phát triển với công thức gấp đôi canxi so với sữa đậu nành nguyên chất, hỗ trợ hệ xương thêm vững chắc
vinamilk phuc vu nguoi dan trong dem hoi 3d mapping mung 50 nam tp.hcm hinh anh 10
Không chỉ đón nhận những sản phẩm tiếp năng lượng từ Vinamilk, nhiều người dân và du khách còn thích thú dừng lại chụp ảnh, check-in tại các trạm phát sữa. Những hộp sữa quen thuộc cùng sắc xanh đặc trưng của Vinamilk đã trở thành một phần của bức tranh rộn ràng trong đêm hội giữa lòng thành phố
CTV TPhương Uyên/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vinamilk là cái tên gây bất ngờ tại giải thưởng danh giá của ngành sữa thế giới
Vinamilk là cái tên gây bất ngờ tại giải thưởng danh giá của ngành sữa thế giới

VOV.VN - Không phải những tập đoàn sữa lâu đời tại châu Âu hay Bắc Mỹ, cái tên được xướng lên nhiều nhất tại Giải thưởng Đổi mới Ngành sữa Thế giới (World Dairy Innovation Awards) 2026 lại đến từ Việt Nam. Vinamilk gây bất ngờ lớn khi giành chiến thắng áp đảo với 5 hạng mục giải thưởng.

Vinamilk là cái tên gây bất ngờ tại giải thưởng danh giá của ngành sữa thế giới

Vinamilk là cái tên gây bất ngờ tại giải thưởng danh giá của ngành sữa thế giới

VOV.VN - Không phải những tập đoàn sữa lâu đời tại châu Âu hay Bắc Mỹ, cái tên được xướng lên nhiều nhất tại Giải thưởng Đổi mới Ngành sữa Thế giới (World Dairy Innovation Awards) 2026 lại đến từ Việt Nam. Vinamilk gây bất ngờ lớn khi giành chiến thắng áp đảo với 5 hạng mục giải thưởng.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII
Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

VOV.VN - Vinamilk Đồng hành cùng sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước. Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

VOV.VN - Vinamilk Đồng hành cùng sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước. Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục