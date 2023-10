Tin thêm về vụ cháy kho chứa hàng tại thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam)

Khoảng 8h40 phút sáng nay (16/10), lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy bùng phát từ kho chứa vật tư ngành cấp thoát nước của Công ty TNHH Thương mại - vận tải và dịch vụ L.H tại đường Nguyễn Hoàng, khu vực gần ngã tư Nguyễn Hoàng - Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Các lực lượng nỗ lực dập lửa

Cuối giờ sáng cùng ngày, tại hiện trường vụ cháy, hàng chục cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Quảng Nam tiếp tục di dời tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, xử lý triệt để nguy cơ cháy trở lại.

Nhiều phương tiện được huy động tham gia chữa cháy

Đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Quảng Nam thông tin, đơn vị tiếp nhận thông tin về vụ cháy vào lúc 6h35 phút. Ngay sau đó, đơn vị đã bố trí 6 xe chữa cháy, 1 xe bơm, 1 xe chỉ huy cùng 73 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Trong điều kiện mưa lớn, các lực lượng đã phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông, huy động thêm xe cẩu để di chuyển các xe ô tô trong kho ra bên ngoài.

Ngọn lửa bốc lên từ nơi tập kết ống nước nhựa và nhiều vật tư ngành cấp thoát nước

Trong vụ cháy này, diện tích nhà kho khoảng 400 m2, diện tích đám cháy khoảng 200 m2, nhiều tài sản có giá trị đã được các lực lượng di dời, đảm bảo an toàn và không để cháy lan sang các nhà dân lân cận.

3 ô tô tải nhỏ chở hàng bị thiêu rụi

Thượng tá Phạm Trường Sơn, Trưởng Công an thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Theo thống kê sơ bộ, thiệt hại ban đầu sau vụ cháy khoảng 500 triệu đồng, tuy nhiên đây chưa phải là con số chính xác về thiệt hại vì hiện chủ kho chứa hàng này đang bối rối, chưa thể bình tĩnh cung cấp thông tin đầy đủ cho cơ quan công an. Chúng tôi đã mời Trung tâm Kỹ thuật hình sự thuộc Bộ Công an vào. Vì điều kiện trời mưa nên họ chưa vào được, họ yêu cầu bảo vệ hiện trường, trong ngày mai sẽ vào làm việc để giám định thiệt hại và làm rõ thì mới kết luận được nguyên nhân vụ cháy”.