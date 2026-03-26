Tình trạng sức khỏe các nạn nhân trong vụ tai nạn liên hoàn trên đường Trung Kính

Thứ Năm, 08:00, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hai người bị thương trong vụ tai nạn tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng đã xảy ra tại nút giao Trung Kính–Hạ Yên Quyết (phường Yên Hòa, Hà Nội) đêm ngày 25/3, trong đó một người bị đa chấn thương được theo dõi tại bệnh viện E, trường hợp còn lại bị thương nhẹ, sức khỏe cơ bản ổn định.

Trao đổi với Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực ngã tư Trung Kính-Hạ Yên Quyết (Hà Nội), đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel cho biết đơn vị tiếp nhận thông tin và có mặt tại hiện trường vào khoảng 23h45 ngày 25/3.

"Theo ghi nhận ban đầu, vụ tai nạn khiến 3 người bị thương, trong đó 2 nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Thời điểm đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel tiếp cận, lực lượng cấp cứu 115 đã có mặt và đang xử lý một trường hợp đa chấn thương nặng với các tổn thương ban đầu được nhận định như gãy đùi chân phải, gãy ống đồng chân trái, nghi ngờ chấn thương đốt sống cổ, rách sau đầu, rách mí mắt,... Một nạn nhân bị thương nhẹ cũng được đưa đến Bệnh viện E; người còn lại chỉ bị choáng, vẫn tỉnh táo, có thể tự di chuyển và không cần đến bệnh viện”, đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel cho biết.

tinh trang suc khoe cac nan nhan trong vu tai nan lien hoan tren duong trung kinh hinh anh 1
Đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel cùng lực lượng cấp cứu 115 đã có mặt và đang xử lý một trường hợp đa chấn thương. (Ảnh: FAS Angel)

Đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel cho biết thêm, thời điểm tiếp cận, hiện trường có một xe ô tô con màu trắng bị lật ngửa, khoảng 5-6 xe ô tô bị tông nằm xếp hàng trên phố, xe máy của nạn nhân bị thương nặng hư hỏng hoàn toàn. Khu vực này khi đó vẫn đang được phong tỏa, chờ cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm, đo đạc để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

tinh trang suc khoe cac nan nhan trong vu tai nan lien hoan tren duong trung kinh hinh anh 2
Nạn nhân đa chấn thương đã được xe cấp cứu 115 đưa tới Bệnh viện E (bên trái) và đội FAS Angel hỗ trợ vận chuyển thêm một nạn nhân bị thương nhẹ hơn đến cùng bệnh viện (bên phải). (Ảnh: FAS Angel)

Về công tác đưa nạn nhân đi cấp cứu, đội thông tin: “Một nạn nhân đa chấn thương đã được xe cấp cứu 115 đưa tới Bệnh viện E. Chúng tôi hỗ trợ vận chuyển thêm một nạn nhân bị thương nhẹ hơn đến cùng bệnh viện. Trường hợp còn lại không cần can thiệp y tế khẩn cấp. Rất may, ngay sau khi đến bệnh viện, bác sĩ của đơn vị kiểm tra tình trạng bệnh nhân nặng cho thấy bệnh nhân đã tỉnh táo dần, có thể cung cấp thông tin cơ bản cho bệnh viện”.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn không ghi nhận trường hợp tử vong. Qua kiểm tra ban đầu, tài xế ô tô không vi phạm nồng độ cồn. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Thời điểm xảy ra vụ việc (Nguồn : MXH)

 

Linh Thương/VOV.VN
Khai thác cát trên sông Âm: Xã nói có rồi xã lại bảo không
Khai thác cát trên sông Âm: Xã nói có rồi xã lại bảo không

Body shaming không chỉ là lời bông đùa, có thể gây ảnh hưởng tâm lý nặng nề
Body shaming không chỉ là lời bông đùa, có thể gây ảnh hưởng tâm lý nặng nề

Nhan nhản hàng quán lấn chiếm vỉa hè sau "tối hậu thư" của Giám đốc Công an Hà Nội
Nhan nhản hàng quán lấn chiếm vỉa hè sau "tối hậu thư" của Giám đốc Công an Hà Nội

