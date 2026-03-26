Tình trạng sức khỏe các nạn nhân trong vụ tai nạn liên hoàn trên đường Trung Kính

Trao đổi với Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực ngã tư Trung Kính-Hạ Yên Quyết (Hà Nội), đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel cho biết đơn vị tiếp nhận thông tin và có mặt tại hiện trường vào khoảng 23h45 ngày 25/3.

"Theo ghi nhận ban đầu, vụ tai nạn khiến 3 người bị thương, trong đó 2 nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Thời điểm đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel tiếp cận, lực lượng cấp cứu 115 đã có mặt và đang xử lý một trường hợp đa chấn thương nặng với các tổn thương ban đầu được nhận định như gãy đùi chân phải, gãy ống đồng chân trái, nghi ngờ chấn thương đốt sống cổ, rách sau đầu, rách mí mắt,... Một nạn nhân bị thương nhẹ cũng được đưa đến Bệnh viện E; người còn lại chỉ bị choáng, vẫn tỉnh táo, có thể tự di chuyển và không cần đến bệnh viện”, đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel cho biết.

Đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel cùng lực lượng cấp cứu 115 đã có mặt và đang xử lý một trường hợp đa chấn thương. (Ảnh: FAS Angel)

Đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel cho biết thêm, thời điểm tiếp cận, hiện trường có một xe ô tô con màu trắng bị lật ngửa, khoảng 5-6 xe ô tô bị tông nằm xếp hàng trên phố, xe máy của nạn nhân bị thương nặng hư hỏng hoàn toàn. Khu vực này khi đó vẫn đang được phong tỏa, chờ cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm, đo đạc để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nạn nhân đa chấn thương đã được xe cấp cứu 115 đưa tới Bệnh viện E (bên trái) và đội FAS Angel hỗ trợ vận chuyển thêm một nạn nhân bị thương nhẹ hơn đến cùng bệnh viện (bên phải). (Ảnh: FAS Angel)

Về công tác đưa nạn nhân đi cấp cứu, đội thông tin: “Một nạn nhân đa chấn thương đã được xe cấp cứu 115 đưa tới Bệnh viện E. Chúng tôi hỗ trợ vận chuyển thêm một nạn nhân bị thương nhẹ hơn đến cùng bệnh viện. Trường hợp còn lại không cần can thiệp y tế khẩn cấp. Rất may, ngay sau khi đến bệnh viện, bác sĩ của đơn vị kiểm tra tình trạng bệnh nhân nặng cho thấy bệnh nhân đã tỉnh táo dần, có thể cung cấp thông tin cơ bản cho bệnh viện”.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn không ghi nhận trường hợp tử vong. Qua kiểm tra ban đầu, tài xế ô tô không vi phạm nồng độ cồn. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Thời điểm xảy ra vụ việc (Nguồn : MXH)