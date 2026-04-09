Tình trạng sức khỏe của những học sinh nghi bị ngộ độc ở TP.HCM

Liên quan đến vụ việc nhiều học sinh có biểu hiện bất thường về sức khỏe, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, từ ngày 8/4 đến 12 giờ ngày 9/4/2026, bệnh viện đã tiếp nhận 22 trường hợp bệnh nhi nhập viện trong tình trạng rối loạn tiêu hóa.

Trẻ đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Các bệnh nhi trong độ tuổi từ 6 đến 10, với triệu chứng chủ yếu là sốt, đau bụng, một số trường hợp kèm nôn ói. Hiện các em đang được theo dõi, điều trị bằng bù dịch và điện giải. Trong số này, đã có 5 trường hợp ổn định, được hướng dẫn điều trị ngoại trú.

Trên mạng xã hội, một số phụ huynh cho biết, tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh cũng có hàng chục học sinh trường ngày nhập viện.

Trước đó, theo ghi nhận, tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây, nhiều học sinh xuất hiện các triệu chứng tương tự. Ghi nhận cả ngày 8/4 có hơn 100 lượt học sinh xuống khám, trong đó, 41 em nôn ói, đau bụng. Một số em được gia đình đưa đi khám và điều trị tại các cơ sở y tế.

Bệnh viên Nhân dân Gia Định tiếp nhận 22 trường họp nghi ngộ độc

Theo phản ánh, có nhiều phụ huynh lo lắng khi con em có biểu hiện sốt, đau bụng sau khi đến trường. Tuy nhiên, thời điểm khởi phát triệu chứng và yếu tố liên quan vẫn chưa được xác định thống nhất.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân. Các mẫu liên quan đến thực phẩm, nước uống và yếu tố môi trường đã được lấy để kiểm tra.

Đại diện ngành y tế khuyến cáo phụ huynh tiếp tục theo dõi sức khỏe của trẻ, nếu có biểu hiện bất thường cần đưa đến cơ sở y tế để được kiểm tra, xử trí kịp thời.