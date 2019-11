TNGT làm 1,3 triệu người chết, gây thiệt hại hơn 1.500 tỷ USD mỗi năm

Chiều nay (13/11), Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGT) đã tổ chức thăm hỏi các nạn nhân tai nạn giao thông (TNGT) tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Đây là hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT” tại Việt Nam năm 2019.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia thăn hỏi và động viên các nạn nhân TNGT tại bệnh viện Việt Đức.

Có mặt tại bệnh viện, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã đến thăm hỏi đến tận giường bệnh thăm hỏi bệnh nhân Trần Văn Hà (19 tuổi, quê Hà Tĩnh) bị xe tải đâm khi đứng cạnh đường. Dù đã mổ chấn thương sọ não cách đây hơn 1 tháng nhưng hiện tại, bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng lơ mơ, tự thở qua mở khí quản, vùng mổ phồng mềm.



Đáng nói, bệnh nhân này là con lớn trong gia đình có 3 con ở vùng đặc biệt khó khăn, bố mẹ chỉ làm ruộng và công nhân thời vụ. Kể từ khi gặp tai nạn đến nay, gia đình đã phải chạy vạy vay mượn tới gần 300 triệu đồng để lo chi phí chữa trị cho nạn nhân.

Chiều nay (13/11), Ủy ban ATGT Quốc gia đã tổ chức thăm hỏi các nạn nhân TNGT tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Một trường hợp khác là bé Nguyễn Trần Tuấn Anh (9 tuổi, quê Thanh Hóa) bị tai nạn do trên đường đi học về bị xe ô tải cán qua chân, phải phẫu thuật cắt cụt 1/3 giữa đùi phải, bất động đùi cẳng bàn chân bên trái. Đây cũng là nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ thường xuyên đi làm xa, thu nhập bấp bênh nên việc lo viện phí cho con trai tương đối khó khăn.

Đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia cũng đã đến thăm hỏi và động viên nạn nhân Mã Thị Vy (42 tuổi, người dân tộc Nùng, Lạng Sơn) phải lên bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng gãy mâm chày chèn ép khoang cẳng chân phải sau khi đi xe máy và tự ngã vì tránh ô tô.

Mỗi ngày có hơn 20 người ra đường và vĩnh viễn không trở về nhà

Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tai nạn giao thông vẫn đang tiếp tục là vấn đề xã hội bức xúc, thách thức toàn cầu khi con số 1,3 triệu người chết, 50 triệu người bị thương, thiệt hại 2% tổng thu nhập quốc dân (hơn 1.500 tỷ USD) mỗi năm.

Trường hợp bé Nguyễn Trần Tuấn Anh (9 tuổi, quê Thanh Hóa) bị tai nạn do trên đường đi học về bị xe ô tải cán qua chân, phải phẫu thuật cắt cụt 1/3 giữa đùi phải, bất động đùi cẳng bàn chân bên trái. Đây cũng là nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ thường xuyên đi làm xa, thu nhập bấp bênh nên việc lo viện phí cho con trai tương đối khó khăn.

“Tại Việt Nam chúng ta, mỗi ngày vẫn có hơn 20 người ra đường và vĩnh viễn không trở về nhà,” ông Hùng cho hay.

Hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông vào ngày Chủ nhật tuần thứ ba của tháng 11 hàng năm, ông Hùng cho biết, đây là năm thứ 8 Việt Nam tham gia nhằm tưởng nhớ những đồng bào không may qua đời vì tai nạn giao thông, qua đó gửi đến toàn xã hội lời cảnh báo về những mất mát, thiệt hại to lớn mà từng gia đình, cộng đồng và xã hội phải gánh chịu do tai nạn giao thông đồng thời kêu gọi sự chung tay cùng hành động của từng cá nhân, tổ chức, cộng đồng để ngăn chặn, đẩy lùi và cùng sẻ chia, xoa dịu những nỗi đau do tai nạn giao thông gây nên.

Đánh giá tai nạn giao thông liên tục kéo giảm nhờ sự nỗ lực, đóng góp lớn của ngành y tế, ông Hùng cho rằng, khi tai nạn giao thông xảy ra và nạn nhân được đưa vào các cơ sở y tế, những bác sỹ đã ưu tiên cứu chữa cao bệnh nhân nên số lượng chết và thương tật giảm, từ đó giúp bệnh nhân phục hồi sức khỏe và góp phần ổn định tâm lý, điều kiện sinh hoạt...

Lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân TNGT tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

PGS. TS. Đồng Văn Hệ, Phó giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cho rằng, trong những năm gần đây, tai nạn giao thông được xếp vào nhóm nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tại các bệnh viện ở Việt Nam.

Theo ông Hệ, thời gian qua, dù có nhiều tiến bộ đáng kể trong công tác phòng chống tai nạn giao thông, tuy nhiên, Việt Nam vẫn đứng đầu trong số các nước đang phát triển có tỷ lệ tai nạn giao thông gây tàn tật và tử vong cao, để lại nhiều gánh nặng lớn cho gia đình và xã hội.

Là bệnh viện Ngoại khoa tuyến cuối, ông Hệ tiết lộ, hàng năm Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân tai nạn cần xử lý cấp cứu, trong đó chủ yếu là tai nạn thương tích, tai nạn giao thông.

Dẫn chứng, qua 9 tháng của năm nay, tổng số thương tích do tai nạn giao thông là 11.285 trường hợp; số trẻ em dưới 15 tuổi bị tai nạn giao thông là 824 trường hợp.

“Nạn nhân tai nạn giao thông bị chấn thương sọ não chiếm trên 70%. Những ca cấp cứu nạn nhân đa chấn thương, chấn thương sọ não được ưu tiên số một. Do đó, các cơ quan chức năng cần tuyên truyền để giảm tỷ lệ tai nạn giao thông bởi nếu xảy ra có cấp cứu thì vẫn có nguy cơ tử vong cao hoặc di chứng còn lại ảnh hưởng tới nạn nhân gia đình và toàn xã hội,” vị Phó giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cho hay./.