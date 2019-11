​TNGT trong độ tuổi thanh niên từ 18- 27 tuổi chiếm 27% số vụ

Sáng 3/11, tại tỉnh Bắc Giang, đại diện lãnh đạo 10 Sở GD-ĐT khu vực phía Bắc và hàng nghìn học sinh, sinh viên tham dự Lễ ra quân phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông năm học 2019-2020. Đáng lưu ý là, theo thống kê độ tuổi thanh thiếu niên từ 18-27 tuổi vi phạm quy định dẫn đến tai nạn giao thông chiếm khoảng 27% số vụ. Sự kiện do Bộ GD-ĐT, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức.

Học sinh vi phạm giao thông bị CSGT xử lý.

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, hàng năm cả nước có trên 8 nghìn người tử vong, hàng ngàn người bị thương tật vĩnh viễn do tai nạn giao thông, mà không ít trong số đó là trẻ em, học sinh, sinh viên để lại hậu quả đau xót cho bản thân, gia đình và xã hội, ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước.

Riêng trong 10 tháng năm 2019, cả nước xảy ra hơn 14.000 vụ tai nạn giao thông, làm hơn 6.300 người thiệt mạng. Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết: “Tai nạn giao thông đường bộ đang là vẫn đề xã hội bức xúc mang tính toàn cầu, là thách thức lớn đối với Việt Nam cũng như tất cả các nước trên thế giới. Tai nạn giao thông đang là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi từ 15 đến 27 tuổi. Ở Việt Nam mặc dù tai nạn giao thông đã giảm 3 tiêu chí trong những năm gần đây nhưng số người chết và số người bị thương vẫn ở mức cao. Trong đó tai nạn giao thông trong độ tuổi thanh niên từ 18-27 tuổi chiếm khoảng 27% số vụ tai nạn giao thông trên cả nước”.



Theo Bộ GD-ĐT, học sinh, sinh viên vừa là nạn nhân, vừa là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. Nguyên nhân là do nhận thức, ý thức khi tham gia giao thông hạn chế, vi phạm pháp luật về an toàn giao thông như: không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe gắn máy, xe đạp điện, đi hàng đôi hàng ba, chở quá số người quy định, chạy quá tốc độ, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, uống rượu bia khi tham gia giao thông… . Tại lễ ra quân, thông điệp của ngành GD-ĐT gửi tới các thầy cô giáo và trên 22 triệu học sinh, sinh viên cả nước đó là chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Bộ GD-ĐT đề nghị các Sở GD-ĐT tạo, các trường học tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông theo hướng tăng tính chủ động, sáng tạo của học sinh, sinh viên lồng ghép với các phong trào, các hoạt động của nhà trường.

Ông Bùi Văn Linh - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh sinh viên (Bộ GD-ĐT) cho biết: “Năm học 2019-2020 là năm học đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông trong học sinh, sinh viên. Đây là công tác có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Tôi kêu gọi các thầy cô giáo, các em học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, cụ thể: Phải đội mũ bảo hiểm; Phải đi đúng phần đường, làn đường; Phải giảm tốc độ từ đường phụ ra đường chính; Không lái xe sau khi đã uống rượu, bia; Không phóng nhanh, vượt ẩu; Không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe”.