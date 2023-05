Tông vào giải phân cách, xe container bốc cháy dữ dội

Lực lượng chức năng tiếp cận khống chế đám cháy

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4h45 ngày 9/5, xe container BKS 60R-056.xx (chưa rõ danh tính người điều khiển) lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc, khi đến địa bàn xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, đã bất ngờ đâm vào dải phân cách. Sau cú va chạm, chiếc xe bị lật nghiêng rồi bốc cháy dữ dội.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội Cảnh sát CC&CNCH số 8 xuất 2 xe chữa cháy cùng 10 CBCS nhanh chóng có mặt tại hiện trường, dập tắt đám cháy hoàn toàn. Đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A.

Ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, rất may không có thiệt hại về người

Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến đầu xe container hư hỏng nặng. Hiện thiệt hại sau vụ việc đang được thống kê./.