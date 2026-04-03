Khởi tố tài xế vụ xe chở đất lật đè 2 phụ nữ tử vong ở Phú Thọ

Thứ Sáu, 17:31, 03/04/2026
VOV.VN - Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với tài xế vụ lật xe đầu kéo trên Quốc lộ 12B, đè trúng ô tô và xe máy, khiến 2 phụ nữ tử vong.

Trước đó, ngày 26/3, xe ô tô đầu kéo BKS 35C-1172 kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 35RM-00275 do Trần Văn Khoa (SN 1982), trú tại Thôn Lữ Đô, xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 12B. Khi đến phố Lâm Hoá 1, xã Lạc Sơn (Phú Thọ), xe do Khoa điều kiển bị lật đổ nghiêng sang trái đè lên ô tô do bà T.T.H (SN 1979) trú tại Phố Re, xã Đại Đồng và xe mô tô BKS 28N1-396.46 do chị B.T.C (SN 1986) trú tại xã Đại Đồng điều khiển.

Tài xế Trần Văn Khoa

Vụ tai nạn khiến xe ô tô con và mô tô bị đè bẹp biến dạng, chị T.T.H và chị B.T.C tử vong tại hiện trường.

Quá trình điều tra xác định, tài xế Khoa điều khiển xe ô tô đầu kéo chở đất, di chuyển đến đoạn cong cua, do không làm chủ tốc độ, không đúng phần đường nên bị lật sang trái, đè lên các phương tiện đi ngược chiều, khiến hai người tử vong.

Căn cứ tài liệu điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Văn Khoa để điều tra theo quy định pháp luật.

PV/VOV-Tây Bắc
Tin liên quan

Phú Thọ: Khởi tố thêm nhiều cán bộ liên quan vụ doanh nghiệp “xã hội đen”

VOV.VN - Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã mở rộng điều tra, khởi tố thêm nhiều cán bộ liên quan vụ doanh nghiệp hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, gây bức xúc trong dư luận thời gian qua.

Bắt giữ 3 đối tượng trong vụ thiếu niên bị đánh xuất huyết não ở Phú Thọ

VOV.VN - Hôm nay 31/3, Công an xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ điều tra, làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng có hành vi dùng hung khí hành hung, gây thương tích nặng cho một thiếu niên trên địa bàn.

Làm rõ địa điểm vụ người đàn ông tử vong do mắc kẹt trong thang máy tại Phú Thọ

VOV.VN - Một người đàn ông 47 tuổi bị mắc kẹt, bất tỉnh trong thang máy tại khu nhà ở liền kề thuộc phường Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), sau đó đã tử vong. Đáng chú ý, thông tin về địa điểm xảy ra vụ việc đang có sự chưa thống nhất, cần được làm rõ.

