Khởi tố tài xế vụ xe chở đất lật đè 2 phụ nữ tử vong ở Phú Thọ

Trước đó, ngày 26/3, xe ô tô đầu kéo BKS 35C-1172 kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 35RM-00275 do Trần Văn Khoa (SN 1982), trú tại Thôn Lữ Đô, xã Phong Doanh, tỉnh Ninh Bình điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 12B. Khi đến phố Lâm Hoá 1, xã Lạc Sơn (Phú Thọ), xe do Khoa điều kiển bị lật đổ nghiêng sang trái đè lên ô tô do bà T.T.H (SN 1979) trú tại Phố Re, xã Đại Đồng và xe mô tô BKS 28N1-396.46 do chị B.T.C (SN 1986) trú tại xã Đại Đồng điều khiển.

Tài xế Trần Văn Khoa

Vụ tai nạn khiến xe ô tô con và mô tô bị đè bẹp biến dạng, chị T.T.H và chị B.T.C tử vong tại hiện trường.

Quá trình điều tra xác định, tài xế Khoa điều khiển xe ô tô đầu kéo chở đất, di chuyển đến đoạn cong cua, do không làm chủ tốc độ, không đúng phần đường nên bị lật sang trái, đè lên các phương tiện đi ngược chiều, khiến hai người tử vong.

Căn cứ tài liệu điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Văn Khoa để điều tra theo quy định pháp luật.