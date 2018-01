TP HCM tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết 2018

Thời điểm gần Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng thực phẩm tăng cao, cũng là lúc hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc tìm cách trà trộn thâm nhập thị trường. Tại TPHCM, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân 2018 đang được các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện một cách khẩn trương.

Mới đây, Đội quản lý An toàn thực phẩm liên Quận 12, huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi thuộc Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM (còn gọi là Đội 4), đã tháo niêm phong, mở 2 container chứa lượng lớn sản phẩm tai, da heo... và gà phi lê tại bãi giữ ô tô Trần Phương, ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn dưới sự chứng kiến của chính quyền địa phương, lực lượng quản lý thị trường.

Nhiều cơ sơ chế biến thực phẩm mất vệ sinh tại TP HCM.

Lực lượng chức năng đã kiểm đếm, lập biên bản và đưa hơn 25 tấn hàng về kho lạnh ở quận Thủ Đức bảo quản, chờ xử lý. Cơ quan chức năng cũng lấy các mẫu mang đi kiểm nghiệm.

Đây là một trong những vụ việc được phát hiện và xử lý của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM trong đợt cao điểm đảm bảo an toàn thực phẩm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 2018. Hiện Ban quản lý An toàn thực phẩm đã thành lập 12 đoàn kiểm tra chuyên ngành an toàn thực phẩm để thực hiện công tác này.

Đợt kiểm tra kéo dài từ nay đến hết tháng 3/2018, tập trung vào nhóm các sản phẩm thực phẩm có nguy cơ cao, được tiêu dùng nhiều trong dịp Tết và lễ hội như bánh, kẹo, mứt, rượu, bia, nước giải khát, thịt, thủy, hải sản, trứng, các sản phẩm từ thịt, trứng, sữa, thủy hải sản và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Trong đó, 12 đoàn kiểm tra sẽ tập trung vào những nơi cung cấp thực phẩm với quy mô lớn, các cơ sở nhập khẩu thực phẩm, các chợ đầu mối, trung tâm thương mại, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban quản lý An toàn thực phẩm TP HCM cho biết, Ban quán triệt tinh thần kiểm tra phải đảm bảo tính khách quan, chính xác, đúng quy trình và thủ tục theo luật định, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật nếu có nhưng cũng không làm cản trở hoạt động bình thường của các cơ sở được kiểm tra.

“Đơn vị không chỉ tập trung riêng công tác thanh tra mà còn gắn với các hoạt động về kiểm tra an toàn thực phẩm. Những khi xảy ra ngộ độc hoặc rối loạn tiêu hóa… được cấp báo theo đúng quy chế, đội quản lý an toàn thực phẩm là đơn vị có mặt đầu tiên để phối hợp với y tế địa phương cùng xử lý, sau đó đến phòng quản lý ngộ độc, ban an toàn thực phẩm”, bà Lan cho hay.

Ngoài hoạt động tích cực của Ban quản lý An toàn thực phẩm thành phố, tại 24 quận huyện, các đơn vị chức năng khác cũng đồng thời triển khai nhiều hoạt động đảm bảo công tác an toàn thực phẩm.

Đặc biệt, theo phân công nhiệm vụ thì đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vừa và nhỏ sẽ do các quận huyện, phường xã thực hiện kiểm tra. Tại Quận 9, TP HCM, hiện UBND quận đã có công văn yêu cầu phòng y tế quận tổ chức Đoàn Kiểm tra liên ngành An toàn thực phẩm để kiểm tra các cơ sở thực phẩm thuộc ngành y tế quản lý và yêu cầu kiểm tra phải đạt trên 90% danh sách kiểm tra.

Bác sĩ Lê Văn Sanh, Trưởng khoa An toàn thực phẩm, Trung tâm Y tế Dự phòng quận 9 - đơn vị làm công tác chuyên môn về kiểm tra lấy mẫu để cảnh báo cho người dân về các vấn đề, thực trạng thực phẩm hiện nay cho biết, căn cứ theo kế hoạch, trung tâm xuống phường xã, các trạm y tế phối hợp với các đoàn liên ngành đi kiểm tra những tụ điểm kinh doanh buôn bán thực phẩm trong dịp Tết, có thể lấy mẫu ngẫu nhiên để đi xét nghiệm…

Qua kiểm tra thực tế cho thấy nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm ở TP HCM còn rất lớn. Vì vậy, các ngành chức năng mong muốn người dân ủng hộ thực phẩm sạch, mua hàng ở nơi có uy tín, không mua hàng trôi nổi, giá rẻ bất thường nhằm giữ gìn sức khỏe, đón Tết vui xuân an toàn./.

