TP Thủ Đức đề xuất làm 1km đường ngoài quy hoạch để giải quyết ùn tắc giao thông

Thành phố Thủ Đức vận hành hệ thống camera AI quản lý an ninh trật tự

VOV.VN - Sáng nay (29/12), UBND TP. Thủ Đức (TP.HCM) tổ chức lễ triển khai giải pháp ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Địa phương này ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tích hợp vào camera, giúp lực lượng công an quản lý an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy.