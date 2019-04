TPHCM: Bị người lạ tấn công, 10 bệnh nhân phải điều trị phơi nhiễm HIV

Bệnh Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho biết vừa gửi công văn cho Công an TP.HCM, Sở Y tế thành phố, Công an Phường 1 - Quận 5 và Công an Quận 5 về việc tiếp nhận và tư vấn, điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV cho 10 người dân do bị kẻ lạ mặt dùng vật sắc nhọn tấn công.

Một bệnh nhân điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV. Ảnh: Tuổi trẻ.

Theo công văn gửi các cơ quan chức năng, từ ngày 23/3 đến đầu tháng 4/2019, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã tiếp nhận 10 người dân đến tư vấn, điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV do bị một người đàn ông lạ mặt dùng vật sắc nhọn gây thương tích nhiều nơi trên người như tay, lưng ở nhiều nơi trên địa bàn quận 5. Những người này bị tấn công nhiều nhất là ở khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ thuộc Phường 1 - Quận 5, TPHCM.

Tiến sĩ – Bác sĩ Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cho biết, trong ngày 30/3, có tới 5 người dân đến bệnh viện để tư vấn và điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV, do bị cùng một người lạ tấn công bằng vật sắc nhọn. Các bác sĩ đã tư vấn, cho điều trị bằng thuốc dự phòng phơi nhiễm HIV trong vòng 28 ngày. Hết thời gian này, họ sẽ quay lại để tái khám, theo dõi, kiểm tra lại.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Cũng theo bác sĩ Hùng, người dân khi có nghi ngờ bị phơi nhiễm HIV nên đến cơ sở y tế để được tư vấn uống thuốc dự phòng phơi nhiễm HIV càng sớm càng tốt.

“Cho đến nay, các trường hợp bị phơi nhiễm HIV do kim tiêm đâm đến bệnh viện và được tư vấn uống thuốc dự phòng phơi nhiễm HIV, chưa có trường hợp nào bị nhiễm HIV nên người dân không nên quá hốt hoảng. Đa số người uống thuốc phơi nhiễm HIV đều bình thường, nếu thuốc có những tác dụng phụ khó chịu thì có thể tư vấn thêm bác sĩ để được điều chỉnh thuốc”, bác sĩ Hùng cho hay./.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

38 cán bộ ở Hà Nội bị phơi nhiễm HIV do tai nạn nghề nghiệp VOV.VN - Trong 9 tháng năm 2018, có 38 cán bộ bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn nghề nghiệp.

Kim Dung/VOV-TPHCM

PC_Article_AfterShare_1