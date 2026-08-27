English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TP.HCM đảm bảo đủ sách giáo khoa trước ngày 5/9

Thứ Năm, 20:18, 27/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - TP.HCM đảm bảo cung ứng đủ sách giáo khoa theo hình thức tự mua hoặc mượn trả, trước ngày khai giảng 5/9.

Trong buổi họp báo tình hình kinh tế - xã hội chiều 27/8, ông Nguyễn Văn Phong - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho biết, theo báo cáo từ Nhà Xuất bản Giáo dục đến ngày 17/8, có 24 triệu bản sách giáo khoa đã đến tay phụ huynh, học sinh, nhà trường trên địa bàn thành phố, đạt tỉ lệ 95%. Trong đó, cấp tiểu học đạt 98%, cấp THCS là 90%, cấp THPT là 80%.

Đại diện Sở cũng cho biết, nhà xuất bản đã cam kết trước ngày khai giảng 5/9 cung cấp đủ theo số lượng các cơ sở giáo dục đã đăng ký. Đồng thời, nhà xuất bản cũng đưa ra 6 địa chỉ cụ thể tại TP.HCM nếu không có nhu cầu mượn thì sẽ mua bên ngoài. 

tp.hcm dam bao du sach giao khoa truoc ngay 5 9 hinh anh 1
Đến ngày 17/8, có 24 triệu bản sách giáo khoa đã đến tay phụ huynh, học sinh, nhà trường trên địa bàn thành phố

"Sở đã có công văn gửi các đơn vị, đề nghị phối hợp cung cấp thông tin giữa nhà xuất bản và các cơ sở giáo dục để phối hợp chặt chẽ trong việc cung ứng sách giáo khoa. Qua làm việc với nhà xuất bản, đơn vị cũng cam kết cung cấp đầy đủ sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục để thực hiện hình thức cho mượn hoặc tự mua, bảo đảm trước 5/9 có đủ sách giáo khoa cho học sinh", ông Phong nói. 

Thông tin thêm, ông Phong cho biết, trước thềm năm học mới, TP.HCM đã có 930/1.000 phòng học mới theo kế hoạch được đưa vào sử dụng.

Theo ông Phong, trong chiến dịch thi đua "150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026 - 2027", tính đến ngày 20/8, đã có 49/53 dự án hoàn thành, với 930 phòng học mới (đạt khoảng 89,08% đối với nhóm dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 5/9).

tp.hcm dam bao du sach giao khoa truoc ngay 5 9 hinh anh 2
Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM 

Năm học 2026-2027, toàn thành phố tăng hơn 96.000 học sinh, tổng số 2,6 triệu học sinh cả công lập và ngoài công lập từ mầm non đến THPT. Trong đó, mầm non có khoảng hơn 516.800 học sinh, tăng gần 47.000 em so với năm học trước. Cấp tiểu học có 963.175 học sinh, THCS có 777.029 học sinh; THPT có 364.006 học sinh.   

Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết lễ khai giảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến sẽ diễn ra ngày 5/9, điểm cầu chính của TP.HCM đặt tại Trường THPT Trần Khai Nguyên (225 Nguyễn Tri Phương, phường An Đông). 

tim-sach-dau-nam.jpg

Vì sao lại thiếu sách giáo khoa?

VOV.VN - Chỉ còn ít ngày nữa, hàng triệu học sinh trên cả nước sẽ bước vào năm học mới. Thế nhưng, tại nhiều địa phương, nhất là các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, không ít phụ huynh lại đang phải chạy ngược chạy xuôi tìm mua sách giáo khoa cho con.

Vũ Hường-CTV Kim Chi/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bộ GD-ĐT yêu cầu đảm bảo đủ sách giáo khoa trước ngày 30/8
Bộ GD-ĐT yêu cầu đảm bảo đủ sách giáo khoa trước ngày 30/8

VOV.VN - Trước thềm năm học 2026-2027, Bộ GD-ĐT yêu cầu rà soát từng trường, xác định số sách còn thiếu và có phương án xử lý, không để học sinh thiếu sách khi vào năm học mới.

Bộ GD-ĐT yêu cầu đảm bảo đủ sách giáo khoa trước ngày 30/8

Bộ GD-ĐT yêu cầu đảm bảo đủ sách giáo khoa trước ngày 30/8

VOV.VN - Trước thềm năm học 2026-2027, Bộ GD-ĐT yêu cầu rà soát từng trường, xác định số sách còn thiếu và có phương án xử lý, không để học sinh thiếu sách khi vào năm học mới.

Phụ huynh TP.HCM “săn” sách giáo khoa, nhà xuất bản sẽ tiếp tục bổ sung
Phụ huynh TP.HCM “săn” sách giáo khoa, nhà xuất bản sẽ tiếp tục bổ sung

VOV.VN - Nhiều phụ huynh tại TP.HCM gặp khó trong việc tìm sách giáo khoa do các cửa hàng sách thiếu hoặc không nhập về kịp. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ tăng cường in bổ sung và điều chuyển sách giáo khoa giữa các địa phương theo nhu cầu từng nơi.

Phụ huynh TP.HCM “săn” sách giáo khoa, nhà xuất bản sẽ tiếp tục bổ sung

Phụ huynh TP.HCM “săn” sách giáo khoa, nhà xuất bản sẽ tiếp tục bổ sung

VOV.VN - Nhiều phụ huynh tại TP.HCM gặp khó trong việc tìm sách giáo khoa do các cửa hàng sách thiếu hoặc không nhập về kịp. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ tăng cường in bổ sung và điều chuyển sách giáo khoa giữa các địa phương theo nhu cầu từng nơi.

Năm học mới cận kề, phụ huynh nhiều địa phương “săn” sách giáo khoa
Năm học mới cận kề, phụ huynh nhiều địa phương “săn” sách giáo khoa

VOV.VN - Chỉ còn ít ngày nữa năm học mới bắt đầu, nhiều phụ huynh vẫn chạy khắp nhà sách, lên mạng hỏi nhau từng địa chỉ để tìm sách cho con. Trong khi Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết đã cung ứng lượng sách lớn, thực tế nhiều địa phương vẫn có gia đình chưa mua đủ sách.

Năm học mới cận kề, phụ huynh nhiều địa phương “săn” sách giáo khoa

Năm học mới cận kề, phụ huynh nhiều địa phương “săn” sách giáo khoa

VOV.VN - Chỉ còn ít ngày nữa năm học mới bắt đầu, nhiều phụ huynh vẫn chạy khắp nhà sách, lên mạng hỏi nhau từng địa chỉ để tìm sách cho con. Trong khi Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết đã cung ứng lượng sách lớn, thực tế nhiều địa phương vẫn có gia đình chưa mua đủ sách.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục