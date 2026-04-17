TP.HCM đồng loạt ra quân khám sức khỏe toàn dân lớn nhất từ trước đến nay

Thứ Sáu, 11:52, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 17/4, tại Công viên Bình Phú, TP.HCM tổ chức Lễ ra quân khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân năm 2026. Tại 168 điểm là các trạm y tế phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố cũng đồng loạt triển khai khám sức khỏe, tầm soát miễn phí cho người dân.

Phát hiện sớm bệnh ngay từ tuyến cơ sở

TP.HCM đặt mục tiêu trong năm 2026 tổ chức khám sức khỏe cho 100% người dân ít nhất một lần/năm, qua đó chuyển từ tư duy chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời. Dữ liệu từ chương trình cũng sẽ từng bước hình thành hệ thống quản lý sức khỏe người dân, phục vụ chăm sóc liên tục và xây dựng đô thị thông minh.

Bác sĩ Ngô Trần Liêm Phước, Đội trưởng Đội 2 chăm sóc sức khỏe gắn với địa bàn dân cư phường Bình Phú cho biết, đơn vị đã được tăng cường nhiều trang thiết bị y tế để phục vụ khám cho người dân được tốt hơn. Dự kiến địa phương tổ chức khám sức khỏe ban đầu cho khoảng 500 người dân, ưu tiên người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn hoặc ít điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế.

tp.hcm dong loat ra quan kham suc khoe toan dan lon nhat tu truoc den nay hinh anh 1
Đông đảo người dân chờ khám ở Trạm Y tế phường Bình Thạnh

Trạm hiện phối hợp với Bệnh viện Nhân dân 115 để được hỗ trợ chuyên môn, thiết bị đo huyết áp, đường huyết, cholesterol cùng ứng dụng quản lý dữ liệu sức khỏe người dân. Sau khám, các chỉ số sức khỏe sẽ được cập nhật để theo dõi liên tục, tư vấn hoặc chuyển tuyến khi cần thiết.

“Người dân trong khu vực thường bị tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn lipid máu, COPD hoặc là hen suyễn. Nhờ những đợt khám sức khỏe cho người cao tuổi này thì phát hiện được cho họ và mình tư vấn và có thể là nếu có đủ điều kiện thì cung cấp thuốc”, Bác sĩ Ngô Trần Liêm Phước cho biết.

Tại Trạm Y tế phường Bình Thạnh phối hợp Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM tổ chức khám cho 200 người dân. BSCKII Quách Kim Ưng, Quyền Giám đốc Trạm Y tế phường Bình Thạnh cho biết, ngay sau buổi khám, trạm sẽ nhập đầy đủ kết quả vào Hệ thống quản lý sức khỏe cộng đồng của Sở Y tế trong vòng 24 giờ, đồng thời liên thông vào hồ sơ sức khỏe điện tử của từng người dân để theo dõi lâu dài.

Người dân sẽ được phân loại quản lý theo từng nhóm sau khám. Trường hợp sức khỏe ổn định tiếp tục theo dõi tại trạm y tế; người có yếu tố nguy cơ hoặc phát hiện bất thường, kể cả nghi ngờ ung thư, sẽ được tư vấn, mời tái khám hoặc hỗ trợ chuyển tuyến đến bệnh viện chuyên khoa để chẩn đoán, điều trị kịp thời.

“Cách làm này giúp người dân giảm đi lại, tiết kiệm chi phí, thời gian chờ đợi. Việc được theo dõi sức khỏe liên tục ngay từ tuyến cơ sở và tầm soát bệnh lý ung thư sẽ giúp phát hiện sớm, hạn chế biến chứng, can thiệp ngay từ giai đoạn đầu”, bác sĩ Kim Ưng cho biết. 

Cam kết chăm lo sức khỏe lâu dài

Bà Nguyễn Thị Lan Anh (50 tuổi) biết đến chương trình qua thông báo của tổ dân phố nên đến Trạm Y tế Bình Thạnh khám để kiểm tra sức khỏe tổng quát. Bà có tiền sử tăng huyết áp, suy giãn tĩnh mạch và một số bệnh lý cột sống nên muốn được theo dõi sức khỏe định kỳ ngay tại địa phương.

“Mọi người đến đây rất là phấn khởi vì được quan tâm, giúp cho mọi người nâng cao tinh thần để bảo vệ sức khỏe của mình, xem nó có những triệu chứng gì trước để mình phòng bệnh. Đây là một chương trình rất là mới, rất là tích cực”.

tp.hcm dong loat ra quan kham suc khoe toan dan lon nhat tu truoc den nay hinh anh 2
Tầm soát ung thư giúp phát hiện bệnh sớm cho người dân

TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, điểm đặc biệt của chương trình lần này không chỉ ở quy mô lớn với sự tham gia đồng loạt của 101 bệnh viện, mà còn ở cách tổ chức đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến tận cộng đồng.

Trong một ngày, hàng trăm y, bác sĩ có mặt tại 168 phường, xã, đặc khu để trực tiếp khám sức khỏe, tầm soát bệnh miễn phí cho người dân ngay nơi cư trú.

Để chương trình thành công và duy trì bền vững, cần sự phối hợp đồng bộ của chính quyền địa phương, các sở ngành, đoàn thể cùng sự tham gia tích cực của người dân. Ngành y tế kêu gọi người dân chủ động khám sức khỏe định kỳ, không chờ có bệnh mới đi khám.

Kim Dung-CTV Dư Thơ/VOV-TP.HCM
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam-Trung Quốc dự lễ khởi công trạm y tế ở xã Hải Sơn
VOV.VN - Sáng 18/3, tại Quảng Ninh, hai Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam – Trung Quốc dự lễ khởi công Trạm y tế Hữu Nghị xã Hải Sơn, công trình mang ý nghĩa thiết thực trong chăm sóc sức khỏe và củng cố tình đoàn kết khu vực biên giới.

Nghệ An ban hành lệnh xây dựng các trạm y tế vùng cao
VOV.VN - Theo kế hoạch, 7 trạm y tế tại 7 xã của miền tây Nghệ An sẽ được xây dựng, cải tạo, nâng cấp trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người dân vùng sâu, vùng xa.

TP.HCM sắp xếp 168 trạm y tế trực thuộc xã, phường, đặc khu
VOV.VN - Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Sở Y tế TP.HCM đang sắp xếp lại y tế cơ sở, đưa 168 trạm y tế về trực thuộc UBND xã, phường, đặc khu và tổ chức lại các trung tâm y tế khu vực. Việc sắp xếp dự kiến hoàn tất và vận hành từ ngày 1/1/2026.

