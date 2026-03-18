Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam-Trung Quốc dự lễ khởi công trạm y tế ở xã Hải Sơn

Thứ Tư, 13:07, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 18/3, tại Quảng Ninh, hai Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam – Trung Quốc dự lễ khởi công Trạm y tế Hữu Nghị xã Hải Sơn, công trình mang ý nghĩa thiết thực trong chăm sóc sức khỏe và củng cố tình đoàn kết khu vực biên giới.

Nối tiếp các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã tham dự lễ khởi công Trạm y tế Hữu Nghị xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Thượng tướng Đổng Quân

Theo Đại tá Vũ Văn Hưng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, công trình Trạm y tế Hữu Nghị xã Hải Sơn được xây dựng với quy mô 2 tầng, tổng diện tích sàn 2.450m², gồm 32 phòng chức năng, đáp ứng đầy đủ các hạng mục như khám chữa bệnh đa khoa, khu hành chính và hạ tầng kỹ thuật phụ trợ. Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Thượng tướng Đổng Quân với người dân xã Hải Sơn

Với tổng mức đầu tư dự kiến 52 tỷ đồng từ nguồn vốn của Bộ Quốc phòng, Đại tá Vũ Văn Hưng khẳng định công trình sẽ được triển khai xây dựng với trách nhiệm tiến độ cao nhất, bảo đảm chất lượng và quy chuẩn quốc gia, nhằm sớm đưa vào phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân khu vực biên giới xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Thượng tướng Đổng Quân và các đại biểu dự Lễ khởi công

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Hải Sơn cho biết, công trình không chỉ phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân, mà còn góp phần củng cố niềm tin, tăng cường tình đoàn kết quân - dân nơi biên giới.

Ông Lê Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Lễ khởi công

Nhấn mạnh cán bộ và nhân dân xã Hải Sơn rất vinh dự được đón hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tới dự Lễ khởi công công trình Trạm y tế Hữu Nghị do Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tặng, thay mặt cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Sơn Lê Văn Cường trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Bộ Quốc phòng Việt Nam đối với cán bộ, nhân dân vùng biên giới.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Thượng tướng Đổng Quân và các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công Trạm y tế Hữu Nghị Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh

Lãnh đạo xã Hải Sơn cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị thi công, triển khai xây dựng công trình bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và các tiêu chuẩn kỹ thuật đề ra.

Đồng thời khẳng định, địa phương sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hữu nghị, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững. 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Thượng tướng Đổng Quân chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu xã Hải Sơn

Lễ khởi công Trạm y tế Hữu Nghị xã Hải Sơn là một trong những điểm nhấn nổi bật của chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10. Hoạt động góp phần khẳng định ý nghĩa thiết thực của chương trình, thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai nước, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định khu vực biên giới, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Công trình cũng là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc trong lĩnh vực quốc phòng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

 

Quỳnh Trang/VOV.VN
Tag: Bộ trưởng Quốc phòng Trạm Y tế hữu nghị xã Hải Sơn Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10
