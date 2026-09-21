TP.HCM dự kiến cắt điện, nước với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm

Theo đó, việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ - cắt điện, nước là theo Luật Phát triển đô thị, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị

Quang cảnh kỳ họp (Ảnh: Duy Phương)

Biện pháp này được áp dụng với công trình đã bị cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu chấm dứt thực hiện hành vi vi phạm, yêu cầu dừng thi công bằng văn bản nhưng cá nhân, tổ chức vi phạm không chấp hành.

Cụ thể, công trình xây dựng sai quy hoạch, công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng hoặc xây dựng sai phép, công trình được miễn giấy phép xây dựng mà xây dựng sai thiết kế, công trình xây dựng trên đất bị lấn chiếm, công trình xây dựng chưa được thẩm duyệt hoặc không đúng thiết kế phòng cháy chữa cháy…

Cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường - kinh doanh dịch vụ karaoke không bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy, cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình xây dựng vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường…

Dự kiến áp dụng biện pháp cắt điện, nước công trình vi phạm tại TP.HCM (Ảnh: Duy Phương)

Thẩm quyền áp dụng các biện pháp này được dự thảo nghị quyết giao cho Chủ tịch UBND cấp xã đối với các công trình thuộc địa bàn quản lý.

Nếu người vi phạm đã bổ sung các giấy phép xây dựng, thiết kế, phòng cháy hoặc đã chấp hành yêu cầu tháo dỡ, khắc phục, chấm dứt vi phạm về môi trường thì đề nghị người thi hành công vụ đến ghi nhận rồi Chủ tịch UBND cấp xã xã phải ra quyết định chấm dứt việc cắt điện, nước.