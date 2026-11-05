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TP.HCM lắng nghe tiếng nói phụ nữ, rà soát chính sách an sinh

Thứ Năm, 16:43, 05/11/2026
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VOV.VN - Phụ nữ TP.HCM mong muốn thành phố có những chính sách dài hạn về y tế, nhà ở, việc làm, chăm sóc con cái, phát triển kinh tế và nghiên cứu thêm chính sách chăm lo nữ dân công hỏa tuyến.

 

Đây là những vấn đề được đặt ra tại "Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với cán bộ, hội viên phụ nữ năm 2026" do Thành ủy TP.HCM tổ chức ngày 5/11.

Gỡ rào cản tiếp cận y tế cho phụ nữ và người già

Theo PGS.TS.BS. Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, chi phí và thời gian tiếp cận dịch vụ y tế đang ảnh hưởng đáng kể đến quyết định chăm sóc sức khỏe của phụ nữ. Một nữ công nhân có thể trì hoãn tầm soát ung thư cổ tử cung chỉ vì phải nghỉ làm một ngày, mất thu nhập. Vì vậy, việc đưa dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân, giảm gánh nặng chi phí là yêu cầu cần được quan tâm.

Thực hiện khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về loại trừ ung thư cổ tử cung, bà Tuyết kiến nghị thành phố hướng tới ba mục tiêu: tiêm vaccine HPV cho 90% trẻ em gái và tiến tới tiêm cho cả trẻ em trai; sàng lọc ung thư cổ tử cung cho hơn 70% phụ nữ trong độ tuổi mục tiêu; quản lý, điều trị kịp thời 90% phụ nữ được phát hiện có tổn thương cổ tử cung bất thường.

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 PGS.TS.BS. Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương mong muốn có những chuyến xe lưu động tầm soát ung thư vú, cổ tử cung cho phụ nữ 

"Đối với ung thư vú, tôi đề xuất sử dụng ngân sách địa phương kết hợp vận động nguồn lực xã hội để xây dựng các chương trình tầm soát bằng nhũ ảnh; nghiên cứu mô hình xe nhũ ảnh lưu động, giúp phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biển đảo có cơ hội tiếp cận dịch vụ phát hiện sớm ung thư vú, ung thư cổ tử cung", BS Diễm Tuyết nói. 

BS. Tuyết cũng đề xuất thành phố hỗ trợ sàng lọc trước sinh, sơ sinh cho người có hoàn cảnh khó khăn; giảm chi phí tiếp cận các biện pháp tránh thai hiện đại; mở rộng khám sức khỏe tiền hôn nhân và hỗ trợ các cặp vợ chồng hiếm muộn khó khăn...

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Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tặng quà cho các nữ đại biểu

Về chăm sóc người cao tuổi, bà Lê Thị Thúy Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thủ Dầu Một đề xuất thành phố nghiên cứu cơ chế khuyến khích bảo hiểm chăm sóc dài hạn, mở rộng các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. TP cần xem xét cơ chế tích lũy tài chính từ khi người dân còn trong độ tuổi lao động để có nguồn chi trả cho việc chăm sóc sức khỏe khi về già.

Thành phố quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân viên chăm sóc người cao tuổi, đáp ứng yêu cầu chuyên môn trong bối cảnh thành phố đang triển khai nhiều mô hình chăm sóc sức khỏe cho nhóm dân số này. 

Quan tâm hỗ trợ nữ dân công hỏa tuyến

Nhiều đại biểu đề nghị quan tâm hơn đến những người từng là nữ dân công hỏa tuyến trong chiến tranh.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Lộc cho biết, TP.HCM hiện có hơn 13.000 dân công hỏa tuyến, trong đó 11.616 người còn sống; có 4.683 phụ nữ, chiếm khoảng 35%. Đáng chú ý, hơn 2.500 người đã từ 80 tuổi trở lên, nhiều trường hợp sống neo đơn, không có nguồn thu nhập ổn định.

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Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Lộc

Bà Hiền kiến nghị thành phố nghiên cứu trợ cấp hằng tháng cho những nữ dân công hỏa tuyến cao tuổi, neo đơn, khó khăn nhưng chưa đủ điều kiện hưởng bảo trợ xã hội; đồng thời hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, mai táng phí và nhà ở. 

"Đối với người dân công hỏa tuyến thuộc diện là cao tuổi, neo đơn, thuộc diện khó khăn về nhà ở thì đề xuất Thành phố nghiên cứu và bố trí thêm nhà ở xã hội thuộc diện đất quản lý đất công và có chính sách hỗ trợ tiền thuê, chi phí về quản lý vận hành để các cô các bác ổn định cuộc sống trong những năm cuối đời", bà Hiền nêu ý kiến. 

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đánh giá đề xuất chăm lo thêm cho nữ dân công hỏa tuyến cao tuổi, neo đơn là xác đáng. Ông đề nghị Đảng ủy UBND thành phố, Đảng ủy Quân sự thành phố phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và sở, ngành liên quan nghiên cứu phương án chăm lo phù hợp. Việc thực hiện chính sách người có công cần có sự phối hợp liên ngành, bảo đảm không bỏ sót đối tượng thụ hưởng.

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Dịp này, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM trao giải thưởng Nguyễn Thị Định - TP.HCM lần thứ IX

Về chính sách cho nhóm lao động nữ nhập cư, lao động phi chính thức, bà Đoàn Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Xuân Hòa cho rằng, mức hỗ trợ phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi là cần thiết nhưng chưa đủ để tạo điểm tựa cho các gia đình trẻ trong bối cảnh chi phí sinh hoạt, nuôi dạy con tại đô thị ngày càng cao.

Bà Hằng kiến nghị xây dựng hệ sinh thái an sinh cho lao động nữ, trong đó chú trọng nhà ở xã hội, trường mầm non công lập và thiết chế văn hóa tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. 

"Chúng ta không chỉ quan tâm đào tạo nghề không, mà cần giúp cho chị em thích ứng với chuyển đổi số, tự động hóa, hạn chế nguy cơ tụt hậu nghề nghiệp phía sau. Từ đó giúp họ tham gia vào thị trường lao động hiện đại với tay nghề và kinh nghiệm", bà Hằng nói. 

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Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM 

Nhiều ý kiến tại hội nghị đặt vấn đề phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế thành phố.

Cụ thể, bà Vũ Kiều Nữ, Phó Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân TP.HCM (HAWEE) mong muốn doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và các hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý được hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn. 

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Bà Vũ Kiều Nữ, Phó Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân TP.HCM

Tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, lãnh đạo thành phố và các sở, ngành sẽ rà soát lại các chủ trương, chính sách, chương trình hành động để kịp thời bổ sung những nội dung còn thiếu, nâng cao hiệu quả thực hiện; trong đó có hoàn thiện chính sách chăm lo nữ dân công hỏa tuyến cao tuổi, neo đơn...

Kim Dung/VOV-TP.HCM
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