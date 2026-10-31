Nhà trọ an toàn giúp phụ nữ, trẻ em ở TP.HCM thêm điểm tựa

Từ nhà trọ an toàn đến cộng đồng gắn kết

Cùng với tốc độ đô thị hóa, các khu nhà trọ ngày càng tập trung đông công nhân, người lao động, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Bên cạnh nhu cầu về chỗ ở, việc bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, phòng ngừa bạo lực, xâm hại và chăm lo đời sống người thuê trọ đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với chính quyền và các tổ chức đoàn thể tại cơ sở.

Hội LHPN xã Tân An Hội ra mắt mô hình “Khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em” và tuyên truyền pháp luật phòng, chống mua bán người (ảnh: Hội LHPN)

Xuất phát từ thực tế đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM đã phối hợp với chính quyền, lực lượng công an và các chủ nhà trọ triển khai mô hình “Nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Mô hình được xây dựng dựa trên 5 nhóm tiêu chí, gồm: bảo đảm an ninh trật tự; phòng ngừa cháy, nổ; an toàn cho phụ nữ và trẻ em; phát huy vai trò tự quản, cộng đồng; xây dựng nhà trọ xanh, sạch, văn minh, nghĩa tình.

Mô hình hướng đến xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh và nghĩa tình cho người thuê trọ

Tại phường Hòa Bình, từ mô hình khu nhà trọ không ma túy đã được triển khai trước đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tiếp tục vận động các chủ nhà trọ bổ sung những tiêu chí về bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Cùng với công tác tuyên truyền, phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn, địa phương còn hướng đến xây dựng không gian sinh hoạt, vui chơi, tạo điều kiện để người thuê trọ gắn kết với cộng đồng.

Đại diện Trạm Y tế phường Phú An phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh và hướng dẫn chế độ dinh dưỡng phù hợp cho phụ nữ và trẻ em khu nhà trọ (ảnh: Hội LHPN)

Bà Vũ Thị Châu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Bình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cho biết: “Trên cơ sở mô hình khu nhà trọ không ma túy, khi Hội phối hợp thì vận động bổ sung tiêu chí về an toàn cho phụ nữ và trẻ em, và phối hợp liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Hội cũng đang hướng đến xây dựng thêm không gian vui chơi cho trẻ ở trong khu nhà trọ. Ngoài việc thực hiện tốt các tiêu chí ở khu nhà trọ thì không gian văn hóa Hồ Chí Minh cũng là nơi để chị em trau dồi thêm kiến thức, cũng như thực hành việc học tập và làm theo Bác”.

Ra mắt mô hình “Khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại nhà trọ Thúy Lan ở khu phố Phú Thứ, phường Phú An, TP.HCM (ảnh: Hội LHPN)

Để mô hình phát huy hiệu quả lâu dài, sự tham gia của cấp ủy, chính quyền địa phương và các khu phố giữ vai trò quan trọng. Không chỉ vận động chủ nhà trọ đáp ứng các tiêu chí ban đầu, các địa phương còn phải thường xuyên theo dõi, hỗ trợ và tổ chức những hoạt động thiết thực, phù hợp với nhu cầu của người thuê trọ.

Ông Nguyễn Tấn Lực, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Thới Hiệp, nhấn mạnh: "Đã được công nhận thì phải tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động thời gian tới, tránh việc "đánh trống bỏ dùi". Đây là chủ trương xuyên suốt của phường trong thời gian qua. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các hoạt động, mô hình, hoặc tư vấn pháp luật cho phụ nữ, trẻ em ở khu nhà trọ; vận động chủ nhà trọ thực hiện tốt các nội dung này, kể cả việc tùy đặc điểm tình hình có thể duy trì ổn định hoặc giảm giá thuê phòng trọ khi đối với các trường hợp khó khăn".

Trao quà cho các hộ thuê trọ có hoàn cảnh khó khăn (ảnh: Hội LHPN)

Nâng chất mô hình, tăng hiệu quả chăm lo

Bên cạnh các giải pháp bảo đảm an toàn, mô hình còn chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ và trẻ em tại các khu nhà trọ. Thông qua hoạt động của các cấp Hội, nhiều nguồn lực được kết nối nhằm hỗ trợ những trường hợp khó khăn, từ nhu yếu phẩm, chi phí học tập đến việc vận động chủ nhà trọ chia sẻ gánh nặng tiền thuê phòng.

Hội LHPN phường Bình Tiên trao 15 phần quà đến phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, đang sinh sống tại các khu nhà trọ (ảnh: Hội LHPN)

Bà Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM cho biết, Hội quan tâm việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi để nâng cao đời sống tinh thần cho phụ nữ thuê trọ, đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ vật chất đối với những trường hợp cần giúp đỡ.

"Với những chị em có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi kết nối các nguồn lực hoặc hỗ trợ trực tiếp cho các chị về vật chất. Ví dụ một số chủ nhà trọ đã giảm tiền thuê phòng; Hội cũng hỗ trợ nhu yếu phẩm, chi phí học tập cho con em của người thuê trọ đang độ tuổi đi học. Những trường hợp trẻ bị bệnh, thông qua chi hội, chúng tôi giới thiệu để Hội Phụ nữ địa phương hoặc Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố kết nối, hỗ trợ kịp thời cho các bé”, bà Phương nói.

Tại hội nghị sơ kết và mở rộng mô hình năm 2026 ngày 30/10, Hội LHPN TP.HCM cho biết mục tiêu sắp tới sẽ xây dựng ít nhất 50 khu nhà trọ an toàn đạt chuẩn (ảnh: P.D)

Đến nay, TP.HCM đã ra mắt 196 mô hình “Nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại 128 xã, phường. Tại hội nghị sơ kết và mở rộng mô hình năm 2026 diễn ra ngày 30/10, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố xác định trọng tâm thời gian tới là chuyển từ phát triển số lượng sang nâng cao chất lượng hoạt động. Trong đó, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, duy trì các tiêu chí đã xây dựng và kịp thời hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hội LHPN xã Long Thới phối hợp Chi bộ và Ban ấp 19 tổ chức ra mắt mô hình “Khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em” (ảnh: Hội LHPN)

Hướng đến năm 2030, TP.HCM đặt mục tiêu xây dựng ít nhất 50 khu nhà trọ an toàn đạt chuẩn, đồng thời tiếp tục nhân rộng những cách làm hiệu quả. Qua đó, từng bước hình thành những khu nhà trọ không chỉ đáp ứng nhu cầu lưu trú mà còn là môi trường sống an toàn, văn minh, nơi phụ nữ và trẻ em được quan tâm, bảo vệ và sẻ chia.