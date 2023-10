TP.HCM lên phương án vận tải sau khi nhà xe Thành Bưởi ngưng hoạt động

Theo đó, Bến xe Miền đông mới đã chuẩn bị sẵn sàng phương án tăng cường 100 phương tiện để đảm nhận trên tuyến Bến xe Miền Đông mới - Đà Lạt.

Sở cũng làm việc với Bến xe miền Tây và các đơn vị khai thác để đảm bảo đáp ứng toàn bộ nhu cầu của người dân từ Bến xe Miền Tây - Cần Thơ. Ngoài ra, mỗi ngày có khoảng 7.000 chuyến xe buýt đi và đến bến xe liên tỉnh từ 4-21h, tần suất 4-15 phút/chuyến.

Sở cũng làm việc với Tổng Công ty Samco để bố trí 40 xe trung chuyển hành khách miễn phí.

Lực lượng chức năng kiểm tra văn phòng của Công ty Thành Bưởi hôm 26/9 (Ảnh: T.K)

Theo Sở Giao thông vận tải, nhìn chung hiện nay nhu cầu đi lại của người dân từ TP.HCM đến TP. Cần Thơ, TP. Đà Lạt và ngược lại không phải thời gian cao điểm. Ngành giao thông sẽ tiếp tục theo dõi tình hình để có sự điều chỉnh kịp thời.

Như tin VOV đã đưa, từ 5h sáng nay (29/10), Công ty TNHH Thành Bưởi (hãng xe khách Thành Bưởi) thông báo ngừng hoạt động dịch vụ vận chuyển hành khách tất cả các tuyến mà đơn vị đang khai thác gồm: TP.HCM - Đà Lạt, TP.HCM - Cần Thơ và Đà Lạt - Cần Thơ.

Hành khách có nhu cầu đi Đà Lạt có thể đến Bến xe miền Đông mới (Ảnh: T.K)

Công ty TNHH Thành Bưởi cho rằng, doanh nghiệp tự ngưng hoạt động do không có hệ thống máy chủ để vận hành, quản lý dữ liệu khách hàng. Việc vận hành thủ công không đảm bảo đã làm ảnh hưởng đến hành khách.

Trước đó, vào chiều 26/10, Công an TP.HCM phối hợp với Công an Quận 5, Công an quận Bình Thạnh kiểm tra nhiều địa điểm là trụ sở văn phòng kinh doanh của Công ty TNHH Thành Bưởi.

Hiện Công an TP.HCM chưa thông tin cụ thể về việc kiểm tra này, tuy nhiên phía hãng xe cho biết, buổi kiếm tra kéo dài đến 12 giờ đêm cùng ngày. Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, tài sản và hệ thống máy chủ.