TP.HCM muốn thí điểm xe buýt cỡ nhỏ theo nhu cầu

Theo đề xuất, DRT sẽ đóng vai trò vận tải hành khách công cộng bổ trợ, kết nối chặng đầu – chặng cuối cho hệ thống xe buýt và đường sắt đô thị. Phạm vi thí điểm dự kiến tại các khu vực có nhu cầu đi lại lớn nhưng khả năng tiếp cận giao thông công cộng còn hạn chế như khu vực Đại học Quốc gia TP.HCM, trung tâm TP và dọc các ga tuyến Metro số 1.

DRT sẽ đóng vai gom khách cho hệ thống xe buýt và đường sắt đô thị.

Khác với xe buýt truyền thống, DRT sử dụng phương tiện sức chứa nhỏ, có thể điều chỉnh linh hoạt lộ trình, điểm đón trả và lịch trình trong phạm vi khu vực phục vụ để tối ưu nhu cầu đi lại. Hành khách có thể đặt chuyến qua ứng dụng điện thoại thông minh, kết nối liên thông với hệ thống giao thông công cộng của Thành phố.

TP.HCM dự kiến thí điểm mô hình trong thời gian không quá 3 năm với quy mô nhỏ. Sau năm đầu triển khai, Sở Xây dựng sẽ đánh giá hiệu quả khai thác, khả năng đáp ứng nhu cầu đi lại và mức độ kết nối với mạng lưới vận tải công cộng hiện hữu để hoàn thiện cơ chế vận hành, xem xét khả năng mở rộng.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, dù mạng lưới xe buýt đã phủ phần lớn hệ thống giao thông đô thị, khả năng tiếp cận thực tế của người dân vẫn còn hạn chế, nhất là tại các khu dân cư mới, đường hẹp hoặc khu vực xa điểm dừng xe buýt. Vì vậy, Thành phố cần thêm loại hình vận tải bổ trợ linh hoạt để tăng tính thuận tiện và thu hút người dân sử dụng giao thông công cộng.

Mô hình DRT hiện đã được triển khai tại nhiều quốc gia như Hàn Quốc và Nhật Bản. Từ tháng 8/2025, Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp với Deloitte Tohmatsu Financial Advisory LLC nghiên cứu mô hình này trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản.