TP.HCM sẽ đặt, đổi tên đường quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM vừa có báo cáo về kết quả thực hiện công tác đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trong 6 tháng đầu năm 2026, và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm.

Nhiều tuyến đường ở TP.HCM dự kiến sẽ được đổi, đặt tên mới (Ảnh: Hoàng Minh)

Theo đó, sau rà soát 168 phường, xã, đặc khu, thành phố có 31 phường, xã tồn tại 782 tuyến đường trùng tên hoặc trùng số. Trong đó có 35 tuyến đường trùng tên, 747 tuyến đường trùng số. Phường Long Bình và xã Phước Hòa là hai địa phương vừa có đường trùng tên, vừa có đường trùng số.

Về công tác đặt tên đường, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết đang hoàn thiện quy trình để trình Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng xem xét việc đặt tên 2 tuyến đường, 2 công viên, điều chỉnh lý trình 1 tuyến đường và cho ý kiến đối với tên gọi của 6 trường học trên địa bàn các phường Tân Phú, Thới An, Đông Hưng Thuận, Phú Mỹ, Dĩ An, xã Bà Điểm, đồng thời xem xét việc đặt tên đường Hồ Văn Long tại phường Bình Tân.

Sở đang phối hợp thực hiện các thủ tục đặt tên, đổi tên đường khu vực sân bay Tân Sơn Nhất - Công viên Gia Định; tuyến đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, tuyến đường thuộc các phường An Khánh, An Hội Đông, Tân Thới Hiệp, xã Bình Hưng, xã Củ Chi, điều chỉnh lý trình tuyến đường của phường Tân Mỹ, đồng thời nghiên cứu đặt tên các ga trên tuyến metro số 2 và các tuyến đường sắt đô thị.

Đối với các tuyến đường số, theo Nghị định 91 năm 2005 của Chính phủ chỉ quy định việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng, không có quy định về đặt tên đường số. Do đó, Sở này không tham mưu đặt đường số và sẽ phối hợp với UBND các phường, xã xử lý theo quy định của Luật Đường bộ và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Trong dữ liệu ngân hàng tên đường và công trình công cộng, TP.HCM hiện có 3.773 tên, gồm 1.440 tên đã sử dụng và 2.333 tên chưa sử dụng. Trong đó có 380 tên trùng, gồm 222 tên nhân vật lịch sử, 18 tên sự kiện lịch sử, 113 địa danh và 27 tên danh từ có ý nghĩa tiêu biểu về chính trị, văn hóa, xã hội.

Sở Văn hóa và Thể thao cũng dự kiến trình Hội đồng xem xét bổ sung 428 tên vào ngân hàng tên gồm 379 nhân vật lịch sử trong đó có 376 nhân vật trong nước, 3 nhân vật nước ngoài, 7 sự kiện lịch sử, 41 địa danh, 1 di tích lịch sử - văn hóa.