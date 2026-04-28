  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
TP.HCM thúc tiến độ giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Thứ Ba, 14:29, 28/04/2026
VOV.VN - TP.HCM đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Thành phố yêu cầu hoàn tất các nhiệm vụ trong tháng 5/2026 nhằm bù tiến độ chậm và sớm triển khai thi công.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp Ban Quản lý dự án Thăng Long xác định ranh giới thu hồi đất phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (đoạn qua TP.HCM), làm cơ sở lập hồ sơ và triển khai bồi thường, tái định cư theo quy định.

Khu đất xây ga Thủ Thiêm, ga cuối của đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (ảnh: M.Q)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố khẩn trương lập đề xuất đầu tư hạ tầng khu tái định cư phục vụ dự án này.

UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị bảo đảm tiến độ, hoàn thành trong tháng 5/2026; kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Theo kế hoạch trước đó, TP.HCM dự kiến phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vào tháng 10/2025 và hoàn thành xây dựng khu tái định cư trong quý II/2026. Tuy nhiên, tiến độ này đã bị chậm, buộc Thành phố phải tăng tốc triển khai trong giai đoạn hiện nay.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua TP.HCM dài khoảng 17km, đi song song với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, qua nút giao An Phú trên trục Mai Chí Thọ trước khi kết nối vào ga Thủ Thiêm.

Hiện trạng mặt bằng được chia thành nhiều đoạn với mức độ giải phóng khác nhau. Đoạn từ nút giao An Phú đến Vành đai 2, có lộ giới quy hoạch 116m, đã hoàn tất giải phóng mặt bằng. Trong khi đó, đoạn từ Vành đai 2 đến Vành đai 3 và đoạn từ Vành đai 3 đến sông Đồng Nai vẫn còn nhiều diện tích đất trống xen lẫn nhà ở, chưa được giải phóng.

TP.HCM xác định sơ bộ tổng diện tích cần thu hồi khoảng 110ha, tập trung tại các phường An Khánh, Bình Trưng, Long Trường và Long Phước (TP Thủ Đức cũ).

Trong đó, ga Thủ Thiêm có diện tích khoảng 17,3ha, hiện vẫn còn nhà ở và chưa giải phóng mặt bằng. Depot Long Trường rộng khoảng 60,5ha, chủ yếu là đất nông nghiệp, cũng chưa được thu hồi.

Theo rà soát, toàn tuyến có khoảng 200 căn nhà bị ảnh hưởng. Thành phố dự kiến bố trí 106 hộ vào các căn hộ tái định cư tại chung cư Linh Trung. Với 94 hộ còn lại, sẽ được sắp xếp nền tái định cư tại khu Long Bình - Long Thạnh Mỹ, tiểu khu 2 (giai đoạn 2).

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
Phép thử khát vọng tự chủ đường sắt tốc độ cao

VOV.VN - Sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân vào dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh cho thấy tác động tích cực từ Nghị quyết 68-NQ/TW. Bắt tay cùng Siemens, doanh nghiệp Việt hướng tới hợp tác sâu rộng để hiện thực hóa đường sắt tốc độ cao, từng bước nội địa hóa công nghệ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ khởi công đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh

VOV.VN - Sáng nay (12/04), tại tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng UBND các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ khởi công.

Huế đẩy nhanh thi công các khu tái định cư dự án đường sắt tốc độ cao

VOV.VN - Thành phố Huế đang đẩy nhanh tiến độ thi công các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc- Nam. Đến nay, nhiều khu tái định cư đã thi công vượt khối lượng so với kế hoạch.

