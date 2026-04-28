TP.HCM thúc tiến độ giải phóng mặt bằng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp Ban Quản lý dự án Thăng Long xác định ranh giới thu hồi đất phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (đoạn qua TP.HCM), làm cơ sở lập hồ sơ và triển khai bồi thường, tái định cư theo quy định.

Khu đất xây ga Thủ Thiêm, ga cuối của đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (ảnh: M.Q)

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố khẩn trương lập đề xuất đầu tư hạ tầng khu tái định cư phục vụ dự án này.

UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị bảo đảm tiến độ, hoàn thành trong tháng 5/2026; kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Theo kế hoạch trước đó, TP.HCM dự kiến phê duyệt dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vào tháng 10/2025 và hoàn thành xây dựng khu tái định cư trong quý II/2026. Tuy nhiên, tiến độ này đã bị chậm, buộc Thành phố phải tăng tốc triển khai trong giai đoạn hiện nay.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua TP.HCM dài khoảng 17km, đi song song với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, qua nút giao An Phú trên trục Mai Chí Thọ trước khi kết nối vào ga Thủ Thiêm.

Hiện trạng mặt bằng được chia thành nhiều đoạn với mức độ giải phóng khác nhau. Đoạn từ nút giao An Phú đến Vành đai 2, có lộ giới quy hoạch 116m, đã hoàn tất giải phóng mặt bằng. Trong khi đó, đoạn từ Vành đai 2 đến Vành đai 3 và đoạn từ Vành đai 3 đến sông Đồng Nai vẫn còn nhiều diện tích đất trống xen lẫn nhà ở, chưa được giải phóng.

TP.HCM xác định sơ bộ tổng diện tích cần thu hồi khoảng 110ha, tập trung tại các phường An Khánh, Bình Trưng, Long Trường và Long Phước (TP Thủ Đức cũ).

Trong đó, ga Thủ Thiêm có diện tích khoảng 17,3ha, hiện vẫn còn nhà ở và chưa giải phóng mặt bằng. Depot Long Trường rộng khoảng 60,5ha, chủ yếu là đất nông nghiệp, cũng chưa được thu hồi.

Theo rà soát, toàn tuyến có khoảng 200 căn nhà bị ảnh hưởng. Thành phố dự kiến bố trí 106 hộ vào các căn hộ tái định cư tại chung cư Linh Trung. Với 94 hộ còn lại, sẽ được sắp xếp nền tái định cư tại khu Long Bình - Long Thạnh Mỹ, tiểu khu 2 (giai đoạn 2).