TP.HCM triển khai đồng loạt hoạt động Ngày Sức khỏe toàn dân

Chủ Nhật, 14:36, 05/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân (7/4), sáng 5/4, TP.HCM tổ chức lễ mít tinh và đồng loạt triển khai khám tầm soát tại cơ sở, ra mắt các “đội chăm sóc sức khỏe liên tục”, hướng đến chăm sóc sức khỏe chủ động cho người dân.

Hướng tới khám sức khỏe toàn dân năm 2026

Tại lễ mít tinh, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM biểu dương sự chủ động của ngành y tế thành phố trong lần đầu tổ chức đồng bộ các hoạt động hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân.

Theo ông, chủ đề “Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh” nhấn mạnh định hướng phát triển y tế với bốn trụ cột: Lấy người dân làm trung tâm, dự phòng là nền tảng, y tế cơ sở là nòng cốt và cộng đồng là không gian hành động.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng, để phát triển bền vững, thành phố cần xây dựng hệ thống y tế đủ năng lực chăm sóc sức khỏe người dân từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở; đồng thời kêu gọi các cấp, ngành và người dân cùng chung tay thay đổi nhận thức, hành vi, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết, bên cạnh lễ mít tinh và hoạt động tập dưỡng sinh với hơn 1.000 người tham gia, ngành y tế Thành phố đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân.

Hơn 1.000 người tham gia hoạt động tập dưỡng sinh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Trong đó, lần đầu ra mắt các “đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư", dự kiến thí điểm đến từng hộ dân từ ngày 7/4 tại 3 địa phương gồm: Xã Đất Đỏ, xã Bắc Tân Uyên và xã Hiệp Phước. Đồng thời, tổ chức 61 điểm khám tầm soát bệnh tại 60 trạm y tế trên toàn địa bàn.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, đây là bước đi cụ thể trong định hướng chuyển từ điều trị sang chăm sóc sức khỏe chủ động, đưa dịch vụ y tế đến gần người dân ngay từ khi còn khỏe. Các đội chăm sóc sức khỏe sẽ thực hiện quản lý, tầm soát sớm và hướng dẫn điều trị kịp thời tại cộng đồng.

Ngành y tế TP phát đi thông điệp về sự chủ động chăm sóc sức khỏe cho người dân từ khi còn chưa có bệnh

Ngành y tế thành phố cũng đang chuẩn bị các điều kiện để tiến tới mục tiêu khám sức khỏe cho toàn bộ người dân trong năm 2026 theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố.

Ông Tăng Chí Thượng nhấn mạnh, để chương trình đạt hiệu quả, cần sự phối hợp đồng bộ của hệ thống y tế và sự chủ động tham gia của người dân trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe.

"Một thông điệp rất quan trọng là ngành y tế chủ động đến với người dân, không chờ người dân mắc bệnh mà đồng hành để người dân luôn khỏe mạnh. Các đội chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng sẽ quản lý, tầm soát sớm và hướng dẫn điều trị kịp thời, hạn chế bệnh chuyển nặng", ông Tăng Chí Thượng cho hay.

Tại lễ mít tinh phát động Ngày Sức khỏe toàn dân, doanh nghiệp đồng hành đã hỗ trợ trang bị máy tính bảng cho các “đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư”, phục vụ công tác quản lý và theo dõi sức khỏe người dân. Ngoài ra, đơn vị cũng cung cấp sản phẩm dinh dưỡng cho lực lượng tham gia và người dân tại chương trình.

Đưa y tế đến gần nhà dân

Ghi nhận tại nhiều trạm y tế, hoạt động khám tầm soát được triển khai đồng bộ với sự tham gia của các bệnh viện trên địa bàn. Tại Trạm Y tế phường Đức Nhuận, Bệnh viện Đa khoa Phú Nhuận phối hợp với UBND phường và trạm y tế tổ chức khám sàng lọc bệnh tim mạch, đái tháo đường cho 100 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

BS.CKII Lê Thị Kim Hạnh, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết, để bảo đảm chất lượng chuyên môn, bệnh viện bố trí 15 nhân sự gồm bác sĩ nội khoa, điều dưỡng, kỹ thuật viên xét nghiệm; đồng thời đưa các thiết bị như: máy siêu âm, máy điện tim và xét nghiệm đường huyết về tận trạm y tế để phục vụ người dân.

Bệnh viện Đa khoa Phú Nhuận khám tầm soát cho người cao tuổi ở Trạm y tế phường Đức Nhuận

Theo bác sĩ Kim Hạnh, việc đưa dịch vụ y tế từ bệnh viện xuống cơ sở giúp người cao tuổi, đặc biệt là những người hạn chế đi lại, được tiếp cận khám, tầm soát bệnh thuận lợi hơn. Qua ghi nhận ban đầu, người dân đánh giá tích cực về quy trình tổ chức, từ khâu tiếp nhận, khám đến cấp phát thuốc.

"Bệnh viện đã chuẩn bị một máy siêu âm, một máy điện tim. Công đoàn, đoàn thanh niên cũng được điều động hỗ trợ công tác tiếp đón, phân luồng người bệnh. Có hai bác sĩ nội khoa khám, chẩn đoán các bệnh tim mạch, đái tháo đường, cùng đội ngũ điều dưỡng đo sinh hiệu, thực hiện điện tim cho người dân", BS Lê Thị Kim Hạnh nói.

Bà Phan Thị Hạnh, 63 tuổi, ngụ phường Đức Nhuận cho biết, năm trước được tầm soát phát hiện mỡ máu cao, nhờ đó đã điều chỉnh chế độ sinh hoạt. Đợt khám này, kết quả sức khỏe đã cải thiện rõ rệt: "Tôi thấy chương trình này rất hay, giúp người lớn tuổi như chúng tôi có điều kiện tầm soát bệnh, từ đó điều chỉnh ăn uống, sinh hoạt để sức khỏe tốt hơn".

Bệnh viện Nhi đồng 2 khám sức khỏe cho 500 trẻ ở xã Phú Giáo.

Cùng với đó, Bệnh viện Nhi đồng 2 tổ chức khám, tầm soát và cấp phát thuốc cho 500 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phú Giáo, với sự tham gia của khoảng 30 nhân viên y tế. Trẻ được khám tổng quát, đánh giá dinh dưỡng, siêu âm tim tầm soát và tư vấn bệnh tim bẩm sinh.

Theo Bệnh viện Nhi đồng 2, khu vực Phú Giáo còn hạn chế trong tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu, trong khi tỷ lệ dị tật tim bẩm sinh ở trẻ em dao động khoảng 0,8–1%, nên việc tầm soát sớm có ý nghĩa quan trọng. Các trường hợp phát hiện bệnh sẽ được hướng dẫn theo dõi hoặc chuyển tuyến điều trị kịp thời.

Vinamilk đã đồng hành cùng Sở Y tế TP.HCM trang bị máy tính bảng cho các “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư”

Tại Lễ phát động Ngày Sức khỏe toàn dân, Vinamilk đã đồng hành cùng Sở Y tế TP.HCM trang bị máy tính bảng cho các “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư”. Đồng thời, cũng hỗ trợ sản phẩm cho đội ngũ, người dân tham gia đồng diễn và người cao tuổi (gồm sữa tươi, sữa bột Vinamilk Sure, sữa đậu nành, Probi…).

Ông Đỗ Thanh Tuấn – Giám đốc Đối ngoại Vinamilk – chia sẻ tại sự kiện: “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư” là mô hình đầy sáng tạo, mang lợi ích thiết thực cho cộng đồng và phù hợp với bối cảnh đô thị lớn như TP.HCM. Đây cũng chính là động lực để Vinamilk đồng hành cùng chương trình. Với vai trò là doanh nghiệp dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam, theo đuổi sứ mệnh chăm sóc sức khoẻ người Việt suốt 50 năm qua, chúng tôi luôn đồng hành, hỗ trợ cho các hoạt động của ngành y tế qua nhiều chương trình”.

Vinamilk mang đến cho mọi người dân Việt Nam nguồn dinh dưỡng chất lượng cao, chuẩn quốc tế thông qua việc liên tục nghiên cứu, đổi mới, ứng dụng các đột phá dinh dưỡng vào từng sản phẩm, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng người tiêu dùng. Trong đó, chăm sóc sức khoẻ chuyên biệt cho người lớn, người có nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt là các thực phẩm dinh dưỡng y học Vinamilk Sure (Sure Prevent Gold, Sure Diecerna và Sure CanxiPro...).

Tích luỹ “vốn sức khỏe” - nếp sống mới của người hiện đại

VOV.VN - Để duy trì sự dẻo dai của cơ thể đặc biệt là trung và cao niên khi cơ thể bắt đầu đối mặt với những thách thức về lão hóa như tim mạch, cơ xương khớp và lão hóa miễn dịch người dân đã quan tâm nhiều hơn đến sự kết hợp giữa vận động hợp lý và chế độ ăn uống phù hợp, khoa học đang dần được khuyến khích.

Kim Dung-CTV Quỳnh Thơ/VOV-TPHCM
Tag: Ngày hội sức khỏe toàn dân 7/4 khám sàng lọc tầm soát Sở Y tế TP.HCM
