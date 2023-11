TP.HCM tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra hơn 1.500 vụ tai nạn giao thông, làm chết 601 người và làm bị thương 923 người. Nhiều người trong số họ đã tử vong khi tuổi đời còn rất trẻ, là học sinh, sinh viên, là lao động chính của gia đình, chiếm hơn 70%. Đây là những thiệt hại không gì bù đắp được, phía sau những cái chết do tai nạn giao thông là những tổ ấm gia đình bị tổn thương.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu phát biểu (ảnh N.Tùng)

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu kêu gọi nhân dân TP hãy nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông, cùng tự giác thực hiện khẩu hiệu: “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”, “Không phóng nhanh, vượt ẩu”, “Đã đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn an toàn, cài quai đúng cách khi đi mô tô, xe máy”, “Thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô”.

Mỗi gia đình, nhà trường cần giáo dục con em mình từ khi còn bé về ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông. Đồng thời, mỗi người dân là tấm gương cho các cháu noi theo, góp phần tạo ra một môi trường giao thông an toàn cho bản thân và cho cộng đồng; cùng chung tay chia sẻ những tổn thất, mất mát của các nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông.

Nghi thức tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông (ảnh N.Tùng)

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM kêu gọi các Phật tử vì cuộc sống bình yên của chính mình và gia đình, luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm, hãy chấp hành các quy định về an toàn giao thông. Qua đó, chung tay góp phần đẩy lùi tai nạn giao thông và chia sẻ sự mất mát, đau thương của các gia đình có người thân tử vong do tai nạn giao thông.

Dịp này, Ban An toàn giao thông TP.HCM trao những phần quà nhằm an ủi, động viên tinh thần các gia đình có người bị tai nạn giao thông. Sau lễ tưởng niệm, các lực lượng ra quân tuyên truyền trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM.