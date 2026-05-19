TP.HCM tuyên dương 358 tập thể, cá nhân xuất sắc làm theo lời Bác

Phát biểu tại sự kiện, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cho biết, sau gần một năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy mới, nhiều cách làm sáng tạo đã được nhân rộng.

Nổi bật là hơn 5.800 Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng tại các cơ sở văn hóa, trường học, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp và không gian công cộng, lan tỏa mạnh mẽ tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào đời sống xã hội.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, TP.HCM có hơn 5.800 Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Phong trào tạo chuyển biến tích cực trong tinh thần trách nhiệm, ý thức rèn luyện đạo đức và phong cách phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên; qua đó thúc đẩy mạnh mẽ công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, chăm lo an sinh và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Lãnh đạo Thành ủy đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Công tác này cần gắn liền với việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đồng thời liên tục phát hiện, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo trong thực tiễn.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM chụp hình lưu niệm với các đại diện tập thể, cá nhân xuất sắc

Năm nay, 358 điển hình, gồm 181 tập thể và 177 cá nhân được vinh danh là những hạt nhân tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực như: hành chính công, sản xuất, y tế, giáo dục, lực lượng vũ trang, thiện nguyện...

Điển hình, trong lĩnh vực hành chính công, các cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Quới và Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Tân Thuận đã có nhiều nỗ lực rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ cho người dân.

Về sản xuất, ông Đoàn Văn Tiến, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng cùng nhiều đơn vị thuộc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn ghi dấu ấn với việc tích cực cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới.

Ở lĩnh vực y tế và giáo dục, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo B, Trường Mầm non Sơn Ca đã tạo chuyển biến tích cực trong giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh; hay điều dưỡng Trần Nguyễn Thu Hiền của Bệnh viện Đa khoa Lãnh Binh Thăng được biểu dương vì tận tụy chăm sóc bệnh nhân.

Lực lượng vũ trang thành phố cũng ghi nhận nhiều điển hình xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và ứng dụng chuyển đổi số như Đại tá Nguyễn Thành Nam, cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM và các chiến sĩ Trung đoàn Gia Định.

Các cá nhân xuất sắc được tuyên dương tại buổi lễ

Bên cạnh đó, các tấm gương thiện nguyện hỗ trợ lao động nghèo, người già neo đơn đã góp phần tô đậm thêm giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Vinh dự nhận khen thưởng, Trung tá, BS.CK1 Nguyễn Thị Cẩm Quỳnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Công an TP.HCM chia sẻ:

"Tôi nghĩ việc học tập và làm theo gương Bác không phải là điều gì quá lớn lao, mà bắt đầu từ những công việc rất nhỏ hàng ngày như là làm việc trách nhiệm hơn, ứng xử chân thành hơn, đoàn kết với đồng nghiệp và tinh thần phục vụ người bệnh. Trong gia đình thì tôi cũng luôn sống giản dị, yêu thương và làm gương cho con bằng những hành động cụ thể. Ngoài ra thì cũng luôn luôn là nhắc nhở con về truyền thống cách mạng của gia đình cũng như là của ông cha".