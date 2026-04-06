中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhặt được hơn 56 triệu đồng, 2 phụ nữ giao nộp công an trả lại người đánh rơi

Thứ Hai, 20:30, 06/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khi nhặt được chiếc túi xách bên trong có số tiền lớn 2 phụ nữ ở xã Cổ Đạm đã đến Công an xã trình báo để tìm người đánh rơi.

Ngày 6/4, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an xã Cổ Đạm đã tiếp nhận và tổ chức trao trả lại tài sản cho một người dân bị đánh rơi với tổng số tiền hơn 56 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 11h ngày 5/4/2026, tại khu vực gần Trường THPT Nghi Xuân, xã Cổ Đạm, chị Mai Thị Năm và bà Dương Thị Chắt (trú tại thôn Vân Thanh Bắc) đã nhặt được một túi xách, bên trong có số tiền 56,3 triệu đồng cùng một số giấy tờ liên quan.

Chị Nguyễn Thị Thu vui mừng nhận lại tài sản của mình. ( Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Ngay sau khi phát hiện, hai công dân đã chủ động mang toàn bộ tài sản đến trình báo và giao nộp cho Công an xã Cổ Đạm để xác minh, tìm chủ sở hữu. Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an xã đã nhanh chóng tiến hành rà soát, xác minh.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định số tài sản trên là của chị Nguyễn Thị Thu (SN 1980, trú tại thôn Nam Sơn, xã Cổ Đạm). Đến chiều cùng ngày, Công an xã đã tổ chức trao trả đầy đủ số tiền và tài sản cho người bị mất.

Nhận lại tài sản, chị Thu bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn tới chị Mai Thị Năm, bà Dương Thị Chắt và lực lượng Công an xã đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ.

Bá Thăng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

VOV.VN - Chị Phạm Thị Quỳnh Như (21 tuổi) trú tại thôn Bình Tây, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi vừa làm thủ tục trả lại số tiền 550 triệu đồng do người khác chuyển nhầm.

VOV.VN - Chị Phạm Thị Quỳnh Như (21 tuổi) trú tại thôn Bình Tây, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi vừa làm thủ tục trả lại số tiền 550 triệu đồng do người khác chuyển nhầm.

VOV.VN - Ngày 22/3, công an xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long cho biết, một người phụ nữ nhặt được một ba lô bên trong có chứa nhiều tài sản có giá trị liền mang đến cơ quan công an nhờ tìm trả lại người đánh rơi.

VOV.VN - Ngày 22/3, công an xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long cho biết, một người phụ nữ nhặt được một ba lô bên trong có chứa nhiều tài sản có giá trị liền mang đến cơ quan công an nhờ tìm trả lại người đánh rơi.

VOV.VN - Nhận được gần 1 tỷ đồng chuyển vào tài khoản nhưng không rõ nguồn gốc, một người đàn ông ở Gia Trấn (Ninh Bình) đã chủ động trình báo công an để tìm người trả lại. Với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, số tiền đã được trao trả cho chủ tài khoản chuyển nhầm.

VOV.VN - Nhận được gần 1 tỷ đồng chuyển vào tài khoản nhưng không rõ nguồn gốc, một người đàn ông ở Gia Trấn (Ninh Bình) đã chủ động trình báo công an để tìm người trả lại. Với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, số tiền đã được trao trả cho chủ tài khoản chuyển nhầm.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục