Nhặt được hơn 56 triệu đồng, 2 phụ nữ giao nộp công an trả lại người đánh rơi

Ngày 6/4, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an xã Cổ Đạm đã tiếp nhận và tổ chức trao trả lại tài sản cho một người dân bị đánh rơi với tổng số tiền hơn 56 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 11h ngày 5/4/2026, tại khu vực gần Trường THPT Nghi Xuân, xã Cổ Đạm, chị Mai Thị Năm và bà Dương Thị Chắt (trú tại thôn Vân Thanh Bắc) đã nhặt được một túi xách, bên trong có số tiền 56,3 triệu đồng cùng một số giấy tờ liên quan.

Chị Nguyễn Thị Thu vui mừng nhận lại tài sản của mình. ( Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Ngay sau khi phát hiện, hai công dân đã chủ động mang toàn bộ tài sản đến trình báo và giao nộp cho Công an xã Cổ Đạm để xác minh, tìm chủ sở hữu. Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an xã đã nhanh chóng tiến hành rà soát, xác minh.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định số tài sản trên là của chị Nguyễn Thị Thu (SN 1980, trú tại thôn Nam Sơn, xã Cổ Đạm). Đến chiều cùng ngày, Công an xã đã tổ chức trao trả đầy đủ số tiền và tài sản cho người bị mất.

Nhận lại tài sản, chị Thu bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn tới chị Mai Thị Năm, bà Dương Thị Chắt và lực lượng Công an xã đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ.