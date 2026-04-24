Trạm Công Dân Số đưa y tế số, dịch vụ công vào từng khu dân cư

Ngày 24/4, tại TP.HCM, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an, Công an TP.HCM và các đơn vị đồng hành như Long Châu, GoTrust, Nam A Bank tổ chức lễ khánh thành Trạm Công Dân Số.

Trạm Công Dân Số là sáng kiến của Công an TP.HCM, góp phần triển khai Đề án 06 và Nghị quyết 57 về chuyển đổi số. Trạm đặt trong khu dân cư, tích hợp 6 nhóm tiện ích: hành chính công, an ninh an toàn, y tế số, tiện ích dân sinh, tra cứu - phạt nguội, tài chính ngân hàng.

Người dân có thể dễ dàng thực hiện các thủ tục hành chính ngay trên cổng dịch vụ công như nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến; tra cứu thông tin và phản ánh thông tin về an ninh trật tự… Trạm cũng hỗ trợ các dịch vụ như thanh toán hóa đơn dịch vụ điện nước, học phí, đăng ký mua BHYT, dịch vụ tài chính ngân hàng, đi chợ online, mua vé máy bay, vé xem phim…

Đặc biệt, y tế số là hợp phần quan trọng của Trạm Công Dân Số. Tại đây, người dân có thể kiểm tra chỉ số sức khỏe cơ bản, tiếp cận dịch vụ tư vấn, đặt lịch khám, sử dụng dịch vụ y tế tại nhà. Ứng dụng định danh điện tử giúp bảo đảm “đúng người - đúng toa”.

Đại tá Ngô Xuân Thọ, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM cho biết, đây là trạm thứ 5 tại TP và Công an TP đặt mục tiêu phát triển 100 trạm trong năm 2026. Qua đó giúp mọi người dân đều có thể tiếp cận với chuyển đổi số, kể cả người không dùng điện thoại thông minh.

"Công an TP phối hợp với các đơn vị đồng hành phát triển và nhân rộng Trạm Công Dân Số nhằm mục đích phục vụ tốt nhất cho người dân, lấy người dân làm trung tâm trong công tác cải cách hành chính. Trong Trạm Công Dân Số có nhiều tiện ích, có thể phục vụ kể cả người dân không có điện thoại thông minh, không đặt trên app điện thoại thông minh vẫn có thể thực hiện các loại dịch vụ", Đại tá Ngô Xuân Thọ nói.

Có mặt tại lễ khánh thành, Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an đánh giá, mô hình ki-ốt đa tiện ích là minh chứng cho việc ứng dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử; giúp chuyển đổi phương thức phục vụ sang dựa trên dữ liệu, tích hợp, liên thông; góp phần triển khai Đề án 06 và xây dựng hệ sinh thái dịch vụ công thông minh.

Đại tá Trần Hồng Phú đề nghị triển khai đồng bộ các mô hình, nhất là Trạm Công Dân Số; bảo đảm vận hành an toàn, bảo mật, tuân thủ quy định về dữ liệu cá nhân; tăng cường giám sát, phòng chống tấn công mạng; tiếp tục tích hợp tiện ích, khai thác hiệu quả dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành và nghiên cứu thêm các ứng dụng, mở rộng tiện ích, tiến đến nhân rộng ra các địa phương khác.

"Chúng tôi sẽ cùng công an các tỉnh, thành phố, các nhà tài trợ tiếp tục nghiên cứu phát triển và triển khai rộng khắp hơn ở những địa bàn khác ngoài TP.HCM. Hy vọng các Trạm Công Dân Số nói riêng, các ki-ốt đa tiện ích nói chung sẽ sớm xuống tận vùng sâu vùng xa và phục vụ cho bà con nhân dân ở địa bàn cơ sở để giảm chi phí và thời gian đi lại", Đại tá Trần Hồng Phú cho biết.

Ngay sau lễ khánh thành, đông đảo người dân đã trải nghiệm hàng loạt dịch vụ thiết thực tại Trạm Công Dân Số; được thăm khám và tặng thuốc miễn phí…