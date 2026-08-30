Trạm cứu hộ đồ chơi: Nơi những món đồ cũ tìm được sức sống mới

Với con trẻ, đồ chơi không chỉ để giải trí mà còn là người bạn đồng hành giúp nuôi dưỡng tâm hồn, trí tưởng tượng và sự phát triển. Qua việc chơi, trẻ có thể học được nhiều kỹ năng phục vụ cho cuộc sống. Thế nhưng, với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, những món đồ chơi tưởng như nhỏ bé, giản đơn ấy lại trở nên quá xa vời. Hiểu được điều đó, từ tháng 3 năm 2021, Trạm cứu hộ đồ chơi ra đời với mục đích thu gom, sửa chữa đồ chơi cũ để sau đó chuyển cho các nhóm thiện nguyện có nhu cầu trao tặng cho những trẻ em thiếu đồ chơi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đồ chơi sau khi được phân loại, sửa chữa và làm sách sẽ trao tặng đến cho những trẻ em thiếu đồ chơi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: NVCC)

Khi những món đồ chơi cũ tìm được sức sống mới

Những ngày giữa tháng 8, Đội Sinh viên tình nguyện Đồng hương Nghệ Tĩnh, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội đã thực hiện chương trình Chiến dịch Mùa hè xanh 2026 - Ngân Hạ tại xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Cùng với sự giúp đỡ của Trạm cứu hộ đồ chơi, những chú gấu bông đáng yêu, những cô búp bê xinh xắn hay những chiếc ô tô nhỏ xinh… được trao tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, còn nhiều thiếu thốn.

Bạn Nguyễn Trần Anh Thư, Đội phó đối ngoại của Đội Sinh viên tình nguyện Đồng hương Nghệ Tĩnh cho biết, những món quà nhỏ được các thành viên của Trạm cứu hộ đồ chơi đã mang lại giá trị tinh thần vô cùng lớn lớn đối với các em nhỏ tại địa phương.

Trong hành trình thiện nguyện, mỗi món quà đều mang theo một câu chuyện và ý nghĩa riêng. Nếu như trước đây, Câu lạc bộ Tình nguyện Vì cộng đồng Little Hearts kêu gọi ủng hộ thường là quần áo, sách vở, nhu yếu phẩm hay những phần quà thiết yếu, thì nay có thêm những món đồ chơi nhỏ xinh từ Trạm cứu hộ đồ chơi, góp phần giúp tuổi thơ của các em nhỏ trở nên nhiều màu sắc hơn.

Theo bạn Ngô Quỳnh Mai, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ, với nhiều người, những món đồ chơi cũ đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình, nhưng khi đến với vùng cao, chúng tiếp tục mang đến niềm vui, tiếng cười và trở thành những người bạn nhỏ đồng hành cùng các em.

"Mình biết đến Trạm cứu hộ đồ chơi khi tìm nguồn cộng tác với những đơn vị cùng hướng tới những hoạt động thiện nguyện cho trẻ em vùng cao. Từ đó đến nay, Trạm đã trở thành người bạn đồng hành với chúng mình trong các chuyến đi đến Cao Bằng, Điện Biên, Nghệ An, Hà Giang. Điều mà mình thích nhất ở Trạm đó là những món đồ chơi đã qua sử dụng sau khi được làm sạch, được sửa chữa, chúng lại theo những chuyến xe tình nguyện đến với em nhỏ khác – nơi mà các em chưa có nhiều điều kiện để tiếp cận với những món đồ chơi như vậy", bạn Ngô Quỳnh Mai chia sẻ.

Dù ở bất cứ đâu, trẻ em cũng cần được vui chơi, được khám phá và có những món đồ thuộc về riêng mình. Có thể một món đồ chơi đã cũ với bạn nhỏ này, nhưng lại là món quà ý nghĩa đối với một em nhỏ khác ở vùng cao chưa từng có đồ chơi. Trạm cứu hộ đồ chơi đã giúp một món đồ không chỉ dừng lại ở một hành trình ngắn ngủi, mà còn tiếp tục mở ra nhiều cơ hội hơn nữa để được trao đi, được sử dụng và tiếp tục mang lại niềm vui như chia sẻ của bạn Thân Thị Thanh Xuân, sinh viên năm 2 ngành Y Khoa, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Từ một món đồ chơi cũ đã mang đến niềm vui và hạnh phúc cho một em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Từ những tấm lòng yêu thương riêng lẻ đến hành trình chung của sự sẻ chia. Đó là cách mà những món đồ chơi cũ tìm được một cuộc đời mới – ý nghĩa hơn và ấm áp hơn.

Trạm cứu hộ đồ chơi – Nơi hồi sinh những món đồ chơi cũ

Xuất phát từ mong muốn tạo ra những món đồ chơi handmade bằng gỗ gửi tặng cho trẻ em, anh Hải ở Thành Công, Hà Nội cùng những người bạn của mình đã thành lập nhóm Mộc vui. Ở đó, mọi người cùng nhau sáng tạo và chế tác những món đồ nhỏ xinh, dễ ứng dụng cho trẻ. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, anh Hải nhận ra có rất nhiều món đồ chơi đã qua sử dụng vẫn còn tốt nhưng đã bị lãng quên, có món đồ chỉ hỏng một chút nếu sửa lại và làm sạch là có thể tiếp tục dùng được, từ đó, Trạm cứu hộ đồ chơi ra đời.

Thay vì bị vứt bỏ thành rác thải, những con búp bê sứt tay, chiếc ô tô gãy bánh, bộ xếp hình thiếu mảnh ấy lại được “cứu sống”. Các thành viên, các tình nguyện viên trong Trạm cứu hộ đồ chơi đã cần mẫn lau chùi, sửa chữa, phục hồi từng món đồ bằng tất cả sự nâng niu. Mỗi món đồ chơi sau khi qua tay Trạm đều trở nên sạch sẽ, lành lặn và mang một sức sống mới.

Đến nay, Trạm cứu hộ đồ chơi đã thành lập được 31 Trạm nhỏ trong đó 25 Trạm là hoạt động thường xuyên tập trung nhiều nhất là ở Hà Nội, TP.HCM. Ngoài ra ở các tỉnh thành như: Hải Phòng, Đà Nẵng, Nam Định (cũ), Thanh Hóa và Nghệ An… mỗi nơi đều có 1 Trạm hoạt động độc lập.

Các thành viên và tình nguyện viên của Trạm sửa chữa lại đồ chơi đã qua sử dụng (Ảnh: NVCC)

Thầy Nguyễn Trung Hậu, giáo viên Trường Tiểu học Chu Văn An, Trạm trưởng Trạm cứu hộ đồ chơi số 20 chia sẻ, tại Trạm, mỗi người một công việc, một cách đóng góp: Người tiếp nhận và phân loại đồ chơi, người làm sạch, kiểm tra từng món đồ, người kết nối để những món quà tìm được đúng nơi cần đến. Những công việc tưởng như nhỏ bé ấy lại góp phần tạo nên một “trạm cứu hộ đặc biệt” – nơi đồ chơi được chăm sóc trước khi bắt đầu một hành trình mới.

Thông qua các hoạt động làm vệ sinh, phân loại, sửa chữa đồ chơi, sáng tạo từ các bộ phận đồ chơi không thể sửa chữa... với sự đóng góp của các em nhỏ, Trạm cứu hộ đồ chơi không chỉ mong muốn tạo ra một sân chơi mới đầy tính sáng tạo, mà còn hướng tới việc hình thành trong các em ý thức tiết kiệm, tính cộng đồng, quan tâm tới môi trường.

Không chỉ có các thành viên của Trạm, hàng trăm tình nguyện viên như chị Nguyễn Thị Tâm, phụ huynh ở phường Tây Hồ, Hà Nội cũng đang trở thành một thành viên quan trọng của hành trình này. Theo chị Tâm, với trẻ em đó không chỉ là một món đồ chơi, đó còn là niềm vui, là tuổi thơ, là sự quan tâm tưởng chừng đã bị lãng quên.

"Đồ chơi của con mình đã từng được yêu thích rất nhiều. Nhưng khi con không chơi nữa, tôi nghĩ nếu có thể trao cho một em bé khác thì sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều. Vừa giúp bảo vệ môi trường, vừa để món đồ chơi tiếp tục mang lại niềm vui cho trẻ khác, vừa giúp các con mình học được cách trân trọng từng món đồ hơn", chị Tâm bày tỏ.

Một món đồ chơi được trao đi – một niềm vui được tiếp nối, đó là hành trình ý nghĩa mà Trạm cứu hộ đồ chơi đã và đang thực hiện trong suốt những năm qua.