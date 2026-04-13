Trao 17 giải ảnh, video “Quảng Ninh khát vọng vươn mình cùng đất nước”

Cuộc thi ảnh, video clip với chủ đề “Quảng Ninh khát vọng vươn mình cùng đất nước” là hoạt động trong chuỗi sự kiện của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII – Quảng Ninh 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức.

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh trao giải A cho tác giả Đỗ Việt Phương.

Cuộc thi đã nhận được 65 tác phẩm tham dự của 65 tác giả, nhóm tác giả đến từ nhiều cơ quan báo chí trong nước và tỉnh Quảng Ninh.

Các tác phẩm tham dự cuộc thi có sự đầu tư cả về nội dung và hình thức thể hiện, bám sát chủ đề, phản ánh sinh động những thành tựu nổi bật của tỉnh Quảng Ninh trên nhiều lĩnh vực. Đồng thời, quảng bá tốt hình ảnh thiên nhiên, văn hóa, lịch sử, con người và khát vọng phát triển của tỉnh.

Các tác giả nhận giải B đến từ nhiều cơ quan báo chí trong nước.

Nhiều tác phẩm ảnh có bố cục tốt, khoảnh khắc đẹp, góc nhìn mới; nhiều video clip có cách dựng hiện đại, tiết tấu nhanh, phù hợp xu hướng truyền thông số và nền tảng mạng xã hội. Một số tác giả đã có sự đầu tư công phu về hình ảnh, kỹ thuật dựng, âm thanh, phụ đề và thông điệp truyền tải.

Nhiều tác giả bày tỏ ấn tượng đối với khung cảnh thiên nhiên, văn hoá của Quảng Ninh

Ban Giám khảo, Ban Tổ chức thống nhất lựa chọn và trao 17 giải gồm: 1 giải A, 5 giải B, 5 giải C và 6 giải khuyến khích. Qua cuộc thi, các tác giả không chuyên, các đoàn tham dự Liên hoan và những người sáng tạo nội dung số đã góp phần lan toả những câu chuyện có giá trị tích cực, phản ánh sự quan tâm, tình cảm và trách nhiệm của đội ngũ người làm báo cũng như công chúng đối với việc quảng bá hình ảnh Quảng Ninh./.