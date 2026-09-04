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Trao 50 bộ máy tính cho học sinh vùng biên Đồng Nai trước khai giảng

Thứ Sáu, 16:27, 04/09/2026
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VOV.VN - Sáng 4/9, Trường Đại học Lạc Hồng phối hợp cùng Trường Song ngữ Lạc Hồng tổ chức trao tặng 50 bộ máy tính cho các trường học tại vùng biên giới thành phố Đồng Nai, kịp thời mang công nghệ đến với thầy cô và học sinh ngay trước thềm năm học mới 2026-2027.

Chương trình trao tặng lần này hỗ trợ trực tiếp 2 trường học: Trường Tiểu học và THCS Lộc Thành (xã Lộc Thành- trước là huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) 25 bộ máy tính; Trường THCS và THPT Đăk Mai (xã Bù Gia Mập- trước là huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước), 25 bộ máy tính.

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Trao tặng 25 bộ máy tính cho Trường Tiểu học và THCS Lộc Thành (ảnh: LHU)

Việc làm này hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai về việc tiếp sức, hoàn thiện cơ sở vật chất học tập cho vùng sâu, vùng xa.

Nguồn hỗ trợ kịp thời này sẽ gỡ khó về trang thiết bị, giúp giáo viên và học sinh vùng biên dễ dàng tiếp cận công nghệ thông tin, tham gia học tập trực tuyến và chủ động ứng dụng chuyển đổi số trong giáo dục.

Đây là năm thứ hai liên tiếp hai nhà trường đồng hành cùng giáo dục vùng biên. Trước đó vào năm 2025, chương trình đã trao 40 bộ máy tính, bàn ghế và thiết bị kèm theo (trị giá 300 triệu đồng) cho Trường Tiểu học Tân Thành B và Trường THCS Tân Thành, xã Tân Tiến, thành phố Đồng Nai (trước là huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước).

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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