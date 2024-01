Trao 570 triệu đồng hỗ trợ gia đình Trung tá Trần Duy Hùng

Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao 520 triệu đồng do cán bộ, chiến sĩ Công an đóng góp, ủng hộ thân nhân gia đình Trung tá Trần Duy Hùng và 50 triệu đồng trích từ quỹ phòng chống tội phạm Trung ương.

Lễ Truy điệu và tiễn đưa Trung tá Trần Duy Hùng

Trung tá Trần Duy Hùng, sinh ngày 22/6/1983, Phó Trưởng Công an phường Thủy Vân, Công an thành phố Huế sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng, bố, mẹ nguyên là cán bộ công an. Gần 16 năm công tác trong ngành công an, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh Hùng cũng luôn hoàn thành trách nhiệm của người chiến sỹ công an nhân dân.

Ghi nhận hành động dũng cảm tấn công, trấn áp tội phạm của Đại úy Trần Duy Hung, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Trung tá và Bộ Công an đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho Trung tá Trần Duy Hùng.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trao tiền hỗ trợ thân nhân gia đình Trung tá Trần Duy Hùng

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh đã trao 520 triệu đồng do cán bộ, chiến sĩ ngành công an quyên góp, ủng hộ thân nhân gia đình Trung tá Trần Duy Hùng.

Thừa ủy quyền Lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn trao trợ cấp đột xuất 50 triệu đồng trích từ quỹ phòng chống tội phạm Trung ương cho gia đình Trung tá Trần Duy Hùng.