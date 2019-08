Trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình Trưởng Công an Thao Văn Súa

Hôm nay (22/8), Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Đào Ngọc Dung cùng đoàn công tác Bộ đã tới thăm, tặng quà cho người dân vùng lũ huyện Mường Lát (Thanh Hóa) và trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân gia đình Trưởng Công an Thao Văn Súa, người đã hi sinh khi giúp dân chống lũ.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân gia đình liệt sĩ Thao Văn Súa.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 3 gây ra, vào ngày 3/8, trên địa bàn huyện Mường Lát xảy ra mưa to, khoảng 17h30 ngày 3/8, anh Thao Văn Súa (SN 1986), Trưởng Công an xã Nhi Sơn đi kiểm tra các hộ gia đình có nguy cơ bị sạt lở và bị đất đá sạt lở vùi lấp gây tử vong.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng thân nhân gia đình thắp hương cho liệt sĩ Thao Văn Súa.

Ngay sau khi có ý kiến đề suất của chính quyền địa phương và ngành chức năng về việc công nhận liệt sĩ cho Trưởng công an xã Nhi Sơn Thao Văn Súa, tại Quyết định số 1047/QĐ-TTg ngày 20/8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Thao Văn Súa. Ngay sau khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa đã có Quyết định số 227 về việc cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp theo quy định của pháp luật./.