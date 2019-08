Đề nghị công nhận công an xã hy sinh khi giúp dân chống lũ là liệt sĩ

Liên quan đến việc ông Thao Văn Súa, Trưởng Công an xã Nhi Sơn (huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa), trong lúc giúp dân chống lũ đã bị đất, đá sạt lở đè tử vong khi làm nhiệm vụ liệu có được xem xét công nhận liệt sĩ hay không. Chiều nay (5/8), trao đổi với phóng viên, ông Đào Ngọc Lợi, Cục trưởng Cục Người có công, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, Bộ đã đề nghị địa phương xem xét, trong trường hợp đủ điều kiện thì nhanh chóng hoàn tất thủ tục hồ sơ báo cáo về Bộ để Bộ xem xét trình Chính phủ công nhận liệt sĩ cho ông Thao Văn Súa.

Ông Thao Văn Súa, Trưởng Công an xã Nhi Sơn (Áo xanh, đứng sau, ảnh: Vietnamnet)

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 3/8, ông Thao Văn Súa (33 tuổi, Trưởng Công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, Thanh Hóa) được giao nhiệm vụ đi kiểm tra các hộ gia đình có nguy cơ sạt lở trên địa bàn. Do gặp trời mưa to, ông Súa không may bị đất đá vùi lấp ở gần trường Tiểu học xã Nhi Sơn.

Đến sáng 4/8, lực lượng chức năng phát hiện ông Súa đã tử vong. Lực lực lượng công an phối hợp với các cấp, ngành và gia đình đã đưa thi thể ông Súa về nhà tổ chức án táng theo phong tục địa phương./.