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Trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân liệt sĩ Công an Nguyễn Xuân Hải

Thứ Hai, 21:06, 27/07/2026
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VOV.VN - Chiều 27/7, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp UBND xã Diên Khánh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân liệt sĩ, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.

Tại buổi lễ, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa công bố Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 26/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã trao Bằng “Tổ quốc ghi công” cho thân nhân liệt sĩ.

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Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã trao Bằng “Tổ quốc ghi công” tới thân nhân liệt sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước khẳng định, sự hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải là biểu tượng của bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và lòng dũng cảm của người chiến sĩ Công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân. Đồng thời, đề nghị cán bộ, chiến sĩ tiếp tục noi gương, phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

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Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.

Đại diện gia đình liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, Công an tỉnh cùng các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và đồng đội đã luôn động viên, chăm lo đối với gia đình.

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Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải hy sinh để lại vợ và con nhỏ.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải sinh năm 1993, là cán bộ Công an xã Diên Lâm, Công an tỉnh Khánh Hòa. Rạng sáng 21/3/2026, khi tuần tra, phát hiện hành vi khai thác tài nguyên trái phép trên sông Cái, anh đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn vi phạm. Ngày 22/3/2026, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá; ngày 27/3/2026, Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

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Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải hy sinh để lại vợ và con nhỏ.

Việc Thủ tướng Chính phủ quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải đúng dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Thái Bình /VOV-Tây Nguyên
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